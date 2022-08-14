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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Зюлте-Варегем - Генк
Зюлте-Варегем - Генк: обзор матча 14 августа 2022
Зюлте-Варегем
14.08.2022, воскресенье, 22:00
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
1 : 4
Завершен
Генк
43'
Й. Фоссен
9'
Б. Хейнен (П)
44'
Б. Хейнен
52'
Д. Муньос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Зюлте-Варегем - Генк
Замена
М. Сангаре
️️️️
А. Сиссако
83'
82'
Желтая карточка
Х. Артеага
72'
Замена
А. Уаттара
️️️️
П. Грошовски
Замена
S. Braem
️️️️
Ж. Домпе
66'
Замена
Д. Рамирес
️️️️
А. Чиранни
66'
Желтая карточка
Н. Ромменс
65'
63'
Желтая карточка
П. Грошовски
52'
ГОЛ! 1:3!
Д. Муньос
Пас отдал
М. Трезор
Замена
Р. Цука
️️️️
Л. Виген
46'
Замена
Н. Мироши
️️️️
Й. Фоссен
46'
44'
ГОЛ! 1:2!
Б. Хейнен
ГОЛ! 1:1!
Й. Фоссен
Пас отдал
А. Фадера
43'
Желтая карточка
Б. Лопес
27'
9'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Б. Хейнен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зюлте-Варегем
1
Сэмми Боссут
ВР
14
Александр Драмбаев
ЛЗ
20
Moudou Tambedou
ЦЗ
13
Лассе Виген
ЦП
8
Николас Ромменс
ЦП
8
Абдулайе Сиссако
ЦП
2
Алессандро Чиранни
ЦФ
91
Жан-Люк Домпе
ЦФ
9
Йелле Фоссен
ЦФ
39
Алие Фадера
ЦФ
3
Борха Лопес
ЦФ
Главный тренер
Франки Дюри
Генк
26
Мартен Вандевордт
ВР
3
Херардо Артеага
ЛЗ
3
Марк МакКензи
ЦЗ
46
Карлос Куэста
ЦЗ
27
Даниэль Муньос
ПЗ
17
Патрик Грошовски
ЦП
8
Брайан Хейнен
ЦП
28
Джозеф Пайнтсил
ЦП
11
Билал Эль-Ханнус
ЦП
31
Майк Трезор
АП
90
Андраш Немет
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Зюлте-Варегем
69
Луи Бостин
ВР
25
Рави Цука
ЦЗ
16
Даниэль Рамирес
ЦП
18
Мамаду Сангаре
ЦП
20
Новатус Мироши
ЦП
29
Lukas Willen
ЦП
34
Stan Braem
ЦФ
35
Lennert Hallaert
ЦФ
Генк
1
Тоби Лейсен
ВР
29
Расмус Карстенсен
ЦЗ
32
Азиз Уаттара
ЦЗ
23
Анхело Пресиадо
ПЗ
8
Николас Кастро
ЦП
30
Пол Онуачу
ЦФ
2-3-5
1
Боссут
14
Драмбаев
20
13
Виген
8
Ромменс
8
Сиссако
91
Домпе
3
Лопес
39
Фадера
9
Фоссен
2
Чиранни
4-4-1-1
26
Вандевордт
27
Муньос
3
МакКензи
46
Куэста
3
Артеага
8
Хейнен
28
Пайнтсил
11
Эль-Ханнус
17
Грошовски
31
Трезор
90
Немет
13
Виген
25
Цука
25
Цука
13
Виген
2
Чиранни
16
Рамирес
16
Рамирес
2
Чиранни
8
Сиссако
18
Сангаре
18
Сангаре
8
Сиссако
9
Фоссен
20
Мироши
20
Мироши
9
Фоссен
91
Домпе
34
34
91
Домпе
17
Грошовски
32
Уаттара
32
Уаттара
17
Грошовски
Остались в запасе
Зюлте-Варегем
Генк
69
Луи Бостин
ВР
29
Lukas Willen
ЦП
35
Lennert Hallaert
ЦФ
Главный тренер
Франки Дюри
1
Тоби Лейсен
ВР
29
Расмус Карстенсен
ЦЗ
23
Анхело Пресиадо
ПЗ
8
Николас Кастро
ЦП
30
Пол Онуачу
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Остались в запасе
69
Луи Бостин
ВР
29
Lukas Willen
ЦП
35
Lennert Hallaert
ЦФ
Остались в запасе
1
Тоби Лейсен
ВР
29
Расмус Карстенсен
ЦЗ
23
Анхело Пресиадо
ПЗ
8
Николас Кастро
ЦП
30
Пол Онуачу
ЦФ
Главный тренер
Франки Дюри
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Статистика матча Зюлте-Варегем - Генк
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Ломмел
- : -
28.11.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
РААЛ Ла-Лувьер
3 : 0
24.10.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Зюлте-Варегем
0 : 2
10.10.2026
Гент
Генк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
- : -
29.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
3 : 0
21.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Информация о матче
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