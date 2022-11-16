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Материалы

Акрон - Алания

16.11.2022, Среда, 15:00 мск Жигулевск, стадион Кристалл Россия. Кубок, 1/8 финала Акрон - Алания
Россия. Первая лига (2022/2023)
16 тур
29 октября, суббота 17:00 Алания 3:3 Акрон
Россия. ФНЛ (2021/2022)
35 тур
30 апреля, суббота 16:00 Алания 2:2 Акрон
17 тур
13 октября, среда 18:00 Акрон 2:1 Алания
Россия. ФНЛ (2020/2021)
38 тур
24 апреля, суббота 15:00 Акрон 1:2 Алания
18 тур
28 октября, среда 17:00 Алания 5:1 Акрон
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