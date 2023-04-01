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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Верона
Ювентус - Верона: обзор матча 01 апреля 2023
Ювентус
01.04.2023, суббота, 21:45
Италия. Серия А, 28 тур
1 : 0
Завершен
Верона
56'
М. Кен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ювентус - Верона
81'
Замена
Ф. Терраччано
️️️️
Д. Фараони
78'
Замена
С. Нгонг
️️️️
К. Ласанья
67'
Замена
Д. Доиг
️️️️
Ф. Депаоли
67'
Замена
Х. Кабаль
️️️️
Ф. Чеккерини
66'
Замена
С. Верди
️️️️
М. Велозу
Замена
Ф. Костич
️️️️
Х. Куадрадо
65'
Замена
А. Ди Мария
️️️️
А. Милик
60'
Замена
Д. Влахович
️️️️
М. Кен
60'
Желтая карточка
М. Кен
59'
58'
Желтая карточка
А. Гайч
ГОЛ! 1:0!
М. Кен
Пас отдал
М. Локателли
56'
Замена
Ф. Миретти
️️️️
Э. Барренечеа
46'
44'
Желтая карточка
Ф. Депаоли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
4
Федерико Гатти
ЦЗ
3
Бремер
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
13
Данило
ПЗ
5
Энцо Барренечеа
ОП
5
Мануэль Локателли
ОП
29
Николо Фаджоли
АП
7
Хуан Куадрадо
ПП
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
9
Мойзе Кен
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Верона
96
Лоренцо Монтипо
ВР
27
Павел Давидович
ЦЗ
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
61
Адриен Тамез
ОП
44
Мигель Велозу
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
15
Кевин Ласанья
ЦФ
19
Адольфо Гайч
ЦФ
Главный тренер
Марко Дзаффарони
Ювентус
23
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
16
Самуэль Айлинг
ЛВ
18
Филип Костич
ЛВ
21
Фабио Миретти
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
18
Матиас Соуле
ПВ
28
Душан Влахович
ЦФ
Верона
34
Симоне Перилли
ВР
3
Джош Доиг
ЛЗ
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
28
Оливер Абильдгор
ОП
90
Симоне Верди
АП
16
Сириль Нгонг
ПВ
11
Яя Каллон
ПВ
24
Джейден Браф
ЦФ
4-2-1-1-2
13
Щесны
22
Де Шильо
4
Гатти
3
Бремер
13
Данило
5
Барренечеа
5
Локателли
7
Куадрадо
29
Фаджоли
9
Кен
30
Милик
3-3-1-1-2
96
Монтипо
27
Давидович
96
Маньяни
11
Чеккерини
23
Депаоли
61
Тамез
19
Фараони
44
Велозу
8
Дуда
19
Гайч
15
Ласанья
5
Барренечеа
21
Миретти
21
Миретти
5
Барренечеа
7
Куадрадо
18
Костич
18
Костич
7
Куадрадо
30
Милик
11
Ди Мария
11
Ди Мария
30
Милик
9
Кен
28
Влахович
28
Влахович
9
Кен
19
Фараони
42
Терраччано
42
Терраччано
19
Фараони
23
Депаоли
3
Доиг
3
Доиг
23
Депаоли
11
Чеккерини
32
Кабаль
32
Кабаль
11
Чеккерини
44
Велозу
90
Верди
90
Верди
44
Велозу
15
Ласанья
16
Нгонг
16
Нгонг
15
Ласанья
Остались в запасе
Ювентус
Верона
23
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
16
Самуэль Айлинг
ЛВ
18
Матиас Соуле
ПВ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
34
Симоне Перилли
ВР
28
Оливер Абильдгор
ОП
11
Яя Каллон
ПВ
24
Джейден Браф
ЦФ
Главный тренер
Марко Дзаффарони
Остались в запасе
23
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
16
Самуэль Айлинг
ЛВ
18
Матиас Соуле
ПВ
Остались в запасе
34
Симоне Перилли
ВР
28
Оливер Абильдгор
ОП
11
Яя Каллон
ПВ
24
Джейден Браф
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Марко Дзаффарони
Статистика матча Ювентус - Верона
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 13 тур
Комо
- : -
29.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
4 : 1
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Верона
Италия. Серия В, 14 тур
Эмполи
- : -
28.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Виртус Энтелла
2 : 1
24.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
0 : 2
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Информация о матче
Стадион:
10 лет независимости РК
Где смотреть матч:
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