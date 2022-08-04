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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Линфилд - Цюрих
Линфилд - Цюрих: обзор матча 04 августа 2022
Линфилд
04.08.2022, четверг, 21:45
Лига Европы, 3 раунд
0 : 2
Ответный матч – 0 : 3
Завершен
Цюрих
8'
Т. Айегун
64'
В. Гнонто
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Линфилд - Цюрих
85'
Замена
Б. Красники
️️️️
В. Гнонто
85'
Замена
Ф. Рохнер
️️️️
Т. Айегун
Желтая карточка
С. Роско
84'
72'
Замена
Д. Авдияй
️️️️
А. Маркезано
64'
ГОЛ! 0:2!
В. Гнонто
Пас отдал
Ш. Конде
62'
Замена
М. Хорншух
️️️️
О. Селнаэс
61'
Замена
К. Метс
️️️️
Д. Окита
Замена
J. Cooper
️️️️
R. McDaid (pen.)
53'
Желтая карточка
Б. Холл
14'
8'
ГОЛ! 0:1!
Т. Айегун
Пас отдал
А. Маркезано
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Линфилд
3
Мэттью Кларк
ЛЗ
15
Бен Холл
ЦЗ
19
Дэнни Финлейсон
ПЗ
5
Крис Шилдс
ЦП
1
Chris Johns
ЦФ
2
Сэм Роско
ЦФ
22
Jamie Mulgrew
ЦФ
20
Stephen Fallon
ЦФ
8
Kyle McClean
ЦФ
23
Ээту Вертайнен
ЦФ
0
R. McDaid (pen.)
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Хили
Цюрих
25
Яник Брехнер
ВР
2
Линдрит Камбери
ЦЗ
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
5
Фидан Алити
ЦЗ
29
Вилфрид Гнонто
ЛВ
10
Оле Селнаэс
ОП
44
Шейк Конде
ЦП
19
Антонио Маркезано
ЦП
28
Никола Бораниясевич
ПП
14
Джонатан Окита
ПВ
15
Тосин Айегун
ЦФ
Главный тренер
Людовик Маньин
Линфилд
21
Джошуа Арчер
ЦП
51
David Walsh
ЦФ
52
Matthew Williamson
ЦФ
10
Jordan Stewart
ЦФ
31
Niall Quinn
ЦФ
5
Michael Newberry
ЦФ
35
Cammy Palmer
ЦФ
34
Andrew Clarke
ЦФ
2
Conor Pepper
ЦФ
11
Joel Cooper
ЦФ
19
Ethan Devine
ЦФ
17
Christopher McKee
ЦФ
Цюрих
1
Живко Костадинович
ВР
34
Джанни Де Нитти
ВР
27
Илан Саутер
ЦЗ
16
Марк Хорншух
ЦЗ
4
Бесир Омераджич
ЦЗ
10
Донис Авдияй
ЛВ
5
Карол Метс
ЦП
8
Стефан Сейлер
ЦП
7
Бледиан Красники
АП
27
Фабиан Рохнер
ПП
3
Акакий Гогиа
ПВ
3-1-5
3
Кларк
15
Холл
19
Финлейсон
5
Шилдс
20
0
23
Вертайнен
8
22
3-1-3-2-1
25
Брехнер
2
Камбери
31
Криезиу
5
Алити
10
Селнаэс
28
Бораниясевич
19
Маркезано
44
Конде
14
Окита
29
Гнонто
15
Айегун
Малгрю
35
35
Малгрю
0
11
11
0
19
Маркезано
10
Авдияй
10
Авдияй
19
Маркезано
10
Селнаэс
16
Хорншух
16
Хорншух
10
Селнаэс
14
Окита
5
Метс
5
Метс
14
Окита
29
Гнонто
7
Красники
7
Красники
29
Гнонто
15
Айегун
27
Рохнер
27
Рохнер
15
Айегун
Остались в запасе
Линфилд
Цюрих
21
Джошуа Арчер
ЦП
51
David Walsh
ЦФ
52
Matthew Williamson
ЦФ
10
Jordan Stewart
ЦФ
31
Niall Quinn
ЦФ
5
Michael Newberry
ЦФ
34
Andrew Clarke
ЦФ
2
Conor Pepper
ЦФ
19
Ethan Devine
ЦФ
17
Christopher McKee
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Хили
1
Живко Костадинович
ВР
34
Джанни Де Нитти
ВР
27
Илан Саутер
ЦЗ
4
Бесир Омераджич
ЦЗ
8
Стефан Сейлер
ЦП
3
Акакий Гогиа
ПВ
Главный тренер
Людовик Маньин
Остались в запасе
21
Джошуа Арчер
ЦП
51
David Walsh
ЦФ
52
Matthew Williamson
ЦФ
10
Jordan Stewart
ЦФ
31
Niall Quinn
ЦФ
5
Michael Newberry
ЦФ
34
Andrew Clarke
ЦФ
2
Conor Pepper
ЦФ
19
Ethan Devine
ЦФ
17
Christopher McKee
ЦФ
Остались в запасе
1
Живко Костадинович
ВР
34
Джанни Де Нитти
ВР
27
Илан Саутер
ЦЗ
4
Бесир Омераджич
ЦЗ
8
Стефан Сейлер
ЦП
3
Акакий Гогиа
ПВ
Главный тренер
Дэвид Хили
Главный тренер
Людовик Маньин
Статистика матча Линфилд - Цюрих
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Линфилд
Северная Ирландия. Премьершип, 18 тур
Крузейдерс
- : -
28.11.2026
Линфилд
Северная Ирландия. Премьершип, 17 тур
Линфилд
5 : 0
21.11.2026
Лимавади Юнайтед
Северная Ирландия. Премьершип, 16 тур
Баллимина Юнайтед
0 : 3
13.11.2026
Линфилд
Северная Ирландия. Премьершип, 15 тур
Линфилд
3 : 0
07.11.2026
Колрейн
Северная Ирландия. Премьершип, 14 тур
Линфилд
1 : 1
31.10.2026
Данганнон Свифтс
Северная Ирландия. Премьершип, 13 тур
Портадаун
1 : 2
23.10.2026
Линфилд
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Вадуц
- : -
28.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Цюрих
0 : 0
10.10.2026
Тун
Информация о матче
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