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Торино - Интер

04.06.2023, Воскресенье, 00:00 мск Италия. Серия А, 38 тур Торино - Интер
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Италия. Серия А (2022/2023)
6 тур
10 сентября, суббота 19:00 Интер 1:0 Торино
Италия. Серия А (2021/2022)
29 тур
13 марта, воскресенье 22:45 Торино 1:1 Интер
19 тур
22 декабря, среда 20:30 Интер 1:0 Торино
Италия. Серия А (2020/2021)
27 тур
14 марта, воскресенье 17:00 Торино 1:2 Интер
8 тур
22 ноября, воскресенье 17:00 Интер 4:2 Торино
Италия. Серия А (2019/2020)
32 тур
13 июля, понедельник 22:45 Интер 3:1 Торино
13 тур
23 ноября, суббота 22:45 Торино 0:3 Интер
Италия. Серия А (2018/2019)
21 тур
27 января, воскресенье 20:00 Торино 1:0 Интер
2 тур
26 августа, воскресенье 21:30 Интер 2:2 Торино
Италия. Серия А (2017/2018)
31 тур
8 апреля, воскресенье 13:30 Торино 1:0 Интер
12 тур
5 ноября, воскресенье 14:30 Интер 1:1 Торино
Италия. Серия А (2016/2017)
29 тур
18 марта, суббота 20:00 Торино 2:2 Интер
10 тур
26 октября, среда 21:45 Интер 2:1 Торино
Италия. Серия А (2015/2016)
31 тур
3 апреля, воскресенье 21:45 Интер 1:2 Торино
12 тур
8 ноября, воскресенье 14:30 Торино 0:1 Интер
Италия. Серия А (2014/2015)
20 тур
25 января, воскресенье 17:00 Интер 0:1 Торино
1 тур
31 августа, воскресенье 22:45 Торино 0:0 Интер
Италия. Серия А (2013/2014)
27 тур
9 марта, воскресенье 18:00 Интер 1:0 Торино
3 тур
20 октября, воскресенье 22:45 Торино 3:3 Интер
Италия. Серия А (2012/2013)
22 тур
27 января, воскресенье 23:45 Интер 2:2 Торино
3 тур
16 сентября, воскресенье 22:45 Торино 0:2 Интер
Италия. Серия А (2008/2009)
22 тур
1 февраля, воскресенье 17:15 Интер 1:1 Торино
3 тур
21 сентября, воскресенье 17:00 Торино 1:3 Интер
Италия. Серия А (2007/2008)
34 тур
20 апреля, воскресенье 22:30 Торино 0:1 Интер
15 тур
9 декабря, воскресенье 17:00 Интер 4:0 Торино
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Наполи 26 22 2 2 60:16 +44 68
2. Интер 26 16 2 8 47:30 +17 50
3. Лацио 26 14 7 5 41:19 +22 49
4. Милан 26 14 6 6 43:33 +10 48
5. Рома 26 14 5 7 35:25 +10 47
6. Аталанта 26 12 6 8 42:30 +12 42
7. Ювентус * 26 16 5 5 44:22 +22 38
8. Торино 26 10 7 9 29:29 0 37
9. Болонья 26 10 6 10 31:34 -3 36
10. Удинезе 26 8 11 7 34:30 +4 35
11. Фиорентина 26 9 7 10 31:31 0 34
12. Монца 26 9 6 11 31:36 -5 33
13. Сассуоло 26 9 6 11 34:40 -6 33
14. Эмполи 26 6 10 10 23:34 -11 28
15. Лечче 26 6 9 11 24:31 -7 27
16. Салернитана 26 6 8 12 29:45 -16 26
17. Специя 26 5 9 12 23:42 -19 24
18. Верона 26 4 7 15 21:38 -17 19
19. Сампдория 26 2 6 18 13:43 -30 12
20. Кремонезе 26 1 9 16 21:48 -27 12
* - Ювентус: снято 15
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