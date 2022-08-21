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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 3
Спартак Т - Сахалинец
Спартак Т - Сахалинец: обзор матча 21 августа 2022
Спартак Т
21.08.2022, воскресенье, 18:00
Россия. Вторая лига. Группа 3, 7 тур
0 : 1
Завершен
Сахалинец
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Спартак Т - Сахалинец
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Сатурн
1 : 3
31.10.2026
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Спартак Т
2 : 0
24.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Волна
0 : 0
18.10.2026
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Спартак Т
0 : 0
10.10.2026
Рязань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Ротор-2
0 : 1
03.10.2026
Спартак Т
Сахалинец
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 17 тур
Сахалинец
2 : 1
12.11.2023
Квант
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Строгино
1 : 2
05.11.2023
Сахалинец
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Сахалинец
3 : 1
29.10.2023
Динамо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Рязань
1 : 2
23.10.2023
Сахалинец
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Сахалинец
0 : 2
15.10.2023
Красное Знамя
Информация о матче
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Спартак Т
Сахалинец
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