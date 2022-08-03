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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Карабах - Ференцварош
Карабах - Ференцварош: обзор матча 03 августа 2022
Карабах
03.08.2022, среда, 19:00
Лига чемпионов, 3 раунд
1 : 1
Ответный матч – 3 : 1
Завершен
Ференцварош
34'
О. Квабена
17'
Ф. Боли
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Карабах - Ференцварош
Замена
Л. Андраде
️️️️
И. Ваджи
90'
+3
88'
Замена
М. Бешич
️️️️
Э. Лайдуни
Замена
Ж. Ромао
️️️️
М. Янкович
83'
82'
Желтая карточка
А. Ковачевич
Замена
Р. Шейдаев
️️️️
Ф. Озобич
79'
67'
Замена
Б. Вечеи
️️️️
Ф. Боли
67'
Замена
А. Ковачевич
️️️️
М. Кнустер
Желтая карточка
Б. Мустафазаде
66'
61'
Желтая карточка
Э. Ботка
57'
Замена
Р. Теланнер
️️️️
С. Ммае
ГОЛ! 1:1!
О. Квабена
Пас отдал
Ф. Озобич
34'
Желтая карточка
М. Янкович
28'
17'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Боли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карабах
1
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
23
Марко Вешович
ЦЗ
7
Турал Байрамов
ЦЗ
13
Бахлул Мустафазаде
ЦЗ
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
2
Гара Гараев
ОП
8
Марко Янкович
ЦП
10
Абделлах Зубир
ЦП
19
Филип Озобич
АП
18
Овусу Квабена
ЦФ
25
Ибраима Ваджи
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Ференцварош
90
Денеш Дибус
ВР
77
Элдар Чивич
ЛЗ
3
Сэми Ммае
ЦЗ
5
Матс Кнустер
ЦЗ
21
Эндре Ботка
ПЗ
93
Токмак Нгуэн
ЛВ
93
Эсса Лайдуни
ЦП
13
Андерсон Эсити
ЦП
16
Кристоффер Закариассен
ЦП
14
Адама Траоре
ЦФ
9
Франк Боли
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Карабах
1
Амин Рамазанов
ВР
25
Лука Гугешашвили
ВР
4
Рахиль Маммадов
ЦЗ
30
Аббас Гусейнов
ЦЗ
18
Жулио Ромао
ОП
18
Исмаил Иббрахимли
ЦП
11
Леандру Андраде
АП
44
Эльвин Джафаргулиев
ЦФ
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
9
Муса Гурбанлы
ЦФ
Ференцварош
1
Адам Богдан
ВР
61
Саболч Мергль
ВР
6
Лоранд Пашка
ЛЗ
15
Аднан Ковачевич
ЦЗ
5
Расмус Теланнер
ЦЗ
10
Маркиньос
ЛВ
17
Мухамед Бешич
ОП
5
Балинт Вечеи
ЦП
10
Стипе Лончар
ЦП
76
Кристиан Лизтес
АП
28
Карлос Аузки
ПВ
4-1-2-1-2
1
Махаммадалиев
23
Вешович
13
Мустафазаде
15
Гусейнов
7
Байрамов
2
Гараев
8
Янкович
10
Зубир
19
Озобич
25
Ваджи
18
Квабена
4-3-1-2
90
Дибус
21
Ботка
3
Ммае
5
Кнустер
77
Чивич
93
Лайдуни
13
Эсити
16
Закариассен
93
Нгуэн
9
Боли
14
Траоре
8
Янкович
18
Ромао
18
Ромао
8
Янкович
25
Ваджи
11
Андраде
11
Андраде
25
Ваджи
19
Озобич
7
Шейдаев
7
Шейдаев
19
Озобич
5
Кнустер
15
Ковачевич
15
Ковачевич
5
Кнустер
3
Ммае
5
Теланнер
5
Теланнер
3
Ммае
93
Лайдуни
17
Бешич
17
Бешич
93
Лайдуни
9
Боли
5
Вечеи
5
Вечеи
9
Боли
Остались в запасе
Карабах
Ференцварош
1
Амин Рамазанов
ВР
25
Лука Гугешашвили
ВР
4
Рахиль Маммадов
ЦЗ
30
Аббас Гусейнов
ЦЗ
18
Исмаил Иббрахимли
ЦП
44
Эльвин Джафаргулиев
ЦФ
9
Муса Гурбанлы
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
10
Маркиньос
ЛВ
1
Адам Богдан
ВР
61
Саболч Мергль
ВР
6
Лоранд Пашка
ЛЗ
10
Стипе Лончар
ЦП
76
Кристиан Лизтес
АП
28
Карлос Аузки
ПВ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Остались в запасе
1
Амин Рамазанов
ВР
25
Лука Гугешашвили
ВР
4
Рахиль Маммадов
ЦЗ
30
Аббас Гусейнов
ЦЗ
18
Исмаил Иббрахимли
ЦП
44
Эльвин Джафаргулиев
ЦФ
9
Муса Гурбанлы
ЦФ
Остались в запасе
10
Маркиньос
ЛВ
1
Адам Богдан
ВР
61
Саболч Мергль
ВР
6
Лоранд Пашка
ЛЗ
10
Стипе Лончар
ЦП
76
Кристиан Лизтес
АП
28
Карлос Аузки
ПВ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Главный тренер
Станислав Черчесов
Статистика матча Карабах - Ференцварош
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 13 тур
Карабах
- : -
29.11.2026
Сумгаит
Азербайджан. Премьер-лига, 12 тур
Кяпаз
0 : 0
22.11.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 11 тур
Карабах
0 : 1
06.11.2026
Туран Товуз
Азербайджан. Премьер-лига, 10 тур
Габала
0 : 0
31.10.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 9 тур
Сабах
0 : 0
25.10.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 8 тур
Карабах
3 : 3
17.10.2026
Нефтчи
Ференцварош
Лига Европы, 5 тур
Ференцварош
- : -
26.11.2026
Целе
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Ференцварош
1 : 3
21.11.2026
Дьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Вашаш
0 : 2
08.11.2026
Ференцварош
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Ференцварош
2 : 0
01.11.2026
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Ференцварош
5 : 0
25.10.2026
МТК
Информация о матче
Стадион:
Республиканский стадион им. Тофика Бахрамова
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