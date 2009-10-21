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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Бордо - Бавария
Бордо - Бавария: обзор матча 21 октября 2009
Бордо
21.10.2009, среда, 22:45
Лига Чемпионов, группа A, 3 тур
2 : 1
Завершен
Бавария
29'
М. Сиани
40'
М. Планюс
6'
М. Сиани (АГ)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бордо - Бавария
Пенальти не реализован!
Жуссие
Красная карточка
Д. ван Бюйтен
Замена
Й. Гуффран
️️️️
Я. Плашил
Замена
Жуссие
️️️️
Вендел
Замена
М. Гомес
️️️️
Л. Тони
Замена
А. Оттль
️️️️
М. ван Боммел
Замена
Д. Праньич
️️️️
М. Клозе
Пенальти не реализован!
Й. Гуркюфф
Желтая карточка
А. Тимощук
Желтая карточка
Й. Гуркюфф
Желтая карточка
М. Шамах
ГОЛ! 2:1!
М. Планюс
Вторая желтая
Т. Мюллер
ГОЛ! 1:1!
М. Сиани
Пас отдал
Вендел
17'
Желтая карточка
Х. Бадштубер
14'
Желтая карточка
Т. Мюллер
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
М. Сиани
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бордо
16
Седрик Каррассо
ВР
14
Бенуа Тремулинас
ЛЗ
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
27
Марк Планюс
ЦЗ
21
Матье Шальме
ПЗ
17
Вендел
ЛП
12
Алу Диарра
ЦП
6
Фернандо
ЦП
8
Йоанн Гуркюфф
АП
18
Ярослав Плашил
ПП
27
Маруан Шамах
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Бавария
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
21
Филипп Лам
ЛЗ
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
34
Хамит Алтынтоп
ПЗ
31
Бастиан Швайнштайгер
ЛП
6
Марк ван Боммел
ЦП
44
Анатолий Тимощук
ЦП
18
Лука Тони
ЦФ
11
Мирослав Клозе
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Бордо
16
Ульрих Раме
ВР
0
Франк Жюрьетти
ЛЗ
22
Людовик Сане
ЦЗ
20
Жуссие
ЦП
94
Йоан Гуффран
ЦФ
79
Фернандо Кавенаги
ЦФ
11
Давид Белльон
ЦФ
Бавария
1
Михаэль Ренсинг
ВР
32
Даниэль Праньич
ЛЗ
37
Андреас Герлиц
ЦЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
7
Хосе Соса
ЦП
16
Андреас Оттль
ЦП
27
Марио Гомес
ЦФ
4-4-1-1
16
Каррассо
14
Тремулинас
13
Сиани
27
Планюс
21
Шальме
17
Вендел
12
Диарра
6
Фернандо
18
Плашил
8
Гуркюфф
27
Шамах
4-3-3
22
Бутт
34
Алтынтоп
28
Бадштубер
5
ван Бюйтен
21
Лам
6
ван Боммел
44
Тимощук
31
Швайнштайгер
13
Мюллер
11
Клозе
18
Тони
17
Вендел
20
Жуссие
20
Жуссие
17
Вендел
18
Плашил
94
Гуффран
94
Гуффран
18
Плашил
11
Клозе
32
Праньич
32
Праньич
11
Клозе
6
ван Боммел
16
Оттль
16
Оттль
6
ван Боммел
18
Тони
27
Гомес
27
Гомес
18
Тони
Остались в запасе
Бордо
Бавария
16
Ульрих Раме
ВР
0
Франк Жюрьетти
ЛЗ
22
Людовик Сане
ЦЗ
79
Фернандо Кавенаги
ЦФ
11
Давид Белльон
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
37
Андреас Герлиц
ЦЗ
1
Михаэль Ренсинг
ВР
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
7
Хосе Соса
ЦП
Главный тренер
Луи ван Гаал
Остались в запасе
16
Ульрих Раме
ВР
0
Франк Жюрьетти
ЛЗ
22
Людовик Сане
ЦЗ
79
Фернандо Кавенаги
ЦФ
11
Давид Белльон
ЦФ
Остались в запасе
37
Андреас Герлиц
ЦЗ
1
Михаэль Ренсинг
ВР
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
7
Хосе Соса
ЦП
Главный тренер
Лоран Блан
Главный тренер
Луи ван Гаал
Статистика матча Бордо - Бавария
2
2
3
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Терье Хауге
(Ульсвик)
Помощники судьи:
Стейнар Хольвик
Франк Андас (оба - Норвегия)
Резервный судья:
Томми Шервен (Норвегия)
Делегат:
Рудольф Заврл (Словения)
Инспектор:
Шарль Шаак (Люксембург)
Стадион:
Шабан Дельма
Где смотреть матч:
"Спорт-Плюс" 22:30 (прямая)
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