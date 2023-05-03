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Удинезе - Наполи

03.05.2023, Среда, 00:00 мск Италия. Серия А, 33 тур Удинезе - Наполи
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Италия. Серия А (2022/2023)
15 тур
12 ноября, суббота 17:00 Наполи 3:2 Удинезе
Италия. Серия А (2021/2022)
30 тур
19 марта, суббота 17:00 Наполи 2:1 Удинезе
4 тур
20 сентября, понедельник 21:45 Удинезе 0:4 Наполи
Италия. Серия А (2020/2021)
36 тур
11 мая, вторник 21:45 Наполи 5:1 Удинезе
17 тур
10 января, воскресенье 17:00 Удинезе 1:2 Наполи
Италия. Серия А (2019/2020)
34 тур
19 июля, воскресенье 20:30 Наполи 2:1 Удинезе
15 тур
7 декабря, суббота 20:00 Удинезе 1:1 Наполи
Италия. Серия А (2018/2019)
28 тур
17 марта, воскресенье 20:00 Наполи 4:2 Удинезе
9 тур
20 октября, суббота 21:30 Удинезе 0:3 Наполи
Италия. Серия А (2017/2018)
33 тур
18 апреля, среда 21:45 Наполи 4:2 Удинезе
14 тур
26 ноября, воскресенье 17:00 Удинезе 0:1 Наполи
Италия. Кубок (2017/2018)
1/8 финала
19 декабря, вторник 23:00 Наполи 1:0 Удинезе
Италия. Серия А (2016/2017)
32 тур
15 апреля, суббота 21:45 Наполи 3:0 Удинезе
13 тур
19 ноября, суббота 20:00 Удинезе 1:2 Наполи
Италия. Серия А (2015/2016)
31 тур
3 апреля, воскресенье 13:30 Удинезе 3:1 Наполи
12 тур
8 ноября, воскресенье 20:00 Наполи 1:0 Удинезе
Италия. Серия А (2014/2015)
22 тур
8 февраля, воскресенье 17:00 Наполи 3:1 Удинезе
3 тур
21 сентября, воскресенье 20:00 Удинезе 1:0 Наполи
Италия. Кубок (2014/2015)
1/8 финала
22 января, четверг 23:00 Наполи 2:2
(5:4)п		 Удинезе
Италия. Серия А (2013/2014)
34 тур
19 апреля, суббота 17:00 Удинезе 1:1 Наполи
15 тур
7 декабря, суббота 23:45 Наполи 3:3 Удинезе
Италия. Серия А (2012/2013)
26 тур
25 февраля, понедельник 22:00 Удинезе 0:0 Наполи
7 тур
7 октября, воскресенье 22:45 Наполи 2:1 Удинезе
Италия. Серия А (2011/2012)
28 тур
18 марта, воскресенье 23:45 Удинезе 2:2 Наполи
9 тур
26 октября, среда 22:45 Наполи 2:0 Удинезе
Италия. Серия А (2010/2011)
33 тур
17 апреля, воскресенье 22:45 Наполи 1:2 Удинезе
14 тур
28 ноября, воскресенье 17:00 Удинезе 3:1 Наполи
Италия. Серия А (2009/2010)
23 тур
7 февраля, воскресенье 17:00 Удинезе 3:1 Наполи
4 тур
19 сентября, суббота 20:00 Наполи 0:0 Удинезе
Италия. Серия А (2008/2009)
22 тур
31 января, суббота 20:15 Наполи 2:2 Удинезе
3 тур
21 сентября, воскресенье 17:00 Удинезе 0:0 Наполи
Италия. Серия А (2007/2008)
21 тур
2 февраля, суббота 22:30 Наполи 3:1 Удинезе
2 тур
2 сентября, воскресенье 17:00 Удинезе 0:5 Наполи
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Наполи 26 22 2 2 60:16 +44 68
2. Интер 26 16 2 8 47:30 +17 50
3. Лацио 26 14 7 5 41:19 +22 49
4. Милан 26 14 6 6 43:33 +10 48
5. Рома 26 14 5 7 35:25 +10 47
6. Аталанта 26 12 6 8 42:30 +12 42
7. Ювентус * 26 16 5 5 44:22 +22 38
8. Торино 26 10 7 9 29:29 0 37
9. Болонья 26 10 6 10 31:34 -3 36
10. Удинезе 26 8 11 7 34:30 +4 35
11. Фиорентина 26 9 7 10 31:31 0 34
12. Монца 26 9 6 11 31:36 -5 33
13. Сассуоло 26 9 6 11 34:40 -6 33
14. Эмполи 26 6 10 10 23:34 -11 28
15. Лечче 26 6 9 11 24:31 -7 27
16. Салернитана 26 6 8 12 29:45 -16 26
17. Специя 26 5 9 12 23:42 -19 24
18. Верона 26 4 7 15 21:38 -17 19
19. Сампдория 26 2 6 18 13:43 -30 12
20. Кремонезе 26 1 9 16 21:48 -27 12
* - Ювентус: снято 15
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