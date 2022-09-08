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Вест Хэм - ФКСБ
Вест Хэм - ФКСБ: обзор матча 08 сентября 2022
Вест Хэм
08.09.2022, четверг, 22:00
Лига конференций, группа B, 1 тур
3 : 1
Завершен
ФКСБ
68'
Д. Боуэн (П)
75'
Эмерсон
90'
М. Антонио
34'
А. Кордя
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вест Хэм - ФКСБ
Замена
К. Доусон
️️️️
А. Огбонна
90'
+2
90'
+1
Замена
Б. Русу
️️️️
Д. Олару
ГОЛ! 3:1!
М. Антонио
Пас отдал
П. Форнальс
90'
90'
Замена
Э. Радаславеску
️️️️
Р. Оайдэ
87'
Замена
Д. Харуц
️️️️
Д. Дава
83'
Желтая карточка
Р. Оайдэ
ГОЛ! 2:1!
Эмерсон
75'
71'
Замена
О. Попеску
️️️️
Ф. Коман
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Боуэн
68'
Замена
П. Форнальс
️️️️
М. Корне
68'
66'
Желтая карточка
С. Тарновану
61'
Желтая карточка
Д. Дава
Желтая карточка
Эмерсон
54'
Желтая карточка
А. Огбонна
47'
Замена
М. Антонио
️️️️
Д. Скамакка
46'
Замена
Л. Пакета
️️️️
М. Ланзини
46'
Замена
Д. Боуэн
️️️️
С. Бенрахма
46'
Желтая карточка
М. Корне
39'
34'
ГОЛ! 0:1!
А. Кордя
Пас отдал
Д. Олару
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
23
Альфонсе Ареоля
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
10
Саид Бенрахма
ЛВ
41
Деклан Райс
ОП
4
Флинн Даунс
ЦП
22
Мануэль Ланзини
АП
9
Джанлука Скамакка
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
ФКСБ
32
Стефан Тарновану
ВР
5
Джойским Дава
ЦЗ
5
Йоонас Тамм
ЦЗ
33
Ристо Радунович
ЦЗ
6
Малком Эджума
ОП
28
Дариус Олару
ЦП
26
Рэзван Оайдэ
ЦП
2
Валентин Крецу
ЦП
11
Андрей Кордя
ПВ
17
Флоринел Коман
ЦФ
96
Андреа Компаньо
ЦФ
Главный тренер
Николае Дикэ
Вест Хэм
12
Даррен Рэндольф
ВР
47
Кристиан Хеги
ВР
4
Курт Зума
ЦЗ
71
Реган Клейтон
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
6
Конор Ковентри
ОП
8
Фредди Поттс
ОП
8
Пабло Форнальс
АП
11
Лукас Пакета
АП
20
Джаррод Боуэн
ПВ
18
Майкл Антонио
ЦФ
28
Дивин Мубама
ЦФ
ФКСБ
25
Андрей Влад
ВР
17
Сорин Сербан
ЛЗ
5
Рашид Бухенна
ЦЗ
27
Раду Бобоц
ПЗ
2
Александру Пантя
ПЗ
5
Денис Харуц
ПЗ
30
Октавиан Попеску
ЛВ
88
Марко Дулкэ
ОП
20
Эдуард Радаславеску
ЦП
11
Давид Микулеску
ПВ
90
Богдан Русу
ЦФ
10
Ианис Стоица
ЦФ
4-1-1-3-1
23
Ареоля
33
Эмерсон
6
Керер
21
Огбонна
34
Цоуфал
41
Райс
4
Даунс
10
Бенрахма
22
Ланзини
70
Корне
9
Скамакка
3-1-3-1-2
32
Тарновану
5
Дава
5
Тамм
33
Радунович
6
Эджума
28
Олару
26
Оайдэ
2
Крецу
11
Кордя
96
Компаньо
17
Коман
21
Огбонна
15
Доусон
15
Доусон
21
Огбонна
70
Корне
8
Форнальс
8
Форнальс
70
Корне
22
Ланзини
11
Пакета
11
Пакета
22
Ланзини
10
Бенрахма
20
Боуэн
20
Боуэн
10
Бенрахма
9
Скамакка
18
Антонио
18
Антонио
9
Скамакка
5
Дава
5
Харуц
5
Харуц
5
Дава
26
Оайдэ
20
Радаславеску
20
Радаславеску
26
Оайдэ
17
Коман
30
Попеску
30
Попеску
17
Коман
28
Олару
90
Русу
90
Русу
28
Олару
Остались в запасе
Вест Хэм
ФКСБ
12
Даррен Рэндольф
ВР
47
Кристиан Хеги
ВР
4
Курт Зума
ЦЗ
71
Реган Клейтон
ЦЗ
6
Конор Ковентри
ОП
8
Фредди Поттс
ОП
28
Дивин Мубама
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
25
Андрей Влад
ВР
17
Сорин Сербан
ЛЗ
5
Рашид Бухенна
ЦЗ
27
Раду Бобоц
ПЗ
2
Александру Пантя
ПЗ
88
Марко Дулкэ
ОП
11
Давид Микулеску
ПВ
10
Ианис Стоица
ЦФ
Главный тренер
Николае Дикэ
Остались в запасе
12
Даррен Рэндольф
ВР
47
Кристиан Хеги
ВР
4
Курт Зума
ЦЗ
71
Реган Клейтон
ЦЗ
6
Конор Ковентри
ОП
8
Фредди Поттс
ОП
28
Дивин Мубама
ЦФ
Остались в запасе
25
Андрей Влад
ВР
17
Сорин Сербан
ЛЗ
5
Рашид Бухенна
ЦЗ
27
Раду Бобоц
ПЗ
2
Александру Пантя
ПЗ
88
Марко Дулкэ
ОП
11
Давид Микулеску
ПВ
10
Ианис Стоица
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Николае Дикэ
Статистика матча Вест Хэм - ФКСБ
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
1 : 0
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
ФКСБ
Румыния. Лига I, 17 тур
ФКСБ
- : -
28.11.2026
Чиксереда Меркуря Чук
Румыния. Лига I, 16 тур
Арджеш Питешти
0 : 0
22.11.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 15 тур
ФКСБ
0 : 1
07.11.2026
Корвинул Хунедоара
Румыния. Лига I, 14 тур
Университатя Клуж
1 : 0
02.11.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 13 тур
ФКСБ
4 : 1
24.10.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 12 тур
Волунтари
1 : 2
19.10.2026
ФКСБ
Информация о матче
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