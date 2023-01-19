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Материалы

Аталанта - Специя

19.01.2023, Четверг, 17:00 мск Италия. Кубок, 1/8 финала Аталанта - Специя
Италия. Серия А (2022/2023)
16 тур
4 января, среда 16:30 Специя 2:2 Аталанта
Италия. Серия А (2021/2022)
36 тур
8 мая, воскресенье 13:30 Специя 1:3 Аталанта
13 тур
20 ноября, суббота 17:00 Аталанта 5:2 Специя
Италия. Серия А (2020/2021)
27 тур
12 марта, пятница 22:45 Аталанта 3:1 Специя
8 тур
21 ноября, суббота 20:00 Специя 0:0 Аталанта
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