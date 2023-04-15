Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Верона
Наполи - Верона: обзор матча 15 апреля 2023
Наполи
15.04.2023, суббота, 19:00
Италия. Серия А, 30 тур
0 : 0
Завершен
Верона
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Наполи - Верона
90'
+4
Желтая карточка
С. Верди
Желтая карточка
Х. Кварацхелия
90'
+1
90'
Желтая карточка
П. Давидович
87'
Замена
С. Нгонг
️️️️
К. Ласанья
Замена
К. Зедадка
️️️️
М. Политано
84'
79'
Желтая карточка
Ф. Терраччано
Замена
С. Лоботка
️️️️
Э. Эльмас
73'
Замена
В. Осимхен
️️️️
Д. Распадори
73'
70'
Замена
С. Верди
️️️️
О. Дуда
70'
Замена
Ф. Терраччано
️️️️
Д. Фараони
65'
Замена
М. Джурич
️️️️
А. Гайч
65'
Замена
Д. Коппола
️️️️
Ф. Чеккерини
Замена
Х. Кварацхелия
️️️️
И. Лосано
64'
Замена
П. Зелински
️️️️
Д. Демме
64'
14'
Желтая карточка
Ф. Чеккерини
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
17
Матиас Оливера
ЛЗ
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
99
Франк Ангисса
ЦП
6
Диего Демме
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
АП
21
Маттео Политано
ПВ
11
Ирвинг Лосано
ПВ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Верона
96
Лоренцо Монтипо
ВР
27
Павел Давидович
ЦЗ
4
Исак Хин
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
61
Адриен Тамез
ОП
28
Оливер Абильдгор
ОП
8
Ондрей Дуда
АП
15
Кевин Ласанья
ЦФ
19
Адольфо Гайч
ЦФ
Главный тренер
Марко Дзаффарони
Наполи
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
12
Давиде Марфелла
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
5
Лео Эстигард
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
24
Алессио Дзербин
ЛВ
98
Карим Зедадка
ЛВ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
20
Петр Зелински
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
45
Виктор Осимхен
ЦФ
Верона
22
Алессандро Берарди
ВР
34
Симоне Перилли
ВР
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
42
Диего Коппола
ЦЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
20
Сулемана
ОП
90
Симоне Верди
АП
11
Яя Каллон
ПВ
16
Сириль Нгонг
ПВ
24
Джейден Браф
ЦФ
11
Милан Джурич
ЦФ
4-2-3-1
1
Мерет
17
Оливера
3
Мин-Джэ
15
Жуан
22
Ди Лоренцо
99
Ангисса
6
Демме
21
Политано
99
Эльмас
11
Лосано
18
Распадори
3-4-1-2
96
Монтипо
27
Давидович
4
Хин
11
Чеккерини
23
Депаоли
61
Тамез
28
Абильдгор
19
Фараони
8
Дуда
19
Гайч
15
Ласанья
6
Демме
20
Зелински
20
Зелински
6
Демме
99
Эльмас
68
Лоботка
68
Лоботка
99
Эльмас
21
Политано
98
Зедадка
98
Зедадка
21
Политано
11
Лосано
7
Кварацхелия
7
Кварацхелия
11
Лосано
18
Распадори
45
Осимхен
45
Осимхен
18
Распадори
19
Фараони
42
Терраччано
42
Терраччано
19
Фараони
11
Чеккерини
42
Коппола
42
Коппола
11
Чеккерини
8
Дуда
90
Верди
90
Верди
8
Дуда
15
Ласанья
16
Нгонг
16
Нгонг
15
Ласанья
19
Гайч
11
Джурич
11
Джурич
19
Гайч
Остались в запасе
Наполи
Верона
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
12
Давиде Марфелла
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
5
Лео Эстигард
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
24
Алессио Дзербин
ЛВ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
22
Алессандро Берарди
ВР
34
Симоне Перилли
ВР
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
20
Сулемана
ОП
11
Яя Каллон
ПВ
24
Джейден Браф
ЦФ
Главный тренер
Марко Дзаффарони
Остались в запасе
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
12
Давиде Марфелла
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
5
Лео Эстигард
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
24
Алессио Дзербин
ЛВ
Остались в запасе
22
Алессандро Берарди
ВР
34
Симоне Перилли
ВР
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
20
Сулемана
ОП
11
Яя Каллон
ПВ
24
Джейден Браф
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Марко Дзаффарони
Статистика матча Наполи - Верона
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Верона
Италия. Серия В, 14 тур
Эмполи
- : -
28.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Виртус Энтелла
2 : 1
24.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
0 : 2
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Информация о матче
Стадион:
Диего Армандо Марадона
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
Новости команд
Все
Наполи
Верона
Мареска объяснил, почему «Манчестер Сити» не смог победить «Наполи»
25 ноября
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
25 ноября
2
«Манчестер Сити» – «Наполи»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
24 ноября
«Манчестер Сити» – «Наполи» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
Лига чемпионов: шансы «Манчестер Сити» и «Наполи» на победу в матче 5-го тура
23 ноября
Мареска объяснил, почему «Манчестер Сити» не смог победить «Наполи»
25 ноября
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
25 ноября
2
«Манчестер Сити» – «Наполи»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
24 ноября
«Манчестер Сити» – «Наполи» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
Лига чемпионов: шансы «Манчестер Сити» и «Наполи» на победу в матче 5-го тура
23 ноября
Серия А. «Милан» вылетел из топ-4, «Комо» заскочил в зону ЛЧ и другие результаты заключительного тура
24 мая
2
«Верона» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 мая 2026
24 мая
«Верона» – «Рома»: прогноз и ставки на матч 24 мая 2026 с коэффициентом 1.45
23 мая
«Интер» – «Верона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2026
17 мая
«Интер» – «Верона»: прогноз и ставки на матч 17 мая 2026 с коэффициентом 2.05
16 мая
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+