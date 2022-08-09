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Лига чемпионов 2026/2027
Ференцварош - Карабах
Ференцварош - Карабах: обзор матча 09 августа 2022
Ференцварош
09.08.2022, вторник, 21:00
Лига чемпионов, 3 раунд
1 : 3
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Карабах
86'
А. Траоре
7'
Р. Алмейда
54'
И. Ваджи
78'
И. Ваджи
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Ференцварош - Карабах
90'
+3
Желтая карточка
М. Вешович
90'
+1
Желтая карточка
Л. Андраде
ГОЛ! 1:3!
А. Траоре
Пас отдал
Маркиньос
86'
86'
Замена
Ж. Ромао
️️️️
Г. Гараев
86'
Замена
Л. Андраде
️️️️
Р. Алмейда
84'
Желтая карточка
Р. Алмейда
Желтая карточка
Э. Ботка
84'
Замена
Маркиньос
️️️️
Т. Нгуэн
84'
82'
Замена
О. Квабена
️️️️
И. Ваджи
78'
ГОЛ! 0:3!
И. Ваджи
Пас отдал
Р. Шейдаев
62'
Желтая карточка
Т. Байрамов
Замена
️️️️
Ф. Боли
61'
58'
Замена
Р. Алмейда
️️️️
М. Янкович
54'
ГОЛ! 0:2!
И. Ваджи
Пас отдал
К. Боржес
Замена
М. Кнустер
️️️️
А. Ковачевич
51'
Замена
Б. Вечеи
️️️️
А. Эсити
51'
Желтая карточка
Ф. Боли
34'
31'
Желтая карточка
М. Янкович
Желтая карточка
Р. Теланнер
30'
7'
ГОЛ! 0:1!
Р. Алмейда
Пас отдал
К. Боржес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ференцварош
90
Денеш Дибус
ВР
77
Элдар Чивич
ЛЗ
15
Аднан Ковачевич
ЦЗ
5
Расмус Теланнер
ЦЗ
21
Эндре Ботка
ПЗ
93
Токмак Нгуэн
ЛВ
13
Андерсон Эсити
ЦП
93
Эсса Лайдуни
ЦП
16
Кристоффер Закариассен
ЦП
9
Франк Боли
ЦФ
14
Адама Траоре
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Карабах
1
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
23
Марко Вешович
ЦЗ
13
Бахлул Мустафазаде
ЦЗ
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
2
Гара Гараев
ОП
10
Абделлах Зубир
ЦП
8
Марко Янкович
ЦП
20
Кади Боржес
АП
25
Ибраима Ваджи
ЦФ
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
7
Турал Байрамов
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Ференцварош
1
Адам Богдан
ВР
61
Саболч Мергль
ВР
6
Лоранд Пашка
ЛЗ
3
Сэми Ммае
ЦЗ
5
Матс Кнустер
ЦЗ
10
Маркиньос
ЛВ
17
Мухамед Бешич
ОП
5
Балинт Вечеи
ЦП
10
Стипе Лончар
ЦП
76
Кристиан Лизтес
АП
28
Карлос Аузки
ПВ
Карабах
1
Амин Рамазанов
ВР
25
Лука Гугешашвили
ВР
30
Аббас Гусейнов
ЦЗ
4
Рахиль Маммадов
ЦЗ
18
Жулио Ромао
ОП
20
Ричард Алмейда
ЦП
11
Леандру Андраде
АП
19
Филип Озобич
АП
18
Овусу Квабена
ЦФ
44
Эльвин Джафаргулиев
ЦФ
9
Муса Гурбанлы
ЦФ
4-3-1-2
90
Дибус
77
Чивич
15
Ковачевич
5
Теланнер
21
Ботка
13
Эсити
93
Лайдуни
16
Закариассен
93
Нгуэн
14
Траоре
9
Боли
3-1-2-1-3
1
Махаммадалиев
23
Вешович
13
Мустафазаде
15
Гусейнов
2
Гараев
10
Зубир
8
Янкович
20
Боржес
7
Байрамов
7
Шейдаев
25
Ваджи
93
Нгуэн
10
Маркиньос
10
Маркиньос
93
Нгуэн
15
Ковачевич
5
Кнустер
5
Кнустер
15
Ковачевич
13
Эсити
5
Вечеи
5
Вечеи
13
Эсити
2
Гараев
18
Ромао
18
Ромао
2
Гараев
8
Янкович
20
Алмейда
20
Алмейда
8
Янкович
Алмейда
11
Андраде
11
Андраде
Алмейда
25
Ваджи
18
Квабена
18
Квабена
25
Ваджи
Остались в запасе
Ференцварош
Карабах
1
Адам Богдан
ВР
61
Саболч Мергль
ВР
6
Лоранд Пашка
ЛЗ
3
Сэми Ммае
ЦЗ
17
Мухамед Бешич
ОП
10
Стипе Лончар
ЦП
76
Кристиан Лизтес
АП
28
Карлос Аузки
ПВ
Главный тренер
Станислав Черчесов
1
Амин Рамазанов
ВР
25
Лука Гугешашвили
ВР
30
Аббас Гусейнов
ЦЗ
4
Рахиль Маммадов
ЦЗ
19
Филип Озобич
АП
44
Эльвин Джафаргулиев
ЦФ
9
Муса Гурбанлы
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Остались в запасе
1
Адам Богдан
ВР
61
Саболч Мергль
ВР
6
Лоранд Пашка
ЛЗ
3
Сэми Ммае
ЦЗ
17
Мухамед Бешич
ОП
10
Стипе Лончар
ЦП
76
Кристиан Лизтес
АП
28
Карлос Аузки
ПВ
Остались в запасе
1
Амин Рамазанов
ВР
25
Лука Гугешашвили
ВР
30
Аббас Гусейнов
ЦЗ
4
Рахиль Маммадов
ЦЗ
19
Филип Озобич
АП
44
Эльвин Джафаргулиев
ЦФ
9
Муса Гурбанлы
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Статистика матча Ференцварош - Карабах
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Ференцварош
Лига Европы, 5 тур
Ференцварош
- : -
26.11.2026
Целе
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Ференцварош
1 : 3
21.11.2026
Дьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Вашаш
0 : 2
08.11.2026
Ференцварош
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Ференцварош
2 : 0
01.11.2026
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Ференцварош
5 : 0
25.10.2026
МТК
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 13 тур
Карабах
- : -
29.11.2026
Сумгаит
Азербайджан. Премьер-лига, 12 тур
Кяпаз
0 : 0
22.11.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 11 тур
Карабах
0 : 1
06.11.2026
Туран Товуз
Азербайджан. Премьер-лига, 10 тур
Габала
0 : 0
31.10.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 9 тур
Сабах
0 : 0
25.10.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 8 тур
Карабах
3 : 3
17.10.2026
Нефтчи
Информация о матче
Стадион:
Альберт Флориан Стэдиум
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