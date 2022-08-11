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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Цюрих - Линфилд
Цюрих - Линфилд: обзор матча 11 августа 2022
Цюрих
11.08.2022, четверг, 20:00
Лига Европы, 3 раунд
3 : 0
Первый матч – 2 : 0
Завершен
Линфилд
11'
Д. Авдияй
26'
Д. Авдияй
84'
И. Сантини
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Цюрих - Линфилд
ГОЛ! 3:0!
И. Сантини
Пас отдал
Ф. Рохнер
84'
Желтая карточка
М. Хорншух
80'
78'
Замена
A. Clarke
️️️️
C. Palmer
Замена
И. Сантини
️️️️
А. Маркезано
74'
Замена
Б. Джемаили
️️️️
О. Селнаэс
74'
Замена
Ф. Рохнер
️️️️
Н. Бораниясевич
66'
65'
Желтая карточка
K. McClean
59'
Желтая карточка
J. Cooper
Замена
М. Хорншух
️️️️
Ш. Конде
46'
Замена
Б. Красники
️️️️
Д. Авдияй
46'
33'
Желтая карточка
C. Palmer
ГОЛ! 2:0!
Д. Авдияй
Пас отдал
А. Герреро
26'
ГОЛ! 1:0!
Д. Авдияй
Пас отдал
А. Маркезано
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Цюрих
25
Яник Брехнер
ВР
2
Линдрит Камбери
ЦЗ
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
5
Фидан Алити
ЦЗ
3
Адриан Герреро
ЛВ
10
Донис Авдияй
ЛВ
10
Оле Селнаэс
ОП
44
Шейк Конде
ЦП
19
Антонио Маркезано
ЦП
28
Никола Бораниясевич
ПП
15
Тосин Айегун
ЦФ
Главный тренер
Людовик Маньин
Линфилд
3
Мэттью Кларк
ЛЗ
2
Сэм Роско
ЦЗ
19
Дэнни Финлейсон
ПЗ
22
Jamie Mulgrew
ЦФ
1
Chris Johns
ЦФ
11
Joel Cooper
ЦФ
17
Christopher McKee
ЦФ
8
Kyle McClean
ЦФ
35
Cammy Palmer
ЦФ
2
Conor Pepper
ЦФ
5
Michael Newberry
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Хили
Цюрих
34
Джанни Де Нитти
ВР
1
Живко Костадинович
ВР
4
Бесир Омераджич
ЦЗ
16
Марк Хорншух
ЦЗ
29
Вилфрид Гнонто
ЛВ
5
Карол Метс
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
8
Стефан Сейлер
ЦП
7
Бледиан Красники
АП
27
Фабиан Рохнер
ПП
14
Джонатан Окита
ПВ
18
Иван Сантини
ЦФ
Линфилд
15
Бен Холл
ЦЗ
5
Крис Шилдс
ЦП
21
Джошуа Арчер
ЦП
51
David Walsh
ЦФ
7
Кирк Миллар
ЦФ
0
R. McDaid (pen.)
ЦФ
19
Ethan Devine
ЦФ
23
Ээту Вертайнен
ЦФ
20
Stephen Fallon
ЦФ
52
Matthew Williamson
ЦФ
34
Andrew Clarke
ЦФ
3-1-3-2-1
25
Брехнер
2
Камбери
31
Криезиу
5
Алити
10
Селнаэс
44
Конде
19
Маркезано
28
Бораниясевич
10
Авдияй
3
Герреро
15
Айегун
3-5
19
Финлейсон
2
Роско
3
Кларк
17
5
2
35
8
44
Конде
16
Хорншух
16
Хорншух
44
Конде
10
Селнаэс
21
Джемаили
21
Джемаили
10
Селнаэс
10
Авдияй
7
Красники
7
Красники
10
Авдияй
28
Бораниясевич
27
Рохнер
27
Рохнер
28
Бораниясевич
19
Маркезано
18
Сантини
18
Сантини
19
Маркезано
35
34
34
35
Остались в запасе
Цюрих
Линфилд
29
Вилфрид Гнонто
ЛВ
34
Джанни Де Нитти
ВР
1
Живко Костадинович
ВР
4
Бесир Омераджич
ЦЗ
5
Карол Метс
ЦП
8
Стефан Сейлер
ЦП
14
Джонатан Окита
ПВ
Главный тренер
Людовик Маньин
15
Бен Холл
ЦЗ
5
Крис Шилдс
ЦП
21
Джошуа Арчер
ЦП
51
David Walsh
ЦФ
7
Кирк Миллар
ЦФ
0
R. McDaid (pen.)
ЦФ
19
Ethan Devine
ЦФ
23
Ээту Вертайнен
ЦФ
20
Stephen Fallon
ЦФ
52
Matthew Williamson
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Хили
Остались в запасе
29
Вилфрид Гнонто
ЛВ
34
Джанни Де Нитти
ВР
1
Живко Костадинович
ВР
4
Бесир Омераджич
ЦЗ
5
Карол Метс
ЦП
8
Стефан Сейлер
ЦП
14
Джонатан Окита
ПВ
Остались в запасе
15
Бен Холл
ЦЗ
5
Крис Шилдс
ЦП
21
Джошуа Арчер
ЦП
51
David Walsh
ЦФ
7
Кирк Миллар
ЦФ
0
R. McDaid (pen.)
ЦФ
19
Ethan Devine
ЦФ
23
Ээту Вертайнен
ЦФ
20
Stephen Fallon
ЦФ
52
Matthew Williamson
ЦФ
Главный тренер
Людовик Маньин
Главный тренер
Дэвид Хили
Статистика матча Цюрих - Линфилд
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Вадуц
- : -
28.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Цюрих
0 : 0
10.10.2026
Тун
Линфилд
Северная Ирландия. Премьершип, 18 тур
Крузейдерс
- : -
28.11.2026
Линфилд
Северная Ирландия. Премьершип, 17 тур
Линфилд
5 : 0
21.11.2026
Лимавади Юнайтед
Северная Ирландия. Премьершип, 16 тур
Баллимина Юнайтед
0 : 3
13.11.2026
Линфилд
Северная Ирландия. Премьершип, 15 тур
Линфилд
3 : 0
07.11.2026
Колрейн
Северная Ирландия. Премьершип, 14 тур
Линфилд
1 : 1
31.10.2026
Данганнон Свифтс
Северная Ирландия. Премьершип, 13 тур
Портадаун
1 : 2
23.10.2026
Линфилд
Информация о матче
Стадион:
Летцигрунд
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