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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Интер - Динамо К
Интер - Динамо К: обзор матча 20 октября 2009
Интер
20.10.2009, вторник, 22:45
Лига Чемпионов, группа F, 3 тур
2 : 2
Завершен
Динамо К
39'
Д. Станкович
48'
В. Самуэль
6'
Т. Михалик
43'
Лусио (АГ)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Динамо К
+3
Замена
А. Кравец
️️️️
А. Милевский
Замена
П. Виейра
️️️️
Д. Станкович
Замена
М. Матерацци
️️️️
Э. Камбьяссо
Желтая карточка
Х. Дзанетти
Желтая карточка
О. Вукоевич
Замена
Бетао
️️️️
Ж. Маграо
Желтая карточка
А. Милевский
Замена
О. Гусев
️️️️
М. Нинкович
Желтая карточка
А. Шевченко
Желтая карточка
К. Киву
ГОЛ! 2:2!
В. Самуэль
Пас отдал
У. Снейдер
Замена
Д. Суасо
️️️️
С. Мунтари
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
Лусио
Пас отдал
Ж. Маграо
ГОЛ! 1:1!
Д. Станкович
Желтая карточка
Л. Алмейда
Желтая карточка
Майкон
Желтая карточка
Д. Станкович
ГОЛ! 0:1!
Т. Михалик
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
20
Жулио Сезар
ВР
26
Кристиан Киву
ЛЗ
2
Лусио
ЦЗ
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
4
Салли Мунтари
ЛП
91
Эстебан Камбьяссо
ОП
5
Деян Станкович
АП
10
Уэсли Снейдер
АП
4
Хавьер Дзанетти
(К)
ПП
9
Самуэль Это'О
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Динамо К
31
Станислав Богуш
ВР
10
Жерсон Маграо
ЛЗ
44
Леандро Алмейда
ЦЗ
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
26
Роман Еременко
ПЗ
7
Андрей Ярмоленко
ЛВ
17
Тарас Михалик
ЦП
5
Огнен Вукоевич
ЦП
36
Милош Нинкович
АП
7
Андрей Шевченко
ПВ
0
Артем Милевский
(К)
ЦФ
Главный тренер
Валерий Газзаев
Интер
0
Франческо Тольдо
ВР
2
Иван Кордоба
ЦЗ
0
Марко Матерацци
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
11
Алессандро Мансини
ЛП
0
Патрик Виейра
ЦП
9
Давид Суасо
ЦФ
Динамо К
23
Александр Рыбка
ВР
24
Юссуф
ЦЗ
3
Бетао
ЦЗ
88
Александр Алиев
АП
20
Олег Гусев
ПП
11
Артем Кравец
ЦФ
10
Роман Зозуля
ЦФ
4-1-2-2-1
20
Сезар
26
Киву
2
Лусио
6
Самуэль
13
Майкон
91
Камбьяссо
4
Мунтари
4
Дзанетти
10
Снейдер
5
Станкович
9
Это'О
4-2-3-1
31
Богуш
26
Еременко
44
Алмейда
34
Хачериди
10
Маграо
17
Михалик
5
Вукоевич
7
Шевченко
36
Нинкович
7
Ярмоленко
0
Милевский
91
Камбьяссо
0
Матерацци
0
Матерацци
91
Камбьяссо
5
Станкович
0
Виейра
0
Виейра
5
Станкович
4
Мунтари
9
Суасо
9
Суасо
4
Мунтари
10
Маграо
3
Бетао
3
Бетао
10
Маграо
36
Нинкович
20
Гусев
20
Гусев
36
Нинкович
0
Милевский
11
Кравец
11
Кравец
0
Милевский
Остались в запасе
Интер
Динамо К
0
Франческо Тольдо
ВР
2
Иван Кордоба
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
11
Алессандро Мансини
ЛП
Главный тренер
Жозе Моуринью
23
Александр Рыбка
ВР
24
Юссуф
ЦЗ
88
Александр Алиев
АП
10
Роман Зозуля
ЦФ
Главный тренер
Валерий Газзаев
Остались в запасе
0
Франческо Тольдо
ВР
2
Иван Кордоба
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
11
Алессандро Мансини
ЛП
Остались в запасе
23
Александр Рыбка
ВР
24
Юссуф
ЦЗ
88
Александр Алиев
АП
10
Роман Зозуля
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Валерий Газзаев
Статистика матча Интер - Динамо К
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Помощники судьи:
Филип Шарп
Дэвид Ричардсон (оба - Англия)
Резервный судья:
Стюарт Эттуэлл (Англия)
Делегат:
Патрик Комнинос (Греция)
Инспектор:
Франческо Бьянки (Швейцария)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 22:30 (прямая)
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