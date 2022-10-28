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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Мастер-Сатурн - Урал (мол)
Мастер-Сатурн - Урал (мол): обзор матча 28 октября 2022
Мастер-Сатурн
28.10.2022, пятница, 13:30
Россия. МФЛ, 16 тур
1 : 1
Завершен
Урал (мол)
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Статистика матча Мастер-Сатурн - Урал (мол)
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0
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0
Матчи команд
Мастер-Сатурн
Россия. МФЛ, 10 тур
Ахмат (мол)
4 : 0
08.11.2024
Мастер-Сатурн
Россия. МФЛ, 9 тур
Мастер-Сатурн
1 : 6
01.11.2024
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 8 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
25.10.2024
Мастер-Сатурн
Россия. МФЛ, 7 тур
Мастер-Сатурн
1 : 3
18.10.2024
Оренбург (мол)
Россия. МФЛ, 6 тур
Факел (мол)
3 : 1
04.10.2024
Мастер-Сатурн
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Урал (мол)
2 : 3
20.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Урал (мол)
1 : 0
30.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Алмаз-Антей
3 : 0
23.10.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Урал (мол)
5 : 7
16.10.2026
Локомотив (мол)
Информация о матче
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Урал (мол)
Игрок «Краснодара» сегодня забил с центра поля – точь-в-точь как вчера «Спортинг» «Арсеналу»
2023.03.17 23:06
1
Игрок юношеской сборной России Джебов перешел в «Ростов»
2021.12.07 14:49
1
Молодежное первенство. «Динамо» разгромило «Спартак», ЦСКА забил «Уралу» пять голов
2020.02.28 16:03
1
Молодежное первенство. «Спартак» победил «Динамо» и другие результаты
2018.08.24 17:24
1
Молодежное первенство. Победа над «Уралом» – первая в сезоне для «Зенита»
2018.08.19 14:13
Игрок юношеской сборной России Джебов перешел в «Ростов»
2021.12.07 14:49
1
Игрок «Краснодара» сегодня забил с центра поля – точь-в-точь как вчера «Спортинг» «Арсеналу»
2023.03.17 23:06
1
Молодежное первенство. «Динамо» разгромило «Спартак», ЦСКА забил «Уралу» пять голов
2020.02.28 16:03
1
Молодежное первенство. «Спартак» победил «Динамо» и другие результаты
2018.08.24 17:24
1
Молодежное первенство. Победа над «Уралом» – первая в сезоне для «Зенита»
2018.08.19 14:13
Молодежное первенство. «Зенит» крупно проиграл «Рубину» и другие результаты
2018.08.12 13:25
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