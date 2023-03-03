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Наполи - Лацио

03.03.2023, Пятница, 22:45 мск Неаполь, стадион Диего Армандо Марадона Трансляция: Матч ТВ Италия. Серия А, 25 тур Наполи - Лацио
Италия. Серия А (2022/2023)
5 тур
3 сентября, суббота 21:45 Лацио 1:2 Наполи
Италия. Серия А (2021/2022)
27 тур
27 февраля, воскресенье 22:50 Лацио 1:2 Наполи
14 тур
28 ноября, воскресенье 22:45 Наполи 4:0 Лацио
Италия. Серия А (2020/2021)
32 тур
22 апреля, четверг 21:45 Наполи 5:2 Лацио
13 тур
20 декабря, воскресенье 22:45 Лацио 2:0 Наполи
Италия. Серия А (2019/2020)
38 тур
1 августа, суббота 21:45 Наполи 3:1 Лацио
19 тур
11 января, суббота 20:00 Лацио 1:0 Наполи
Италия. Кубок (2019/2020)
1/4 финала
21 января, вторник 22:45 Наполи 1:0 Лацио
Италия. Серия А (2018/2019)
20 тур
20 января, воскресенье 22:30 Наполи 2:1 Лацио
1 тур
18 августа, суббота 21:30 Лацио 1:2 Наполи
Италия. Серия А (2017/2018)
24 тур
10 февраля, суббота 22:45 Наполи 4:1 Лацио
5 тур
20 сентября, среда 21:45 Лацио 1:4 Наполи
Италия. Серия А (2016/2017)
31 тур
9 апреля, воскресенье 21:45 Лацио 0:3 Наполи
12 тур
5 ноября, суббота 22:45 Наполи 1:1 Лацио
Италия. Серия А (2015/2016)
23 тур
3 февраля, среда 22:45 Лацио 0:2 Наполи
4 тур
20 сентября, воскресенье 21:45 Наполи 5:0 Лацио
Италия. Серия А (2014/2015)
38 тур
31 мая, воскресенье 21:45 Наполи 2:4 Лацио
19 тур
18 января, воскресенье 14:30 Лацио 0:1 Наполи
Италия. Кубок (2014/2015)
1/2 финала
ответный матч		 8 апреля, среда 21:45 Наполи 0:1 Лацио
Италия. Кубок (2014/2015)
1/2 финала
первый матч		 4 марта, среда 22:45 Лацио 1:1 Наполи
Италия. Серия А (2013/2014)
33 тур
13 апреля, воскресенье 17:00 Наполи 4:2 Лацио
14 тур
2 декабря, понедельник 23:59 Лацио 2:4 Наполи
Италия. Кубок (2013/2014)
1/4 финала
29 января, среда 23:45 Наполи 1:0 Лацио
Италия. Серия А (2012/2013)
24 тур
9 февраля, суббота 23:45 Лацио 1:1 Наполи
5 тур
26 сентября, среда 22:45 Наполи 3:0 Лацио
Италия. Серия А (2011/2012)
31 тур
7 апреля, суббота 23:00 Лацио 3:1 Наполи
12 тур
19 ноября, суббота 23:45 Наполи 0:0 Лацио
Италия. Серия А (2010/2011)
31 тур
3 апреля, воскресенье 14:30 Наполи 4:3 Лацио
12 тур
14 ноября, воскресенье 14:30 Лацио 2:0 Наполи
Италия. Серия А (2009/2010)
32 тур
3 апреля, суббота 17:00 Лацио 1:1 Наполи
13 тур
22 ноября, воскресенье 17:00 Наполи 0:0 Лацио
Италия. Серия А (2008/2009)
27 тур
8 марта, воскресенье 17:00 Наполи 0:2 Лацио
8 тур
26 октября, воскресенье 17:00 Лацио 0:1 Наполи
Италия. Серия А (2007/2008)
38 тур
18 мая, воскресенье 17:00 Лацио 2:1 Наполи
19 тур
20 января, воскресенье 17:00 Наполи 2:2 Лацио
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Наполи 26 22 2 2 60:16 +44 68
2. Интер 26 16 2 8 47:30 +17 50
3. Лацио 26 14 7 5 41:19 +22 49
4. Милан 26 14 6 6 43:33 +10 48
5. Рома 26 14 5 7 35:25 +10 47
6. Аталанта 26 12 6 8 42:30 +12 42
7. Ювентус * 26 16 5 5 44:22 +22 38
8. Торино 26 10 7 9 29:29 0 37
9. Болонья 26 10 6 10 31:34 -3 36
10. Удинезе 26 8 11 7 34:30 +4 35
11. Фиорентина 26 9 7 10 31:31 0 34
12. Монца 26 9 6 11 31:36 -5 33
13. Сассуоло 26 9 6 11 34:40 -6 33
14. Эмполи 26 6 10 10 23:34 -11 28
15. Лечче 26 6 9 11 24:31 -7 27
16. Салернитана 26 6 8 12 29:45 -16 26
17. Специя 26 5 9 12 23:42 -19 24
18. Верона 26 4 7 15 21:38 -17 19
19. Сампдория 26 2 6 18 13:43 -30 12
20. Кремонезе 26 1 9 16 21:48 -27 12
* - Ювентус: снято 15
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