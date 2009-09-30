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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Манчестер Юнайтед - Вольфсбург
Манчестер Юнайтед - Вольфсбург: обзор матча 30 сентября 2009
Манчестер Юнайтед
30.09.2009, среда, 22:45
Лига Чемпионов, группа B, 2 тур
2 : 1
Завершен
Вольфсбург
59'
Р. Гиггз
78'
М. Кэррик
56'
Э. Джеко
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Вольфсбург
Замена
О. Мартинс
️️️️
Графите
Замена
Д. Флетчер
️️️️
Л. Валенсия
ГОЛ! 2:1!
М. Кэррик
Пас отдал
Р. Гиггз
Замена
К. Зиани
️️️️
М. Хасебе
Желтая карточка
Р. Кошта
ГОЛ! 1:1!
Р. Гиггз
ГОЛ! 0:1!
Э. Джеко
Пас отдал
М. Хасебе
Желтая карточка
Н. Видич
Замена
Д. Бербатов
️️️️
М. Оуэн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
29
Томаш Кушчак
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
15
Неманья Видич
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ПЗ
11
Райан Гиггз
(К)
ЛП
16
Майкл Кэррик
ЦП
28
Андерсон
ЦП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
32
Уэйн Руни
ЦФ
10
Майкл Оуэн
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
39
Александер Мадлунг
ЦЗ
20
Рикарду Кошта
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
7
Жозуэ
(К)
ОП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
8
Звездан Мисимович
АП
23
Графите
ЦФ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
Манчестер Юнайтед
12
Бен Фостер
ВР
30
Уэс Браун
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
17
Нани
ЛВ
22
Пол Скоулз
ЦП
24
Даррен Флетчер
ЦП
10
Димитар Бербатов
ЦФ
Вольфсбург
12
Андре Ленц
ВР
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
15
Карим Зиани
ЦП
14
Хонатан Сантана
ПП
21
Ашкан Дежага
ПП
9
Обафеми Мартинс
ЦФ
4-4-2
29
Кушчак
27
Эвра
5
Фердинанд
15
Видич
16
О'Ши
11
Гиггз
16
Кэррик
28
Андерсон
25
Валенсия
10
Оуэн
32
Руни
3-3-1-1-2
16
Бенальо
20
Хасебе
39
Мадлунг
20
Кошта
27
Ритер
7
Жозуэ
4
Шефер
4
Гентнер
8
Мисимович
10
Джеко
23
Графите
25
Валенсия
24
Флетчер
24
Флетчер
25
Валенсия
10
Оуэн
10
Бербатов
10
Бербатов
10
Оуэн
20
Хасебе
15
Зиани
15
Зиани
20
Хасебе
23
Графите
9
Мартинс
9
Мартинс
23
Графите
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Вольфсбург
12
Бен Фостер
ВР
30
Уэс Браун
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
22
Пол Скоулз
ЦП
17
Нани
ЛВ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
12
Андре Ленц
ВР
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
14
Хонатан Сантана
ПП
21
Ашкан Дежага
ПП
Главный тренер
Армин Фех
Остались в запасе
12
Бен Фостер
ВР
30
Уэс Браун
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
22
Пол Скоулз
ЦП
17
Нани
ЛВ
Остались в запасе
12
Андре Ленц
ВР
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
14
Хонатан Сантана
ПП
21
Ашкан Дежага
ПП
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Главный тренер
Армин Фех
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Вольфсбург
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Информация о матче
Главный судья:
Виктор Кашшаи
(Будапешт)
Помощники судьи:
Габор Эрош
Тибор Вомош (оба - Венгрия)
Резервный судья:
Ференц Беде (Венгрия)
Делегат:
Эдуард Дервиши (Испания)
Инспектор:
Хью Даллас (Шотландия)
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
"Спорт-Плюс" 22:30 (прямая)
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