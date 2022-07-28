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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
ФКСБ - Иберия 1999
ФКСБ - Иберия 1999: обзор матча 28 июля 2022
ФКСБ
28.07.2022, четверг, 20:30
Лига конференций, 2 раунд
4 : 2
Первый матч – 0 : 1
Завершен
Иберия 1999
44'
Д. Дава
55'
М. Эджума
80'
Ф. Коман
87'
Р. Радунович (П)
69'
G. Goshteliani
78'
Ю. Табатадзе
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол ФКСБ - Иберия 1999
Красная карточка
А. Кордя
90'
+4
90'
+3
Желтая карточка
Г. Чадунели
Желтая карточка
О. Попеску
90'
+3
Замена
М. Ликсандру
️️️️
М. Эджума
88'
Замена
Р. Оайдэ
️️️️
Ф. Коман
88'
ГОЛ с пенальти! 4:2!
Р. Радунович
87'
86'
Желтая карточка
Д. Георгий Джинджолава
80'
Желтая карточка
G. Goshteliani
ГОЛ! 3:2!
Ф. Коман
80'
79'
Замена
Г. Мамагеишвили
️️️️
Ш. Ноникашвили
78'
ГОЛ! 2:2!
Ю. Табатадзе
69'
ГОЛ! 2:1!
G. Goshteliani
62'
Замена
G. Goshteliani
️️️️
Г. Гулиашвили
Замена
А. Шут
️️️️
И. Стоица
59'
ГОЛ! 2:0!
М. Эджума
55'
46'
Замена
B. Mioč
️️️️
Б. Кардава
ГОЛ! 1:0!
Д. Дава
44'
Желтая карточка
Д. Олару
32'
30'
Желтая карточка
L. Nonikashvili
Желтая карточка
Ф. Коман
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ФКСБ
32
Стефан Тарновану
ВР
5
Джойским Дава
ЦЗ
5
Йоонас Тамм
ЦЗ
33
Ристо Радунович
ЦЗ
30
Октавиан Попеску
ЛВ
23
Овидиу Попеску
ЦП
6
Малком Эджума
ЦП
28
Дариус Олару
ЦП
11
Андрей Кордя
ПВ
17
Флоринел Коман
ЦФ
10
Ианис Стоица
ЦФ
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Иберия 1999
1
Tornike Megrelishvili
ВР
5
Джемали Георгий Джинджолава
ЦЗ
10
Levan Nonikashvili
ЦП
7
Юри Табатадзе
ЦП
5
Шота Ноникашвили
ЦП
21
Леван Какубава
ЦП
4
Гия Чадунели
ЦФ
8
Бакар Кардава
ЦФ
7
Гиорги Гулиашвили
ЦФ
18
Ираклий Сихарулидзе
ЦФ
12
Гиорги Гочолеишвили
ЦФ
ФКСБ
25
Андрей Влад
ВР
5
Рашид Бухенна
ЦЗ
26
Рэзван Оайдэ
ЦП
21
Флорин Ахим
ЦП
8
Михай Ликсандру
ЦП
7
Александру Муси
ЦФ
15
Адриан Шут
ЦФ
5
Денис Харуц
ЦФ
68
Răzvan Ducan
ЦФ
2
Александру Пантя
ЦФ
Иберия 1999
54
Бека Курдадзе
ВР
23
Саба Мамацашвили
ЦЗ
15
Гизо Мамагеишвили
ЦП
19
Gegi Geguchadze
ЦП
55
Benedik Mioč
ЦФ
25
Júlio Vinícius
ЦФ
31
Luka Kokosadze
ЦФ
14
Guram Goshteliani
ЦФ
3-3-2-2
32
Тарновану
5
Дава
5
Тамм
33
Радунович
23
Попеску
6
Эджума
28
Олару
30
Попеску
11
Кордя
10
Стоица
17
Коман
1-4-5
1
5
Джинджолава
7
Табатадзе
5
Ноникашвили
21
Какубава
10
4
Чадунели
12
Гочолеишвили
18
Сихарулидзе
7
Гулиашвили
8
Кардава
17
Коман
26
Оайдэ
26
Оайдэ
17
Коман
6
Эджума
8
Ликсандру
8
Ликсандру
6
Эджума
10
Стоица
15
Шут
15
Шут
10
Стоица
5
Ноникашвили
15
Мамагеишвили
15
Мамагеишвили
5
Ноникашвили
8
Кардава
55
55
8
Кардава
7
Гулиашвили
14
14
7
Гулиашвили
Остались в запасе
ФКСБ
Иберия 1999
25
Андрей Влад
ВР
5
Рашид Бухенна
ЦЗ
21
Флорин Ахим
ЦП
7
Александру Муси
ЦФ
5
Денис Харуц
ЦФ
68
Răzvan Ducan
ЦФ
2
Александру Пантя
ЦФ
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
54
Бека Курдадзе
ВР
23
Саба Мамацашвили
ЦЗ
19
Gegi Geguchadze
ЦП
25
Júlio Vinícius
ЦФ
31
Luka Kokosadze
ЦФ
Остались в запасе
25
Андрей Влад
ВР
5
Рашид Бухенна
ЦЗ
21
Флорин Ахим
ЦП
7
Александру Муси
ЦФ
5
Денис Харуц
ЦФ
68
Răzvan Ducan
ЦФ
2
Александру Пантя
ЦФ
Остались в запасе
54
Бека Курдадзе
ВР
23
Саба Мамацашвили
ЦЗ
19
Gegi Geguchadze
ЦП
25
Júlio Vinícius
ЦФ
31
Luka Kokosadze
ЦФ
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Статистика матча ФКСБ - Иберия 1999
3
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
4
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- : -
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ФКСБ
0 : 1
07.11.2026
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1 : 0
02.11.2026
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Румыния. Лига I, 13 тур
ФКСБ
4 : 1
24.10.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 12 тур
Волунтари
1 : 2
19.10.2026
ФКСБ
Иберия 1999
Лига конференций, 4 тур
Иберия 1999
- : -
26.11.2026
Хетафе
Грузия. Лига Эровнули, 33 тур
Самгурали
0 : 1
21.11.2026
Иберия 1999
Грузия. Лига Эровнули, 35 тур
Спаэри
2 : 2
15.11.2026
Иберия 1999
Грузия. Лига Эровнули, 32 тур
Иберия 1999
1 : 0
09.11.2026
Гагра
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Грузия. Лига Эровнули, 31 тур
Динамо Тб
0 : 0
31.10.2026
Иберия 1999
Информация о матче
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