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Ворскла - Кривбасс

20.05.2023, Суббота, 00:00 мск Украина. Премьер-лига, 27 тур Ворскла - Кривбасс
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Украина. Премьер-лига (2022/2023)
12 тур
9 ноября, среда 14:00 Кривбасс 1:0 Ворскла
Украина. Премьер-Лига (2012/2013)
16 тур
18 ноября, воскресенье 17:30 Кривбасс 3:2 Ворскла
1 тур
15 июля, воскресенье 18:00 Ворскла 0:1 Кривбасс
Украина. Премьер-Лига (2011/2012)
21 тур
4 марта, воскресенье 15:00 Ворскла 2:1 Кривбасс
6 тур
12 августа, пятница 20:00 Кривбасс 0:0 Ворскла
Украина. Премьер-Лига (2010/2011)
25 тур
16 апреля, суббота 19:00 Ворскла 3:0 Кривбасс
10 тур
18 сентября, суббота 17:00 Кривбасс 1:0 Ворскла
Чемпионат Украины (2009/2010)
22 тур
28 марта, воскресенье 18:00 Кривбасс 1:1 Ворскла
7 тур
20 сентября, воскресенье 17:00 Ворскла 0:0 Кривбасс
Чемпионат Украины (2008/2009)
30 тур
26 мая, вторник 19:00 Кривбасс 0:2 Ворскла
15 тур
15 ноября, суббота 17:00 Ворскла 0:0 Кривбасс
Чемпионат Украины (2007/2008)
26 тур
19 апреля, суббота 16:00 Ворскла 2:1 Кривбасс
11 тур
29 сентября, суббота 18:00 Кривбасс 3:0 Ворскла
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Шахтер Дн 16 12 3 1 43:12 +31 39
2. Днепр-1 16 11 3 2 33:13 +20 36
3. Заря 17 10 4 3 38:25 +13 34
4. Динамо К 16 9 3 4 23:14 +9 30
5. Александрия 16 7 6 3 29:25 +4 27
6. Колос 17 6 5 6 15:19 -4 23
7. Кривбасс 17 6 3 8 12:19 -7 21
8. Металлист 1925 17 4 8 5 17:28 -11 20
9. Ворскла 17 5 4 8 22:25 -3 19
10. Ингулец 15 5 4 6 15:17 -2 19
11. Верес 17 5 3 9 20:25 -5 18
12. Рух 16 4 5 7 19:24 -5 17
13. Металлист 17 4 4 9 17:27 -10 16
14. Черноморец Од 17 3 6 8 14:22 -8 15
15. Минай 17 3 6 8 12:21 -9 15
16. Львов 16 3 3 10 11:24 -13 12
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