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Лига чемпионов
Бавария - ПСЖ
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Материалы
13 марта
19:42
Основной игрок «ПСЖ» за 2 дня до матча с «Баварией» отдыхал в клубе до 6 утра
2
10 марта
00:38
Мостовой: «Я киплю от беспомощности такого «ПСЖ». Полный провал»
9 марта
21:36
«Команда говна. Побед в ЛЧ в ближайшие лет 10 не будет». Егоров – о «ПСЖ»
3
19:38
Фото
Левандовски показал, как болел за «Баварию» в матче с «ПСЖ»
1
17:35
Ротен раскритиковал Месси после вылета «ПСЖ» из ЛЧ: «Он не подходит для топ-уровня»
2
14:37
Нагельсман назвал игрока «Баварии», который уничтожил Мбаппе
1
11:55
Мюллер: «Игры против Месси складываются хорошо, а вот Роналду времeн «Реала» был нашей проблемой»
2
11:51
Текст
В 2011-м шейхи обещали, что «ПСЖ» возьмет ЛЧ. Дальше были сплошные разочарования
6
11:42
Тренер «ПСЖ» Гальтье оценил поражение от «Баварии» в ЛЧ
1
09:43
Нагельсман объяснил, почему «Бавария» заслужила победу над «ПСЖ»
Бавария - ПСЖ
08.03.2023, Среда, 23:00 мск
Мюнхен, стадион
Альянц Арена
Трансляция:
Матч ТВ
Лига чемпионов, 1/8 финала
, ответный матч
Бавария
-
ПСЖ
Первый матч:
1 - 0
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Протокол
История игр
Комментарии (2)
Лига чемпионов (2022/2023)
1/8 финала
первый матч
14 февраля, вторник
23:00
ПСЖ
0:1
Бавария
Лига чемпионов (2020/2021)
1/4 финала
ответный матч
13 апреля, вторник
22:00
ПСЖ
0:1
Бавария
Лига чемпионов (2020/2021)
1/4 финала
первый матч
7 апреля, среда
22:00
Бавария
2:3
ПСЖ
Лига чемпионов (2019/2020)
Финал
23 августа, воскресенье
22:00
ПСЖ
0:1
Бавария
Международный кубок чемпионов 2018
21 июля, суббота
17:00
Бавария
3:1
ПСЖ
Лига чемпионов (2017/2018), группа B
6 тур
5 декабря, вторник
22:45
Бавария
3:1
ПСЖ
2 тур
27 сентября, среда
21:45
ПСЖ
3:0
Бавария
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Рейтинг:
+65
ARSENAL LONDONN
9 марта, 08:07
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Команда великих игроков, в кавычках, пора домой пора домой))
0
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Рейтинг:
+1406
DemSerg
9 марта, 00:53
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Гном, на выход)))
1
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