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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Бавария - Ювентус
Бавария - Ювентус: обзор матча 30 сентября 2009
Бавария
30.09.2009, среда, 22:45
Лига Чемпионов, группа A, 2 тур
0 : 0
Завершен
Ювентус
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Ювентус
+1
Замена
Тиагу
️️️️
М. Каморанези
Замена
М. Гомес
️️️️
М. Клозе
Замена
Амаури
️️️️
Д. Трезеге
Травма
Д. ван Бюйтен
Замена
К. Поульсен
️️️️
Диего
Желтая карточка
К. Маркизио
Замена
И. Олич
️️️️
А. Роббен
Травма
А. Роббен
Желтая карточка
М. Каморанези
10'
Желтая карточка
Д. Трезеге
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
28
Эдсон Брафхайд
ЛЗ
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
21
Филипп Лам
(К)
ПЗ
16
Андреас Оттль
ОП
31
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
7
Франк Рибери
ЛФ
11
Мирослав Клозе
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
10
Арьен Роббен
РФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
(К)
ВР
6
Фабио Гроссо
ЛЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
26
Зденек Грыгера
ПЗ
10
Клаудио Маркизио
ЛП
30
Фелипе Мело
ОП
10
Диего
АП
45
Мауро Каморанези
ПП
7
Давид Трезеге
ЦФ
19
Винченцо Яквинта
ЦФ
Главный тренер
Чиро Феррара
Бавария
1
Михаэль Ренсинг
ВР
32
Даниэль Праньич
ЛЗ
33
Брено
ЦЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
34
Хамит Алтынтоп
ПП
40
Ивица Олич
ЦФ
27
Марио Гомес
ЦФ
Ювентус
13
Александр Маннингер
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
11
Джонатан Зебина
ПЗ
5
Тиагу
ЦП
29
Кристиан Поульсен
ЦП
11
Амаури
ЦФ
10
Алессандро Дель Пьеро
ЦФ
4-1-1-4
22
Бутт
28
Брафхайд
28
Бадштубер
5
ван Бюйтен
21
Лам
16
Оттль
31
Швайнштайгер
7
Рибери
13
Мюллер
11
Клозе
10
Роббен
4-1-2-1-2
1
Буффон
26
Грыгера
6
Легротталье
14
Кьеллини
6
Гроссо
30
Мело
45
Каморанези
10
Маркизио
10
Диего
19
Яквинта
7
Трезеге
10
Роббен
40
Олич
40
Олич
10
Роббен
11
Клозе
27
Гомес
27
Гомес
11
Клозе
45
Каморанези
5
Тиагу
5
Тиагу
45
Каморанези
10
Диего
29
Поульсен
29
Поульсен
10
Диего
7
Трезеге
11
Амаури
11
Амаури
7
Трезеге
Остались в запасе
Бавария
Ювентус
1
Михаэль Ренсинг
ВР
32
Даниэль Праньич
ЛЗ
33
Брено
ЦЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
34
Хамит Алтынтоп
ПП
Главный тренер
Луи ван Гаал
13
Александр Маннингер
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
11
Джонатан Зебина
ПЗ
10
Алессандро Дель Пьеро
ЦФ
Главный тренер
Чиро Феррара
Остались в запасе
1
Михаэль Ренсинг
ВР
32
Даниэль Праньич
ЛЗ
33
Брено
ЦЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
34
Хамит Алтынтоп
ПП
Остались в запасе
13
Александр Маннингер
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
11
Джонатан Зебина
ПЗ
10
Алессандро Дель Пьеро
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Главный тренер
Чиро Феррара
Статистика матча Бавария - Ювентус
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Главный судья:
Ховард Уэбб
(Ротерем)
Помощники судьи:
Питер Керкап
Майкл Малларки (оба - Англия)
Резервный судья:
Ли Стивен Мэйсон (Англия)
Делегат:
Ларс-Оке Лагрелл (Швеция)
Инспектор:
Руне Педерсен (Норвегия)
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт" 22:30 (прямая)
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