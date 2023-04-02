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Болонья - Удинезе

02.04.2023, Воскресенье, 13:30 мск Италия. Серия А, 28 тур Болонья - Удинезе
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Матч начнется в 13:30 мск
П1
2.35
Х
3.25
П2
3.1
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Матч начнется в 13:30 мск
Италия. Серия А (2022/2023)
18 тур
15 января, воскресенье 17:00 Удинезе 1:2 Болонья
Италия. Серия А (2021/2022)
34 тур
24 апреля, воскресенье 16:00 Болонья 2:2 Удинезе
8 тур
17 октября, воскресенье 16:00 Удинезе 1:1 Болонья
Италия. Серия А (2020/2021)
35 тур
8 мая, суббота 16:00 Удинезе 1:1 Болонья
16 тур
6 января, среда 17:00 Болонья 2:2 Удинезе
Италия. Серия А (2019/2020)
25 тур
22 февраля, суббота 17:00 Болонья 1:1 Удинезе
6 тур
29 сентября, воскресенье 16:00 Удинезе 1:0 Болонья
Италия. Кубок (2019/2020)
1/16 финала
4 декабря, среда 23:00 Удинезе 4:0 Болонья
Италия. Серия А (2018/2019)
26 тур
3 марта, воскресенье 17:00 Удинезе 2:1 Болонья
7 тур
30 сентября, воскресенье 13:30 Болонья 2:1 Удинезе
Италия. Серия А (2017/2018)
38 тур
20 мая, воскресенье 19:00 Удинезе 1:0 Болонья
19 тур
30 декабря, суббота 17:00 Болонья 1:2 Удинезе
Италия. Серия А (2016/2017)
34 тур
30 апреля, воскресенье 16:00 Болонья 4:0 Удинезе
15 тур
5 декабря, понедельник 23:00 Удинезе 1:0 Болонья
Италия. Серия А (2015/2016)
25 тур
14 февраля, воскресенье 17:00 Удинезе 0:1 Болонья
6 тур
27 сентября, воскресенье 16:00 Болонья 1:2 Удинезе
Италия. Серия А (2013/2014)
22 тур
1 февраля, суббота 21:00 Болонья 0:2 Удинезе
3 тур
15 сентября, воскресенье 17:00 Удинезе 1:1 Болонья
Италия. Серия А (2012/2013)
30 тур
30 марта, суббота 18:00 Удинезе 0:0 Болонья
11 тур
4 ноября, воскресенье 18:00 Болонья 1:1 Удинезе
Италия. Серия А (2011/2012)
25 тур
26 февраля, воскресенье 23:45 Болонья 1:3 Удинезе
6 тур
2 октября, воскресенье 17:00 Удинезе 2:0 Болонья
Италия. Серия А (2010/2011)
23 тур
2 февраля, среда 22:45 Удинезе 1:1 Болонья
4 тур
22 сентября, среда 22:45 Болонья 2:1 Удинезе
Италия. Серия А (2009/2010)
34 тур
18 апреля, воскресенье 17:00 Удинезе 1:1 Болонья
15 тур
6 декабря, воскресенье 17:00 Болонья 2:1 Удинезе
Италия. Серия А (2008/2009)
23 тур
8 февраля, воскресенье 17:00 Удинезе 1:0 Болонья
4 тур
24 сентября, среда 22:30 Болонья 0:3 Удинезе
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Наполи 26 22 2 2 60:16 +44 68
2. Интер 26 16 2 8 47:30 +17 50
3. Лацио 26 14 7 5 41:19 +22 49
4. Милан 26 14 6 6 43:33 +10 48
5. Рома 26 14 5 7 35:25 +10 47
6. Аталанта 26 12 6 8 42:30 +12 42
7. Ювентус * 26 16 5 5 44:22 +22 38
8. Торино 26 10 7 9 29:29 0 37
9. Болонья 26 10 6 10 31:34 -3 36
10. Удинезе 26 8 11 7 34:30 +4 35
11. Фиорентина 26 9 7 10 31:31 0 34
12. Монца 26 9 6 11 31:36 -5 33
13. Сассуоло 26 9 6 11 34:40 -6 33
14. Эмполи 26 6 10 10 23:34 -11 28
15. Лечче 26 6 9 11 24:31 -7 27
16. Салернитана 26 6 8 12 29:45 -16 26
17. Специя 26 5 9 12 23:42 -19 24
18. Верона 26 4 7 15 21:38 -17 19
19. Сампдория 26 2 6 18 13:43 -30 12
20. Кремонезе 26 1 9 16 21:48 -27 12
* - Ювентус: снято 15
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