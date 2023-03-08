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Материалы

Бавария - ПСЖ

08.03.2023, Среда, 23:00 мск Мюнхен, стадион Альянц Арена Трансляция: Матч ТВ Лига чемпионов, 1/8 финала , ответный матч Бавария - ПСЖ
Первый матч: 1 - 0
Лига чемпионов (2022/2023)
1/8 финала
первый матч		 14 февраля, вторник 23:00 ПСЖ 0:1 Бавария
Лига чемпионов (2020/2021)
1/4 финала
ответный матч		 13 апреля, вторник 22:00 ПСЖ 0:1 Бавария
Лига чемпионов (2020/2021)
1/4 финала
первый матч		 7 апреля, среда 22:00 Бавария 2:3 ПСЖ
Лига чемпионов (2019/2020)
Финал
23 августа, воскресенье 22:00 ПСЖ 0:1 Бавария
Международный кубок чемпионов 2018

21 июля, суббота 17:00 Бавария 3:1 ПСЖ
Лига чемпионов (2017/2018), группа B
6 тур
5 декабря, вторник 22:45 Бавария 3:1 ПСЖ
2 тур
27 сентября, среда 21:45 ПСЖ 3:0 Бавария
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    Рейтинг: +65

    ARSENAL LONDONN 9 марта, 08:07

    Команда великих игроков, в кавычках, пора домой пора домой))

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    Рейтинг: +1406

    DemSerg 9 марта, 00:53

    Гном, на выход)))

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