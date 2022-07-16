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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Янг Бойз - Цюрих
Янг Бойз - Цюрих: обзор матча 16 июля 2022
Янг Бойз
16.07.2022, суббота, 19:00
Швейцария. Суперлига, 1 тур
4 : 0
Завершен
Цюрих
62'
К. Фасснахт
77'
С. Иттен
81'
Ф. Ридер
85'
В. Канга
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Янг Бойз - Цюрих
Замена
Ф. Угринич
️️️️
Ф. Ридер
89'
Замена
Ж. Нсаме
️️️️
В. Канга
88'
ГОЛ! 4:0!
В. Канга
Пас отдал
К. Фасснахт
85'
83'
Замена
С. Сейлер
️️️️
А. Маркезано
ГОЛ! 3:0!
Ф. Ридер
Пас отдал
В. Канга
81'
ГОЛ! 2:0!
С. Иттен
Пас отдал
Ш. Ниасс
77'
73'
Желтая карточка
Ф. Рохнер
72'
Замена
Д. Окита
️️️️
Ф. Алити
72'
Замена
М. Хорншух
️️️️
Ш. Конде
72'
Замена
Ф. Рохнер
️️️️
Б. Красники
Замена
М. Нгамале
️️️️
В. Сьерро
63'
ГОЛ! 1:0!
К. Фасснахт
Пас отдал
У. Гарсия
62'
55'
Пенальти не реализован!
А. Маркезано
Желтая карточка
В. Сьерро
54'
50'
Желтая карточка
В. Гнонто
Желтая карточка
У. Гарсия
37'
Желтая карточка
С. Зесигер
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Янг Бойз
16
Давид фон Бальмус
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
27
Левин Блум
ЦЗ
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
32
Фабиан Ридер
ЦП
4
Венсан Сьерро
ЦП
19
Шейх Ниасс
ЦП
16
Кристиан Фасснахт
ПП
9
Вилфрид Канга
ЦФ
12
Мешак Элиа
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Цюрих
25
Яник Брехнер
ВР
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
5
Фидан Алити
ЦЗ
3
Адриан Герреро
ЛВ
29
Вилфрид Гнонто
ЛВ
44
Шейк Конде
ЦП
19
Антонио Маркезано
ЦП
7
Бледиан Красники
АП
28
Никола Бораниясевич
ПП
2
Линдрит Камбери
ЦФ
15
Тосин Айегун
ЦФ
Главный тренер
Людовик Маньин
Янг Бойз
45
Александр Янкевиц
ВР
1
Антони Расьоппи
ВР
23
Лорис Бенито
ЛЗ
5
Мохамед Камара
ЦЗ
77
Донат Ррудхани
ЛП
13
Муми Нгамале
ЛВ
23
Филип Угринич
ЦП
10
Седрик Иттен
ЦФ
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
Цюрих
16
Марк Хорншух
ЦЗ
5
Карол Метс
ЦП
3
Акакий Гогиа
ПВ
14
Джонатан Окита
ПВ
1
Живко Костадинович
ЦФ
8
Стефан Сейлер
ЦФ
27
Фабиан Рохнер
ЦФ
4-4-2
16
фон Бальмус
25
Гарсия
15
Зесигер
28
Лустенбергер
27
Блум
32
Ридер
4
Сьерро
19
Ниасс
16
Фасснахт
12
Элиа
9
Канга
2-3-3-2
25
Брехнер
31
Криезиу
5
Алити
28
Бораниясевич
19
Маркезано
44
Конде
3
Герреро
7
Красники
29
Гнонто
15
Айегун
2
Камбери
4
Сьерро
13
Нгамале
13
Нгамале
4
Сьерро
32
Ридер
23
Угринич
23
Угринич
32
Ридер
9
Канга
17
Нсаме
17
Нсаме
9
Канга
44
Конде
16
Хорншух
16
Хорншух
44
Конде
5
Алити
14
Окита
14
Окита
5
Алити
19
Маркезано
8
Сейлер
8
Сейлер
19
Маркезано
7
Красники
27
Рохнер
27
Рохнер
7
Красники
Остались в запасе
Янг Бойз
Цюрих
45
Александр Янкевиц
ВР
1
Антони Расьоппи
ВР
23
Лорис Бенито
ЛЗ
5
Мохамед Камара
ЦЗ
77
Донат Ррудхани
ЛП
10
Седрик Иттен
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
5
Карол Метс
ЦП
3
Акакий Гогиа
ПВ
1
Живко Костадинович
ЦФ
Главный тренер
Людовик Маньин
Остались в запасе
45
Александр Янкевиц
ВР
1
Антони Расьоппи
ВР
23
Лорис Бенито
ЛЗ
5
Мохамед Камара
ЦЗ
77
Донат Ррудхани
ЛП
10
Седрик Иттен
ЦФ
Остались в запасе
5
Карол Метс
ЦП
3
Акакий Гогиа
ПВ
1
Живко Костадинович
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Главный тренер
Людовик Маньин
Статистика матча Янг Бойз - Цюрих
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
3 : 2
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Вадуц
- : -
28.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Цюрих
0 : 0
10.10.2026
Тун
Информация о матче
Стадион:
Стад де Суисс Ванкдорф
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