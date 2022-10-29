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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Брюгге - Остенде
Брюгге - Остенде: обзор матча 29 октября 2022
Брюгге
29.10.2022, суббота, 21:45
Бельгия. Про-Лига, 15 тур
4 : 2
Завершен
Остенде
34'
Х. Ванакен
39'
Ф. Хутгла
73'
К. Нильсен
80'
Ф. Кателарис (АГ)
57'
Ф. Хорнби
65'
Ф. Хорнби (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брюгге - Остенде
90'
+3
Желтая карточка
А. Альбанезе
Замена
Л. Аудор
️️️️
Х. Ванакен
85'
Замена
Э. Баланта
️️️️
К. Нильсен
85'
Желтая карточка
Т. Бьюкенан
84'
Замена
Д. Одои
️️️️
Т. Бьюкенан
84'
ГОЛ в свои ворота! 4:2!
Ф. Кателарис
80'
77'
Замена
Р. Д'Хез
️️️️
И. Бонен
77'
Замена
Н. Бацнер
️️️️
Д. Атанга
Замена
К. Ларин
️️️️
Ф. Хутгла
77'
ГОЛ! 3:2!
К. Нильсен
73'
Замена
Н. Ланг
️️️️
А. Нуса
67'
65'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Ф. Хорнби
Желтая карточка
К. Нильсен
59'
57'
ГОЛ! 2:1!
Ф. Хорнби
46'
Замена
А. Альбанезе
️️️️
З. Вайлин
ГОЛ! 2:0!
Ф. Хутгла
39'
ГОЛ! 1:0!
Х. Ванакен
Пас отдал
К. Соуа
34'
20'
Желтая карточка
Ф. Кателарис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брюгге
22
Симон Миньоле
ВР
5
Бьорн Мейер
ЛЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
7
Антонио Нуса
ЛВ
25
Рафаэль Онидика
ОП
20
Ханс Ванакен
ЦП
14
Камаль Соуа
АП
17
Тажон Бьюкенан
ПВ
9
Ферран Хутгла
ПВ
94
Каспер Нильсен
ЦФ
Главный тренер
Карл Хефкенс
Остенде
12
Диллон Филлипс
ВР
27
Брехт Капон
ЦЗ
25
Мануэль Осифо
ЦЗ
2
Зиб Вайлин
ЦЗ
30
Фанос Кателарис
ЦП
8
Кэмерон Макгихан
ЦП
17
Давид Атанга
ЦП
7
Тацухиро Сакамото
ПВ
7
Инди Бонен
ЦФ
10
Фрейзер Хорнби
ЦФ
3
Антон Танге
ЦФ
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Брюгге
24
Ник Шинтон
ВР
1
Сенне Ламменс
ВР
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
3
Эдер Баланта
ОП
62
Линнт Аудор
ОП
70
Ноа Ланг
ЦП
14
Сиссе Сандра
АП
9
Кайл Ларин
ЦФ
Остенде
10
Алессандро Альбанезе
ЛВ
10
Кенни Роша
ЦП
7
Робби Д'Хез
ЦП
90
Мохамед Берте
ЦП
25
Ник Бацнер
АП
28
Гийом Хуберт
ЦФ
3-1-1-3-2
22
Миньоле
5
Мейер
44
Мехеле
28
Боята
25
Онидика
20
Ванакен
7
Нуса
14
Соуа
9
Хутгла
94
Нильсен
17
Бьюкенан
3-3-1-3
12
Филлипс
27
Капон
25
Осифо
2
Вайлин
30
Кателарис
8
Макгихан
17
Атанга
7
Сакамото
3
Танге
10
Хорнби
7
Бонен
17
Бьюкенан
3
Одои
3
Одои
17
Бьюкенан
94
Нильсен
3
Баланта
3
Баланта
94
Нильсен
20
Ванакен
62
Аудор
62
Аудор
20
Ванакен
7
Нуса
70
Ланг
70
Ланг
7
Нуса
9
Хутгла
9
Ларин
9
Ларин
9
Хутгла
7
Бонен
7
Д'Хез
7
Д'Хез
7
Бонен
17
Атанга
25
Бацнер
25
Бацнер
17
Атанга
2
Вайлин
10
Альбанезе
10
Альбанезе
2
Вайлин
Остались в запасе
Брюгге
Остенде
24
Ник Шинтон
ВР
1
Сенне Ламменс
ВР
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
14
Сиссе Сандра
АП
Главный тренер
Карл Хефкенс
10
Кенни Роша
ЦП
90
Мохамед Берте
ЦП
28
Гийом Хуберт
ЦФ
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Остались в запасе
24
Ник Шинтон
ВР
1
Сенне Ламменс
ВР
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
14
Сиссе Сандра
АП
Остались в запасе
10
Кенни Роша
ЦП
90
Мохамед Берте
ЦП
28
Гийом Хуберт
ЦФ
Главный тренер
Карл Хефкенс
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Статистика матча Брюгге - Остенде
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
Гент
1 : 2
23.04.2023
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
Остенде
0 : 4
15.04.2023
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
Сент-Труйден
5 : 0
09.04.2023
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
Остенде
1 : 3
01.04.2023
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Остенде
1 : 2
18.03.2023
Вестерло
Информация о матче
Стадион:
Ян Брейдель
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