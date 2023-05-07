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Милан - Лацио

07.05.2023, Воскресенье, 00:00 мск Италия. Серия А, 34 тур Милан - Лацио
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Италия. Серия А (2022/2023)
19 тур
24 января, вторник 22:45 Лацио 4:0 Милан
Италия. Серия А (2021/2022)
34 тур
24 апреля, воскресенье 21:45 Лацио 1:2 Милан
3 тур
12 сентября, воскресенье 19:00 Милан 2:0 Лацио
Италия. Кубок (2021/2022)
1/4 финала
9 февраля, среда 23:00 Милан 4:0 Лацио
Италия. Серия А (2020/2021)
33 тур
26 апреля, понедельник 21:45 Лацио 3:0 Милан
14 тур
23 декабря, среда 22:45 Милан 3:2 Лацио
Италия. Серия А (2019/2020)
30 тур
4 июля, суббота 22:45 Лацио 0:3 Милан
11 тур
3 ноября, воскресенье 22:45 Милан 1:2 Лацио
Италия. Кубок (2018/2019)
1/2 финала
ответный матч		 24 апреля, среда 21:45 Милан 0:1 Лацио
Италия. Серия А (2018/2019)
32 тур
13 апреля, суббота 21:30 Милан 1:0 Лацио
13 тур
25 ноября, воскресенье 20:00 Лацио 1:1 Милан
Италия. Кубок (2018/2019)
1/2 финала
первый матч		 26 февраля, вторник 23:00 Лацио 0:0 Милан
Италия. Кубок (2017/2018)
1/2 финала
ответный матч		 28 февраля, среда 22:45 Лацио 0:0
(4:5)п		 Милан
Италия. Кубок (2017/2018)
1/2 финала
первый матч		 31 января, среда 22:45 Милан 0:0 Лацио
Италия. Серия А (2017/2018)
22 тур
28 января, воскресенье 20:00 Милан 2:1 Лацио
3 тур
10 сентября, воскресенье 17:00 Лацио 4:1 Милан
Италия. Серия А (2016/2017)
24 тур
13 февраля, понедельник 22:45 Лацио 1:1 Милан
5 тур
20 сентября, вторник 21:45 Милан 2:0 Лацио
Италия. Серия А (2015/2016)
30 тур
20 марта, воскресенье 22:45 Милан 1:1 Лацио
11 тур
1 ноября, воскресенье 22:45 Лацио 1:3 Милан
Италия. Кубок (2014/2015)
1/4 финала
27 января, вторник 22:45 Милан 0:1 Лацио
Италия. Серия А (2014/2015)
20 тур
24 января, суббота 22:45 Лацио 3:1 Милан
1 тур
31 августа, воскресенье 20:00 Милан 3:1 Лацио
Италия. Серия А (2013/2014)
29 тур
23 марта, воскресенье 23:45 Лацио 1:1 Милан
10 тур
30 октября, среда 23:45 Милан 1:1 Лацио
Италия. Серия А (2012/2013)
27 тур
2 марта, суббота 23:45 Милан 3:0 Лацио
8 тур
20 октября, суббота 22:45 Лацио 3:2 Милан
Италия. Серия А (2011/2012)
21 тур
1 февраля, среда 23:45 Лацио 2:0 Милан
2 тур
9 сентября, пятница 22:45 Милан 2:2 Лацио
Италия. Кубок (2011/2012)
1/4 финала
26 января, четверг 23:45 Милан 3:1 Лацио
Италия. Серия А (2010/2011)
23 тур
1 февраля, вторник 22:45 Милан 0:0 Лацио
4 тур
22 сентября, среда 22:45 Лацио 1:1 Милан
Италия. Серия А (2009/2010)
31 тур
28 марта, воскресенье 22:45 Милан 1:1 Лацио
12 тур
8 ноября, воскресенье 17:00 Лацио 1:2 Милан
Италия. Серия А (2008/2009)
22 тур
1 февраля, воскресенье 22:45 Лацио 0:3 Милан
3 тур
21 сентября, воскресенье 22:30 Милан 4:1 Лацио
Италия. Кубок (2008/2009)
1/8 финала
3 декабря, среда 22:45 Милан 1:2 Лацио
Италия. Серия А (2007/2008)
26 тур
1 марта, суббота 22:30 Милан 1:1 Лацио
7 тур
7 октября, воскресенье 22:30 Лацио 1:5 Милан
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Наполи 26 22 2 2 60:16 +44 68
2. Интер 26 16 2 8 47:30 +17 50
3. Лацио 26 14 7 5 41:19 +22 49
4. Милан 26 14 6 6 43:33 +10 48
5. Рома 26 14 5 7 35:25 +10 47
6. Аталанта 26 12 6 8 42:30 +12 42
7. Ювентус * 26 16 5 5 44:22 +22 38
8. Торино 26 10 7 9 29:29 0 37
9. Болонья 26 10 6 10 31:34 -3 36
10. Удинезе 26 8 11 7 34:30 +4 35
11. Фиорентина 26 9 7 10 31:31 0 34
12. Монца 26 9 6 11 31:36 -5 33
13. Сассуоло 26 9 6 11 34:40 -6 33
14. Эмполи 26 6 10 10 23:34 -11 28
15. Лечче 26 6 9 11 24:31 -7 27
16. Салернитана 26 6 8 12 29:45 -16 26
17. Специя 26 5 9 12 23:42 -19 24
18. Верона 26 4 7 15 21:38 -17 19
19. Сампдория 26 2 6 18 13:43 -30 12
20. Кремонезе 26 1 9 16 21:48 -27 12
* - Ювентус: снято 15
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