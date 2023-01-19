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Расписание матчей
Италия. Кубок
Аталанта - Специя
Аталанта - Специя: обзор матча 19 января 2023
Аталанта
19.01.2023, четверг, 17:00
Италия. Кубок, 1/8 финала
5 : 2
Завершен
Специя
10'
А. Лукман
12'
А. Лукман
27'
Х. Хатебур
72'
Р. Хойлунд
90+1'
И. Ампаду (АГ)
14'
А. Экдаль
38'
Д. Верде
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Аталанта - Специя
ГОЛ в свои ворота! 5:2!
И. Ампаду
90'
+1
88'
Желтая карточка
И. Ампаду
73'
Замена
К. Амьен-Аду
️️️️
П. Христов
73'
Замена
Д. Мальдини
️️️️
В. Коваленко
ГОЛ! 4:2!
Р. Хойлунд
Пас отдал
Л. Муриэль
72'
66'
Желтая карточка
П. Христов
Замена
Н. Цортеа
️️️️
Х. Хатебур
64'
Замена
Р. Хойлунд
️️️️
Д. Сапата
63'
Замена
Л. Муриэль
️️️️
Ж. Бога
63'
61'
Замена
И. Ампаду
️️️️
А. Экдаль
61'
Замена
С. Феррер
️️️️
Э. Хольм
61'
Замена
М. Кальдара
️️️️
Д. Николау
Замена
Р. Толой
️️️️
Д. Скальвини
56'
Замена
М. де Рон
️️️️
Эдерсон
46'
38'
ГОЛ! 3:2!
Д. Верде
Пас отдал
В. Коваленко
ГОЛ! 3:1!
Х. Хатебур
Пас отдал
Д. Сапата
27'
14'
ГОЛ! 2:1!
А. Экдаль
Пас отдал
М. Нзола
ГОЛ! 2:0!
А. Лукман
Пас отдал
Д. Сапата
12'
ГОЛ! 1:0!
А. Лукман
Пас отдал
Д. Скальвини
10'
Желтая карточка
Эдерсон
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
1
Хуан Муссо
ВР
19
Берат Джимсити
ЦЗ
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ПЗ
21
Йоаким Меле
ПЗ
13
Жереми Бога
ЛВ
8
Тен Коопмейнерс
ОП
13
Эдерсон
ЦП
11
Адемола Лукман
ЦФ
91
Дуван Сапата
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Специя
40
Петар Зовко
ВР
8
Жоау Моутинью
ЛЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
43
Димитриос Николау
ЦЗ
55
Петко Христов
ЦЗ
3
Эмиль Хольм
ПЗ
94
Сальваторе Эспозито
ОП
8
Альбин Экдаль
ЦП
21
Виктор Коваленко
АП
70
М'Бала Нзола
ЦФ
10
Даниэле Верде
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Аталанта
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
28
Мерих Демирал
ЦЗ
5
Калеб Околи
ЦЗ
2
Брандон Соппи
ПЗ
15
Мартен де Рон
ОП
8
Марио Пашалич
АП
20
Надир Цортеа
ПВ
10
Луис Муриэль
ЦФ
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
Специя
1
Бартломей Дронговски
ВР
26
Леонардо Дидо
ВР
13
Аркадиуш Реца
ЛЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
4
Итан Ампаду
ЦЗ
4
Сальва Феррер
ПЗ
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
11
Эммануэль Гьяси
ЛВ
10
Мехди Бурабиа
ЦП
19
Юлиус Бек
ЦП
14
Шимон Журковски
ЦП
70
Даниэль Мальдини
АП
7
Кевин Агудело
ПВ
3-3-1-1-2
1
Муссо
19
Джимсити
42
Скальвини
19
Паломино
33
Хатебур
8
Коопмейнерс
21
Меле
13
Эдерсон
13
Бога
91
Сапата
11
Лукман
3-3-1-1-2
40
Зовко
4
Кивиор
43
Николау
55
Христов
3
Хольм
94
Эспозито
8
Моутинью
8
Экдаль
21
Коваленко
10
Верде
70
Нзола
42
Скальвини
2
Толой
2
Толой
42
Скальвини
13
Эдерсон
15
де Рон
15
де Рон
13
Эдерсон
33
Хатебур
20
Цортеа
20
Цортеа
33
Хатебур
13
Бога
10
Муриэль
10
Муриэль
13
Бога
91
Сапата
19
Хойлунд
19
Хойлунд
91
Сапата
43
Николау
23
Кальдара
23
Кальдара
43
Николау
8
Экдаль
4
Ампаду
4
Ампаду
8
Экдаль
3
Хольм
4
Феррер
4
Феррер
3
Хольм
55
Христов
98
Амьен-Аду
98
Амьен-Аду
55
Христов
21
Коваленко
70
Мальдини
70
Мальдини
21
Коваленко
Остались в запасе
Аталанта
Специя
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
28
Мерих Демирал
ЦЗ
5
Калеб Околи
ЦЗ
2
Брандон Соппи
ПЗ
8
Марио Пашалич
АП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
1
Бартломей Дронговски
ВР
26
Леонардо Дидо
ВР
13
Аркадиуш Реца
ЛЗ
10
Мехди Бурабиа
ЦП
19
Юлиус Бек
ЦП
14
Шимон Журковски
ЦП
11
Эммануэль Гьяси
ЛВ
7
Кевин Агудело
ПВ
Главный тренер
Лука Готти
Остались в запасе
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
28
Мерих Демирал
ЦЗ
5
Калеб Околи
ЦЗ
2
Брандон Соппи
ПЗ
8
Марио Пашалич
АП
Остались в запасе
1
Бартломей Дронговски
ВР
26
Леонардо Дидо
ВР
13
Аркадиуш Реца
ЛЗ
10
Мехди Бурабиа
ЦП
19
Юлиус Бек
ЦП
14
Шимон Журковски
ЦП
11
Эммануэль Гьяси
ЛВ
7
Кевин Агудело
ПВ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Лука Готти
Статистика матча Аталанта - Специя
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Аталанта
Италия. Серия А, 13 тур
Лечче
- : -
30.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 4 тур
Борац
2 : 3
26.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Специя
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
Специя
Италия. Серия В, 37 тур
Специя
2 : 2
01.05.2026
Венеция
Италия. Серия В, 36 тур
Катанцаро
4 : 2
25.04.2026
Специя
Италия. Серия В, 35 тур
Специя
6 : 1
18.04.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 34 тур
Специя
0 : 2
12.04.2026
Мантова
Информация о матче
Стадион:
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