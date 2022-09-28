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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Оренбург - Динамо
Оренбург - Динамо: обзор матча 28 сентября 2022
Оренбург
28.09.2022, среда, 17:30
Россия. Кубок, группа C, 3 тур
2 : 2
Счет по пенальти – 4 : 3
Завершен
Динамо
82'
А. Павловец
89'
В. Писарский (П)
42'
А. Захарян
59'
В. Грулев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Оренбург - Динамо
Пенальти не реализован!
Д. Лесовой
ГОЛ!
А. Павловец
4:3
Пенальти не реализован!
Я. Гладышев
Пенальти не реализован!
С. Оганесян
ГОЛ!
А. Захарян
3:3
ГОЛ!
В. Писарский
3:2
ГОЛ!
Д. Фомин
2:2
ГОЛ!
Р. Гойкович
2:1
ГОЛ!
К. Тюкавин
1:1
ГОЛ!
Т. Аюпов
1:0
ГОЛ с пенальти! 2:2!
В. Писарский
89'
ГОЛ! 1:2!
А. Павловец
82'
78'
Замена
Д. Скопинцев
️️️️
Д. Лаксальт
Вторая желтая
Н. Титков
76'
72'
Замена
К. Тюкавин
️️️️
Ф. Смолов
72'
Замена
Я. Гладышев
️️️️
В. Грулев
59'
ГОЛ! 0:2!
В. Грулев
Замена
Т. Аюпов
️️️️
Г. Флорентин
56'
Замена
В. Полуяхтов
️️️️
А. Малых
56'
49'
Желтая карточка
М. Норманн
46'
Замена
Д. Лесовой
️️️️
Д. Макаров
Замена
Ю. Ковалев
️️️️
Д. Акоста
46'
Замена
Р. Гойкович
️️️️
Д. Хотулев
46'
42'
ГОЛ! 0:1!
А. Захарян
Пас отдал
Ф. Смолов
Желтая карточка
Н. Титков
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
1
Евгений Гошев
ВР
4
Данила Хотулев
ЦЗ
22
Александр Павловец
ЦЗ
15
Александр Эктов
ПЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
18
Николай Титков
ЦП
55
Кирилл Капленко
ЦП
10
Габриэль Флорентин
АП
9
Степан Оганесян
ПВ
7
Батраз Гурциев
ПВ
27
Диего Акоста
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
2
Николас Маричаль
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
50
Александр Кутицкий
ОП
17
Матиас Норманн
ОП
74
Даниил Фомин
ОП
23
Арсен Захарян
АП
77
Денис Макаров
ПВ
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
Оренбург
99
Николай Сысуев
ВР
1
Алексей Кеняйкин
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
3
Ренато Гойкович
ЦЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
26
Химми Марин
ЛВ
8
Тимур Аюпов
ОП
32
Лукас Вера
ЦП
17
Юрий Ковалев
ПП
77
Владимир Писарский
ЦФ
Динамо
76
Илья Купцов
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
4
Денис Осокин
ЦЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
9
Георгий Сулаквелидзе
АП
70
Константин Тюкавин
ЦФ
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
4-2-3-1
1
Гошев
15
Эктов
4
Хотулев
22
Павловец
12
Малых
18
Титков
55
Капленко
9
Оганесян
10
Флорентин
7
Гурциев
27
Акоста
3-3-3-1
31
Лещук
18
Паршивлюк
2
Маричаль
93
Лаксальт
50
Кутицкий
17
Норманн
74
Фомин
77
Макаров
23
Захарян
27
Грулев
90
Смолов
10
Флорентин
8
Аюпов
8
Аюпов
10
Флорентин
12
Малых
2
Полуяхтов
2
Полуяхтов
12
Малых
4
Хотулев
3
Гойкович
3
Гойкович
4
Хотулев
27
Акоста
17
Ковалев
17
Ковалев
27
Акоста
93
Лаксальт
7
Скопинцев
7
Скопинцев
93
Лаксальт
77
Макаров
88
Лесовой
88
Лесовой
77
Макаров
90
Смолов
70
Тюкавин
70
Тюкавин
90
Смолов
27
Грулев
91
Гладышев
91
Гладышев
27
Грулев
Остались в запасе
Оренбург
Динамо
26
Химми Марин
ЛВ
99
Николай Сысуев
ВР
1
Алексей Кеняйкин
ВР
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
32
Лукас Вера
ЦП
77
Владимир Писарский
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
76
Илья Купцов
ВР
4
Денис Осокин
ЦЗ
9
Георгий Сулаквелидзе
АП
Главный тренер
Славиша Йоканович
Остались в запасе
26
Химми Марин
ЛВ
99
Николай Сысуев
ВР
1
Алексей Кеняйкин
ВР
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
32
Лукас Вера
ЦП
77
Владимир Писарский
ЦФ
Остались в запасе
76
Илья Купцов
ВР
4
Денис Осокин
ЦЗ
9
Георгий Сулаквелидзе
АП
Главный тренер
Марцел Личка
Главный тренер
Славиша Йоканович
Статистика матча Оренбург - Динамо
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Оренбург
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
1 : 0
26.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
1 : 0
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
0 : 0
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Информация о матче
Главный судья:
Иван Сиденков
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Рашид Абусуев
Кирилл Большаков
Дополнительные помощники:
VAR – Артем Любимов AVAR – Арам Петросян
Резервный судья:
Рафаэль Шафеев
Инспектор:
Александр Колобаев
Стадион:
Газовик
Где смотреть матч:
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