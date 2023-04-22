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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Сигма - Теплице
Сигма - Теплице: обзор матча 22 апреля 2023
Сигма
22.04.2023, суббота, 17:00
Чехия. Фортуна Лига, 28 тур
1 : 2
Завершен
Теплице
79'
Я. Покорны
45+3'
М. Хибс (П)
84'
Я. Урбанец
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сигма - Теплице
88'
Замена
M. Radosta
️️️️
Д. Трубац
Замена
D. Vanecek
️️️️
J. Navratil
87'
84'
ГОЛ! 1:2!
Я. Урбанец
ГОЛ! 1:1!
Я. Покорны
79'
76'
Замена
Ф. Жак
️️️️
А. Гнинг
Замена
Я. Фортельный
️️️️
Ю. Хватал
66'
Замена
О. Змозла
️️️️
Ф. Зорван
46'
Замена
P. Zifcak
️️️️
D. Ventura
46'
Замена
L. Gressak
️️️️
Р. Брейте
46'
45'
+3
ГОЛ с пенальти! 0:1!
М. Хибс
Желтая карточка
D. Ventura
44'
7'
Желтая карточка
Л. Маречек
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сигма
7
Радим Брейте
ВР
32
Vit Benes
ЦЗ
38
Якуб Покорны
ЦЗ
30
Юрай Хватал
ПЗ
30
J. Navratil
ЦП
26
Martin Pospisil
ЦП
8
Филип Зорван
ЦП
25
Denis Ventura
ЦП
13
Моймир Хытил
ЦФ
20
Иржи Слама
ЦФ
44
Матуш Мачик
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
Теплице
2
Степан Шалоупек
ЦЗ
4
Неманья Мицевич
ЦЗ
11
Матей Хибс
ЦЗ
27
Даниэль Трубац
ЛВ
26
Якуб Урбанец
ЛВ
23
Лукаш Маречек
ОП
19
Роберт Юкл
ЦП
30
Tomas Grigar
ЦФ
11
Даниэл Фила
ЦФ
12
Абдалла Гнинг
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
Сигма
21
Ондржей Змозла
ЛЗ
0
L. Gressak
ЦЗ
19
Лукаш Враштил
ЦЗ
99
Dele Israel
ЦФ
17
Denis Kramar
ЦФ
17
David Vanecek
ЦФ
11
P. Zifcak
ЦФ
8
Ян Фортельный
ЦФ
32
Tadeas Stoppen
ЦФ
Теплице
72
Filip Mucha
ВР
0
A. Hycka
ЦЗ
35
M. Radosta
ЦЗ
21
Adam Čičovský
ЦП
7
Филип Жак
ЦФ
15
Babacar Sy
ЦФ
35
Mohamed Yasser
ЦФ
3-4-3
7
Брейте
32
38
Покорны
30
Хватал
30
8
Зорван
25
26
44
Мачик
20
Слама
13
Хытил
3-1-1-2-3
2
Шалоупек
4
Мицевич
11
Хибс
23
Маречек
19
Юкл
27
Трубац
26
Урбанец
12
Гнинг
11
Фила
30
8
Зорван
21
Змозла
21
Змозла
8
Зорван
7
Брейте
0
0
7
Брейте
30
17
17
30
25
11
11
25
30
Хватал
8
Фортельный
8
Фортельный
30
Хватал
27
Трубац
35
35
27
Трубац
12
Гнинг
7
Жак
7
Жак
12
Гнинг
Остались в запасе
Сигма
Теплице
19
Лукаш Враштил
ЦЗ
99
Dele Israel
ЦФ
17
Denis Kramar
ЦФ
32
Tadeas Stoppen
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
72
Filip Mucha
ВР
0
A. Hycka
ЦЗ
21
Adam Čičovský
ЦП
15
Babacar Sy
ЦФ
35
Mohamed Yasser
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
Остались в запасе
19
Лукаш Враштил
ЦЗ
99
Dele Israel
ЦФ
17
Denis Kramar
ЦФ
32
Tadeas Stoppen
ЦФ
Остались в запасе
72
Filip Mucha
ВР
0
A. Hycka
ЦЗ
21
Adam Čičovský
ЦП
15
Babacar Sy
ЦФ
35
Mohamed Yasser
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
Главный тренер
Давид Ваврушка
Статистика матча Сигма - Теплице
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Млада Болеслав
- : -
28.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Градец-Кралове
5 : 0
07.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Сигма
3 : 0
31.10.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Фастав
1 : 1
24.10.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Теплице
- : -
28.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Баник
1 : 2
21.11.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Теплице
1 : 4
08.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Словацко
1 : 3
31.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Теплице
0 : 0
24.10.2026
Артис
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Млада Болеслав
1 : 0
17.10.2026
Теплице
Информация о матче
Стадион:
Андрув стадион
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