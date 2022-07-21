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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Иберия 1999 - ФКСБ
Иберия 1999 - ФКСБ: обзор матча 21 июля 2022
Иберия 1999
21.07.2022, четверг, 19:00
Лига конференций, 2 раунд
1 : 0
Ответный матч – 2 : 4
Завершен
ФКСБ
41'
L. Nonikashvili
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Иберия 1999 - ФКСБ
Желтая карточка
G. Goshteliani
89'
86'
Замена
И. Стоица
️️️️
А. Кордя
86'
Замена
Р. Оайдэ
️️️️
Д. Харуц
Замена
Г. Мамагеишвили
️️️️
L. Nonikashvili
83'
Замена
B. Mioč
️️️️
Ш. Ноникашвили
80'
75'
Желтая карточка
Д. Харуц
Замена
G. Goshteliani
️️️️
Ю. Табатадзе
67'
Замена
Г. Мамагеишвили
️️️️
Б. Кардава
67'
64'
Желтая карточка
Д. Дава
ГОЛ! 1:0!
L. Nonikashvili
41'
33'
Желтая карточка
О. Попеску
22'
Желтая карточка
Д. Олару
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Иберия 1999
1
Tornike Megrelishvili
ВР
5
Джемали Георгий Джинджолава
ЦЗ
10
Levan Nonikashvili
ЦП
7
Юри Табатадзе
ЦП
5
Шота Ноникашвили
ЦП
21
Леван Какубава
ЦП
12
Гиорги Гочолеишвили
ЦФ
18
Ираклий Сихарулидзе
ЦФ
7
Гиорги Гулиашвили
ЦФ
8
Бакар Кардава
ЦФ
4
Гия Чадунели
ЦФ
ФКСБ
32
Стефан Тарновану
ВР
5
Йоонас Тамм
ЦЗ
5
Джойским Дава
ЦЗ
30
Октавиан Попеску
ЛВ
23
Овидиу Попеску
ЦП
28
Дариус Олару
ЦП
17
Флорин Тэнасе
АП
11
Андрей Кордя
ПВ
15
Адриан Шут
ЦФ
5
Денис Харуц
ЦФ
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Иберия 1999
54
Бека Курдадзе
ВР
23
Саба Мамацашвили
ЦЗ
19
Gegi Geguchadze
ЦП
15
Гизо Мамагеишвили
ЦП
14
Guram Goshteliani
ЦФ
31
Luka Kokosadze
ЦФ
25
Júlio Vinícius
ЦФ
55
Benedik Mioč
ЦФ
ФКСБ
25
Андрей Влад
ВР
5
Рашид Бухенна
ЦЗ
26
Рэзван Оайдэ
ЦП
2
Александру Пантя
ЦФ
7
Александру Муси
ЦФ
10
Ианис Стоица
ЦФ
17
Флоринел Коман
ЦФ
1-4-5
1
5
Джинджолава
10
5
Ноникашвили
21
Какубава
7
Табатадзе
18
Сихарулидзе
4
Чадунели
8
Кардава
7
Гулиашвили
12
Гочолеишвили
2-2-3-2
32
Тарновану
5
Тамм
5
Дава
23
Попеску
28
Олару
11
Кордя
17
Тэнасе
30
Попеску
5
Харуц
15
Шут
8
Кардава
15
Мамагеишвили
15
Мамагеишвили
8
Кардава
7
Табатадзе
14
14
7
Табатадзе
5
Ноникашвили
55
55
5
Ноникашвили
5
Харуц
26
Оайдэ
26
Оайдэ
5
Харуц
11
Кордя
10
Стоица
10
Стоица
11
Кордя
Остались в запасе
Иберия 1999
ФКСБ
54
Бека Курдадзе
ВР
23
Саба Мамацашвили
ЦЗ
19
Gegi Geguchadze
ЦП
31
Luka Kokosadze
ЦФ
25
Júlio Vinícius
ЦФ
25
Андрей Влад
ВР
5
Рашид Бухенна
ЦЗ
2
Александру Пантя
ЦФ
7
Александру Муси
ЦФ
17
Флоринел Коман
ЦФ
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Остались в запасе
54
Бека Курдадзе
ВР
23
Саба Мамацашвили
ЦЗ
19
Gegi Geguchadze
ЦП
31
Luka Kokosadze
ЦФ
25
Júlio Vinícius
ЦФ
Остались в запасе
25
Андрей Влад
ВР
5
Рашид Бухенна
ЦЗ
2
Александру Пантя
ЦФ
7
Александру Муси
ЦФ
17
Флоринел Коман
ЦФ
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Статистика матча Иберия 1999 - ФКСБ
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Иберия 1999
Лига конференций, 4 тур
Иберия 1999
- : -
26.11.2026
Хетафе
Грузия. Лига Эровнули, 33 тур
Самгурали
0 : 1
21.11.2026
Иберия 1999
Грузия. Лига Эровнули, 35 тур
Спаэри
2 : 2
15.11.2026
Иберия 1999
Грузия. Лига Эровнули, 32 тур
Иберия 1999
1 : 0
09.11.2026
Гагра
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Грузия. Лига Эровнули, 31 тур
Динамо Тб
0 : 0
31.10.2026
Иберия 1999
ФКСБ
Румыния. Лига I, 17 тур
ФКСБ
- : -
28.11.2026
Чиксереда Меркуря Чук
Румыния. Лига I, 16 тур
Арджеш Питешти
0 : 0
22.11.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 15 тур
ФКСБ
0 : 1
07.11.2026
Корвинул Хунедоара
Румыния. Лига I, 14 тур
Университатя Клуж
1 : 0
02.11.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 13 тур
ФКСБ
4 : 1
24.10.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 12 тур
Волунтари
1 : 2
19.10.2026
ФКСБ
Информация о матче
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