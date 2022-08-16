Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Рейнджерс - ПСВ
Рейнджерс - ПСВ: обзор матча 16 августа 2022
Рейнджерс
16.08.2022, вторник, 22:00
Лига чемпионов, 4 раунд
2 : 2
Ответный матч – 1 : 0
Завершен
ПСВ
40'
А. Чолак
70'
Т. Лоуренс
37'
И. Сангаре
78'
А. Обиспо
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Рейнджерс - ПСВ
79'
Замена
Д. Брэнтуэйт
️️️️
А. Обиспо
78'
ГОЛ! 2:2!
А. Обиспо
Пас отдал
К. Гакпо
Замена
Г. Камара
️️️️
С. Дэвис
71'
Замена
С. Райт
️️️️
М. Тилльман
71'
ГОЛ! 2:1!
Т. Лоуренс
70'
69'
Желтая карточка
И. Сайбари
Желтая карточка
К. Голдсон
57'
53'
Желтая карточка
Л. де Йонг
50'
Желтая карточка
А. Обиспо
ГОЛ! 1:1!
А. Чолак
Пас отдал
Д. Тавернье
40'
37'
ГОЛ! 0:1!
И. Сангаре
Пас отдал
Д. Тезе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рейнджерс
33
Джон МакЛафлин
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
6
Джеймс Сэндс
ЦЗ
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
77
Райан Кент
ЛВ
10
Том Лоуренс
ЛВ
6
Джон Ландстрем
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
10
Малик Тилльман
ПВ
14
Антонио-Мирко Чолак
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
ПСВ
44
Вальтер Бенитес
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
4
Армандо Обиспо
ЦЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
4
Джордан Тезе
ПЗ
18
Коди Гакпо
ЛВ
6
Ибраим Сангаре
ОП
25
Джоуи Верман
ЦП
35
Эрик Гутьеррес
ЦП
34
Исмаэль Сайбари
ЦП
26
Люк де Йонг
ЦФ
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
Рейнджерс
1
Аллан МакГрегор
ВР
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
38
Леон Кинг
ЦЗ
21
Адам Дивайн
ПЗ
11
Скотт Райт
ЛВ
2
Росс МакКрори
ОП
37
Скотт Эрфилд
ЦП
8
Райан Джек
ЦП
18
Глен Камара
ЦП
39
Рабби Матондо
ПВ
10
Фэшн Сакала
ЦФ
9
Альфредо Морелос
ЦФ
ПСВ
16
Жоэль Дроммел
ВР
24
Бой Ватерман
ВР
22
Фредрик Оппегард
ЛЗ
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
32
Деррик Люккассен
ЦЗ
2
Филипп Мвене
ПЗ
8
Марко ван Гинкел
ЦП
20
Гус Тил
АП
7
Хави Симонс
ПВ
17
Савиньо
ПВ
11
Йохан Бакайоко
ПВ
4-2-3-1
33
МакЛафлин
3
Баришич
6
Голдсон
6
Сэндс
2
Тавернье
6
Ландстрем
10
Дэвис
10
Лоуренс
77
Кент
10
Тилльман
14
Чолак
4-1-3-1-1
44
Бенитес
4
Тезе
4
Обиспо
5
Рамальо
30
Макс
6
Сангаре
25
Верман
35
Гутьеррес
34
Сайбари
18
Гакпо
26
де Йонг
10
Дэвис
18
Камара
18
Камара
10
Дэвис
10
Тилльман
11
Райт
11
Райт
10
Тилльман
4
Обиспо
4
Брэнтуэйт
4
Брэнтуэйт
4
Обиспо
Остались в запасе
Рейнджерс
ПСВ
2
Росс МакКрори
ОП
1
Аллан МакГрегор
ВР
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
38
Леон Кинг
ЦЗ
21
Адам Дивайн
ПЗ
37
Скотт Эрфилд
ЦП
8
Райан Джек
ЦП
39
Рабби Матондо
ПВ
10
Фэшн Сакала
ЦФ
9
Альфредо Морелос
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
7
Хави Симонс
ПВ
16
Жоэль Дроммел
ВР
24
Бой Ватерман
ВР
22
Фредрик Оппегард
ЛЗ
32
Деррик Люккассен
ЦЗ
2
Филипп Мвене
ПЗ
8
Марко ван Гинкел
ЦП
20
Гус Тил
АП
17
Савиньо
ПВ
11
Йохан Бакайоко
ПВ
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
Остались в запасе
2
Росс МакКрори
ОП
1
Аллан МакГрегор
ВР
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
38
Леон Кинг
ЦЗ
21
Адам Дивайн
ПЗ
37
Скотт Эрфилд
ЦП
8
Райан Джек
ЦП
39
Рабби Матондо
ПВ
10
Фэшн Сакала
ЦФ
9
Альфредо Морелос
ЦФ
Остались в запасе
7
Хави Симонс
ПВ
16
Жоэль Дроммел
ВР
24
Бой Ватерман
ВР
22
Фредрик Оппегард
ЛЗ
32
Деррик Люккассен
ЦЗ
2
Филипп Мвене
ПЗ
8
Марко ван Гинкел
ЦП
20
Гус Тил
АП
17
Савиньо
ПВ
11
Йохан Бакайоко
ПВ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
Статистика матча Рейнджерс - ПСВ
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
- : -
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Орсато
(Чио)
Стадион:
Айброкс
Новости команд
Все
Рейнджерс
ПСВ
Моуринью – об игроке «Реала»: «Забил фантастический гол, переломил ход матча»
Вчера, 09:54
1
Комментарий Моуринью после разгрома ПСВ
Вчера, 08:15
Мбаппе установил рекорд Лиги чемпионов для французских футболистов
Вчера, 01:30
1
Лига чемпионов. «Реал» разнес ПСВ, проиграв первый тайм – 5:1!
Вчера, 00:53
2
Мбаппе повторил достижение Месси в ЛЧ
Вчера, 00:41
2
«Яблонец» – «Рейнджерс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Яблонец» – «Рейнджерс»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Рейнджерс» – «Яблонец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
Клуб АПЛ подписал игрока «Атлетико» и вратаря, у которого сорвался трансфер в «ПСЖ»
19 августа
«Рейнджерс» – «Яблонец»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
Моуринью – об игроке «Реала»: «Забил фантастический гол, переломил ход матча»
Вчера, 09:54
1
Комментарий Моуринью после разгрома ПСВ
Вчера, 08:15
Мбаппе установил рекорд Лиги чемпионов для французских футболистов
Вчера, 01:30
1
Лига чемпионов. «Реал» разнес ПСВ, проиграв первый тайм – 5:1!
Вчера, 00:53
2
Мбаппе повторил достижение Месси в ЛЧ
Вчера, 00:41
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+