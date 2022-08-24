Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
ПСВ - Рейнджерс
ПСВ - Рейнджерс: обзор матча 24 августа 2022
ПСВ
24.08.2022, среда, 22:00
Лига чемпионов, 4 раунд
0 : 1
Первый матч – 2 : 2
Завершен
Рейнджерс
60'
А. Чолак
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол ПСВ - Рейнджерс
Желтая карточка
Х. Симонс
90'
+5
90'
+2
Замена
Ф. Сакала
️️️️
А. Чолак
Желтая карточка
М. ван Гинкел
88'
Замена
М. ван Гинкел
️️️️
Ф. Макс
85'
Желтая карточка
А. Обиспо
84'
Замена
К. Винисиус
️️️️
И. Сайбари
76'
73'
Замена
С. Эрфилд
️️️️
Г. Камара
73'
Замена
С. Райт
️️️️
Т. Лоуренс
72'
Желтая карточка
Б. Баришич
Желтая карточка
Ф. Мвене
69'
66'
Желтая карточка
Р. Кент
64'
Желтая карточка
Д. Ландстрем
Замена
Ф. Мвене
️️️️
А. Рамальо
62'
Замена
Г. Тил
️️️️
Э. Гутьеррес
62'
60'
ГОЛ! 0:1!
А. Чолак
Пас отдал
М. Тилльман
Замена
Х. Симонс
️️️️
Л. де Йонг
46'
Желтая карточка
А. Рамальо
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСВ
44
Вальтер Бенитес
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
4
Армандо Обиспо
ЦЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
18
Коди Гакпо
ЛВ
6
Ибраим Сангаре
ОП
35
Эрик Гутьеррес
ЦП
25
Джоуи Верман
ЦП
34
Исмаэль Сайбари
ЦП
26
Люк де Йонг
ЦФ
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
Рейнджерс
33
Джон МакЛафлин
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
6
Джеймс Сэндс
ЦЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
77
Райан Кент
ЛВ
10
Том Лоуренс
ЛВ
6
Джон Ландстрем
ЦП
18
Глен Камара
ЦП
10
Малик Тилльман
АП
14
Антонио-Мирко Чолак
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
ПСВ
16
Жоэль Дроммел
ВР
24
Бой Ватерман
ВР
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
32
Деррик Люккассен
ЦЗ
2
Филипп Мвене
ПЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
8
Марко ван Гинкел
ЦП
20
Гус Тил
АП
7
Хави Симонс
ПВ
17
Савиньо
ПВ
11
Йохан Бакайоко
ПВ
95
Карлос Винисиус
ЦФ
Рейнджерс
1
Аллан МакГрегор
ВР
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
38
Леон Кинг
ЦЗ
21
Адам Дивайн
ПЗ
11
Скотт Райт
ЛВ
2
Росс МакКрори
ОП
37
Скотт Эрфилд
ЦП
8
Райан Джек
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
39
Рабби Матондо
ПВ
10
Фэшн Сакала
ЦФ
4-1-3-1-1
44
Бенитес
30
Макс
4
Тезе
5
Рамальо
4
Обиспо
6
Сангаре
35
Гутьеррес
25
Верман
34
Сайбари
18
Гакпо
26
де Йонг
4-2-3-1
33
МакЛафлин
2
Тавернье
6
Сэндс
6
Голдсон
3
Баришич
6
Ландстрем
18
Камара
77
Кент
10
Тилльман
10
Лоуренс
14
Чолак
26
де Йонг
7
Симонс
7
Симонс
26
де Йонг
5
Рамальо
2
Мвене
2
Мвене
5
Рамальо
30
Макс
8
ван Гинкел
8
ван Гинкел
30
Макс
35
Гутьеррес
20
Тил
20
Тил
35
Гутьеррес
34
Сайбари
95
Винисиус
95
Винисиус
34
Сайбари
18
Камара
37
Эрфилд
37
Эрфилд
18
Камара
10
Лоуренс
11
Райт
11
Райт
10
Лоуренс
14
Чолак
10
Сакала
10
Сакала
14
Чолак
Остались в запасе
ПСВ
Рейнджерс
16
Жоэль Дроммел
ВР
24
Бой Ватерман
ВР
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
32
Деррик Люккассен
ЦЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
17
Савиньо
ПВ
11
Йохан Бакайоко
ПВ
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
2
Росс МакКрори
ОП
1
Аллан МакГрегор
ВР
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
38
Леон Кинг
ЦЗ
21
Адам Дивайн
ПЗ
8
Райан Джек
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
39
Рабби Матондо
ПВ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Остались в запасе
16
Жоэль Дроммел
ВР
24
Бой Ватерман
ВР
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
32
Деррик Люккассен
ЦЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
17
Савиньо
ПВ
11
Йохан Бакайоко
ПВ
Остались в запасе
2
Росс МакКрори
ОП
1
Аллан МакГрегор
ВР
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
38
Леон Кинг
ЦЗ
21
Адам Дивайн
ПЗ
8
Райан Джек
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
39
Рабби Матондо
ПВ
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Статистика матча ПСВ - Рейнджерс
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
- : -
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Информация о матче
Стадион:
Филипс
Новости команд
Все
ПСВ
Рейнджерс
Моуринью – об игроке «Реала»: «Забил фантастический гол, переломил ход матча»
Вчера, 09:54
1
Комментарий Моуринью после разгрома ПСВ
Вчера, 08:15
Мбаппе установил рекорд Лиги чемпионов для французских футболистов
Вчера, 01:30
1
Лига чемпионов. «Реал» разнес ПСВ, проиграв первый тайм – 5:1!
Вчера, 00:53
2
Мбаппе повторил достижение Месси в ЛЧ
Вчера, 00:41
2
Моуринью – об игроке «Реала»: «Забил фантастический гол, переломил ход матча»
Вчера, 09:54
1
Комментарий Моуринью после разгрома ПСВ
Вчера, 08:15
Мбаппе установил рекорд Лиги чемпионов для французских футболистов
Вчера, 01:30
1
Лига чемпионов. «Реал» разнес ПСВ, проиграв первый тайм – 5:1!
Вчера, 00:53
2
Мбаппе повторил достижение Месси в ЛЧ
Вчера, 00:41
2
«Яблонец» – «Рейнджерс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Яблонец» – «Рейнджерс»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Рейнджерс» – «Яблонец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
Клуб АПЛ подписал игрока «Атлетико» и вратаря, у которого сорвался трансфер в «ПСЖ»
19 августа
«Рейнджерс» – «Яблонец»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+