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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Теплице - Млада Болеслав
Теплице - Млада Болеслав: обзор матча 25 апреля 2023
Теплице
25.04.2023, вторник, 18:30
Чехия. Фортуна Лига, 29 тур
1 : 1
Завершен
Млада Болеслав
16'
М. Хибс (П)
89'
D. Simek
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Теплице - Млада Болеслав
90'
+7
Желтая карточка
М. Шкода
Красная карточка
T. Grigar
89'
89'
ГОЛ! 1:1!
D. Simek
81'
Желтая карточка
О. Карафиат
80'
Замена
D. Simek
️️️️
Д. Маречек
Замена
M. Radosta
️️️️
Я. Урбанец
78'
72'
Замена
М. Шкода
️️️️
М. Матейовски
Желтая карточка
Я. Урбанец
63'
56'
Желтая карточка
D. Donát
54'
Замена
М. Томич
️️️️
Я. Фулнек
46'
Замена
Т. Ладра
️️️️
Л. Джаво
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Хибс
16'
15'
Желтая карточка
Л. Джаво
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Теплице
2
Степан Шалоупек
ЦЗ
4
Неманья Мицевич
ЦЗ
11
Матей Хибс
ЦЗ
26
Якуб Урбанец
ЛВ
27
Даниэль Трубац
ЛВ
23
Лукаш Маречек
ОП
19
Роберт Юкл
ЦП
12
Абдалла Гнинг
ЦФ
30
Tomas Grigar
ЦФ
11
Даниэл Фила
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
Млада Болеслав
2
Мартин Сухомель
ЛЗ
27
Войцех Кубишта
ЦЗ
13
Denis Donát
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
44
Ондржей Карафиат
ЦЗ
22
Якуб Фулнек
ЛВ
8
Марек Матейовски
ЦП
37
Даниэль Маречек
ЦП
44
Ламин Джаво
ЦФ
19
Василь Кусей
ЦФ
99
Petr Mikulec
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Вебер
Теплице
72
Filip Mucha
ВР
0
A. Hycka
ЦЗ
35
M. Radosta
ЦЗ
21
Adam Čičovský
ЦП
35
Mohamed Yasser
ЦФ
14
Tadeas Vachousek
ЦФ
7
Филип Жак
ЦФ
15
Babacar Sy
ЦФ
Млада Болеслав
1
Jáchym Šerák
ВР
28
D. Simek
ЦЗ
27
Михал Томич
ПЗ
11
Самуэль Данчак
ЦП
9
Jiří Skalák
ЦП
29
P. Zitny
ЦП
18
Томаш Ладра
ЦП
7
Милан Шкода
ЦФ
9
L. Masek
ЦФ
3-1-1-2-3
2
Шалоупек
4
Мицевич
11
Хибс
23
Маречек
19
Юкл
27
Трубац
26
Урбанец
11
Фила
30
12
Гнинг
3-2-2-1-3
13
17
Сухи
44
Карафиат
27
Кубишта
2
Сухомель
8
Матейовски
37
Маречек
22
Фулнек
99
19
Кусей
44
Джаво
26
Урбанец
35
35
26
Урбанец
37
Маречек
28
28
37
Маречек
22
Фулнек
27
Томич
27
Томич
22
Фулнек
44
Джаво
18
Ладра
18
Ладра
44
Джаво
8
Матейовски
7
Шкода
7
Шкода
8
Матейовски
Остались в запасе
Теплице
Млада Болеслав
72
Filip Mucha
ВР
0
A. Hycka
ЦЗ
21
Adam Čičovský
ЦП
35
Mohamed Yasser
ЦФ
14
Tadeas Vachousek
ЦФ
7
Филип Жак
ЦФ
15
Babacar Sy
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
1
Jáchym Šerák
ВР
11
Самуэль Данчак
ЦП
9
Jiří Skalák
ЦП
29
P. Zitny
ЦП
9
L. Masek
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Вебер
Остались в запасе
72
Filip Mucha
ВР
0
A. Hycka
ЦЗ
21
Adam Čičovský
ЦП
35
Mohamed Yasser
ЦФ
14
Tadeas Vachousek
ЦФ
7
Филип Жак
ЦФ
15
Babacar Sy
ЦФ
Остались в запасе
1
Jáchym Šerák
ВР
11
Самуэль Данчак
ЦП
9
Jiří Skalák
ЦП
29
P. Zitny
ЦП
9
L. Masek
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
Главный тренер
Йозеф Вебер
Статистика матча Теплице - Млада Болеслав
1
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Теплице
- : -
28.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Баник
1 : 2
21.11.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Теплице
1 : 4
08.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Словацко
1 : 3
31.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Теплице
0 : 0
24.10.2026
Артис
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Млада Болеслав
1 : 0
17.10.2026
Теплице
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Млада Болеслав
- : -
28.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Млада Болеслав
1 : 0
21.11.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Млада Болеслав
3 : 1
01.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Млада Болеслав
1 : 0
17.10.2026
Теплице
Информация о матче
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2021.09.01 12:53
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