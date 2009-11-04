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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Лион - Ливерпуль
Лион - Ливерпуль: обзор матча 04 ноября 2009
Лион
04.11.2009, среда, 22:45
Лига Чемпионов, группа E, 4 тур
1 : 1
Завершен
Ливерпуль
90'
Лисандро
83'
Р. Бабел
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лион - Ливерпуль
ГОЛ! 1:1!
Лисандро
ГОЛ! 0:1!
Р. Бабел
Замена
С. Гову
️️️️
Б. Гомис
Замена
Р. Бабел
️️️️
А. Воронин
Замена
Эдерсон
️️️️
М. Пьянич
Желтая карточка
Лисандро
Желтая карточка
Д. Аггер
Замена
Л. Гассама
️️️️
А. Ревейер
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Уго Льорис
ВР
26
Али Сиссоко
ЛАЗ
28
Жереми Тулалан
ЦЗ
3
Крис
ЦЗ
15
Антони Ревейер
ПАЗ
4
Ким Чельстрем
ЛП
7
Мишел Бастос
ЛВ
17
Жан Макун
ОП
15
Миралем Пьянич
ЦП
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
9
Лисандро
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Ливерпуль
25
Пепе Рейна
ВР
2
Эмилиано Инсуа
ЛАЗ
22
Даниэль Аггер
ЦЗ
16
Сотириос Кириакос
ЦЗ
23
Джейми Каррагер
ПАЗ
51
Йосси Бенаюн
ЛВ
6
Лукас Лейва
ЦП
14
Хавьер Маскерано
ЦП
0
Андрей Воронин
АП
7
Дирк Кейт
ПВ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Лион
1
Реми Веркутр
ВР
89
Ламин Гассама
ЦЗ
10
Эдерсон
ЛП
19
Сезар Дельгадо
ЛВ
25
Максим Гоналон
ОП
9
Яннис Тафе
ЦФ
8
Сидней Гову
ЦФ
Ливерпуль
12
Диего Кавальери
ВР
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
23
Стивен Дарби
ЦЗ
8
Джей Спиринг
ЦП
20
Альберто Аквилани
ЦП
89
Давид Н'Гог
ЦФ
8
Райан Бабел
ЦФ
2-3-2-1-2
1
Льорис
28
Тулалан
3
Крис
26
Сиссоко
17
Макун
15
Ревейер
4
Чельстрем
15
Пьянич
7
Бастос
9
Лисандро
18
Гомис
2-2-2-3-1
25
Рейна
22
Аггер
16
Кириакос
23
Каррагер
2
Инсуа
6
Лейва
14
Маскерано
7
Кейт
0
Воронин
51
Бенаюн
9
Торрес
15
Ревейер
89
Гассама
89
Гассама
15
Ревейер
15
Пьянич
10
Эдерсон
10
Эдерсон
15
Пьянич
18
Гомис
8
Гову
8
Гову
18
Гомис
0
Воронин
8
Бабел
8
Бабел
0
Воронин
Остались в запасе
Лион
Ливерпуль
9
Яннис Тафе
ЦФ
1
Реми Веркутр
ВР
25
Максим Гоналон
ОП
19
Сезар Дельгадо
ЛВ
Главный тренер
Паулу Фонсека
12
Диего Кавальери
ВР
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
23
Стивен Дарби
ЦЗ
8
Джей Спиринг
ЦП
20
Альберто Аквилани
ЦП
89
Давид Н'Гог
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Остались в запасе
9
Яннис Тафе
ЦФ
1
Реми Веркутр
ВР
25
Максим Гоналон
ОП
19
Сезар Дельгадо
ЛВ
Остались в запасе
12
Диего Кавальери
ВР
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
23
Стивен Дарби
ЦЗ
8
Джей Спиринг
ЦП
20
Альберто Аквилани
ЦП
89
Давид Н'Гог
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Статистика матча Лион - Ливерпуль
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Франк Де Блекере
(Оденарде)
Помощники судьи:
Петер Херманс
Вальтер Вроманс (оба - Бельгия)
Резервный судья:
Жери ван де Вельде (Бельгия)
Делегат:
Армен Минасян (Армения)
Стадион:
Жерлан
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт" 22:30 (прямая)
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