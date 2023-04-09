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Расписание матчей
МЛС 2026
Нью-Инглэнд Революшн - Монреаль
Нью-Инглэнд Революшн - Монреаль: обзор матча 09 апреля 2023
Нью-Инглэнд Революшн
09.04.2023, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 9 тур
4 : 0
Завершен
Монреаль
21'
Д. Борреро
45+4'
К. Хиль (П)
51'
Б. Вуд
87'
Д. Вриони
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нью-Инглэнд Революшн - Монреаль
ГОЛ! 4:0!
Д. Вриони
87'
Замена
J. Panayotou
️️️️
Д. Борреро
81'
75'
Замена
A. Hamdi
️️️️
Ч. Оффор
Замена
J. Altidore
️️️️
К. Хиль
73'
69'
Желтая карточка
Ж. Ватерман
Замена
N. Buck
️️️️
Л. Блессинг
62'
Замена
Д. Вриони
️️️️
Б. Вуд
62'
55'
Желтая карточка
В. Ваньяма
ГОЛ! 3:0!
Б. Вуд
51'
46'
Замена
Z. Brault Guillard
️️️️
Г. Корбо
46'
Замена
I. Sunusi
️️️️
Р. Киото
46'
Замена
S. Rea
️️️️
Н. Салиба
Замена
Э. Фаррелл
️️️️
H. Kessler
46'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
К. Хиль
45'
+4
45'
+3
Желтая карточка
Г. Корбо
26'
Желтая карточка
К. Миллер
ГОЛ! 1:0!
Д. Борреро
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нью-Инглэнд Революшн
24
ДеХуан Джонс
ЦЗ
4
Dave Romney
ЦЗ
22
Henry Kessler
ЦЗ
5
Брэндон Бай
ПЗ
77
Дилан Борреро
ЛВ
8
Мэтт Полстер
ЦП
10
Карлес Хиль
ЦП
15
Латиф Блессинг
АП
17
Бобби Вуд
ЦФ
7
Густаво Боу
ЦФ
1
Джордже Петрович
ЦФ
Главный тренер
Брюс Арена
Монреаль
95
Габриэле Корбо
ЦЗ
2
Жоэл Ватерман
ЦЗ
4
Камал Миллер
ЦЗ
22
Аарон Эррера
ПЗ
9
Ромель Киото
ЛВ
66
Мэтью Шоньер
ЦП
21
Илиас Илиадис
ЦП
2
Виктор Ваньяма
ЦП
24
Натан-Дилан Салиба
ЦП
9
Чинонсо Оффор
ЦФ
40
Jonathan Sirois
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Нью-Инглэнд Революшн
36
Earl Edwards Jr.
ВР
34
Omar Gonzalez
ЦЗ
4
Кристиан Макун
ЦЗ
88
Эндрю Фаррелл
ЦЗ
21
Noel Buck
ЦП
22
Jack Panayotou
ЦП
17
Jozy Altidore
ЦФ
24
Emmanuel Boateng
ЦФ
9
Джакомо Вриони
ЦФ
Монреаль
15
Роберт Орри Торкелссон
ЦЗ
2
Zachary Brault Guillard
ЦП
27
Sean Rea
ЦП
44
Rida Zouhir
ЦП
33
Logan Ketterer
ЦФ
14
Ahmed Hamdi
ЦФ
14
Ibrahim Sunusi
ЦФ
4-2-2-3
24
Джонс
4
22
5
Бай
8
Полстер
10
Хиль
77
Борреро
15
Блессинг
1
Петрович
7
Боу
17
Вуд
4-4-1-2
22
Эррера
2
Ватерман
4
Миллер
95
Корбо
21
Илиадис
2
Ваньяма
24
Салиба
66
Шоньер
9
Киото
40
9
Оффор
22
88
Фаррелл
88
Фаррелл
22
15
Блессинг
21
21
15
Блессинг
77
Борреро
22
22
77
Борреро
10
Хиль
17
17
10
Хиль
17
Вуд
9
Вриони
9
Вриони
17
Вуд
95
Корбо
2
2
95
Корбо
24
Салиба
27
27
24
Салиба
9
Оффор
14
14
9
Оффор
9
Киото
14
14
9
Киото
Остались в запасе
Нью-Инглэнд Революшн
Монреаль
36
Earl Edwards Jr.
ВР
34
Omar Gonzalez
ЦЗ
4
Кристиан Макун
ЦЗ
24
Emmanuel Boateng
ЦФ
Главный тренер
Брюс Арена
15
Роберт Орри Торкелссон
ЦЗ
44
Rida Zouhir
ЦП
33
Logan Ketterer
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Остались в запасе
36
Earl Edwards Jr.
ВР
34
Omar Gonzalez
ЦЗ
4
Кристиан Макун
ЦЗ
24
Emmanuel Boateng
ЦФ
Остались в запасе
15
Роберт Орри Торкелссон
ЦЗ
44
Rida Zouhir
ЦП
33
Logan Ketterer
ЦФ
Главный тренер
Брюс Арена
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Статистика матча Нью-Инглэнд Революшн - Монреаль
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Монреаль
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Шарлотт
4 : 0
29.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 31 тур
Сиэтл
1 : 1
18.10.2026
Монреаль
Информация о матче
Стадион:
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