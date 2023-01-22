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Сампдория - Удинезе

22.01.2023, Воскресенье, 14:30 мск Италия. Серия А, 19 тур Сампдория - Удинезе
Италия. Серия А (2021/2022)
28 тур
5 марта, суббота 17:00 Удинезе 2:1 Сампдория
7 тур
3 октября, воскресенье 16:00 Сампдория 3:3 Удинезе
Италия. Серия А (2020/2021)
37 тур
16 мая, воскресенье 16:00 Удинезе 0:1 Сампдория
18 тур
16 января, суббота 22:45 Сампдория 2:1 Удинезе
Италия. Серия А (2019/2020)
32 тур
12 июля, воскресенье 20:30 Удинезе 1:3 Сампдория
13 тур
24 ноября, воскресенье 20:00 Сампдория 2:1 Удинезе
Италия. Серия А (2018/2019)
21 тур
26 января, суббота 20:00 Сампдория 4:0 Удинезе
2 тур
26 августа, воскресенье 21:30 Удинезе 1:0 Сампдория
Италия. Серия А (2017/2018)
26 тур
25 февраля, воскресенье 17:00 Сампдория 2:1 Удинезе
7 тур
30 сентября, суббота 19:00 Удинезе 4:0 Сампдория
Италия. Серия А (2016/2017)
37 тур
21 мая, воскресенье 16:00 Удинезе 1:1 Сампдория
18 тур
22 декабря, четверг 22:45 Сампдория 0:0 Удинезе
Италия. Серия А (2015/2016)
32 тур
10 апреля, воскресенье 16:00 Сампдория 2:0 Удинезе
13 тур
22 ноября, воскресенье 17:00 Удинезе 1:0 Сампдория
Италия. Серия А (2014/2015)
35 тур
10 мая, воскресенье 16:00 Удинезе 1:4 Сампдория
16 тур
21 декабря, воскресенье 17:00 Сампдория 2:2 Удинезе
Италия. Серия А (2013/2014)
38 тур
17 мая, суббота 22:45 Удинезе 3:3 Сампдория
19 тур
13 января, понедельник 22:00 Сампдория 3:0 Удинезе
Италия. Серия А (2012/2013)
35 тур
5 мая, воскресенье 14:30 Удинезе 3:1 Сампдория
16 тур
10 декабря, понедельник 22:00 Сампдория 0:2 Удинезе
Италия. Серия А (2010/2011)
24 тур
5 февраля, суббота 20:00 Удинезе 2:0 Сампдория
5 тур
26 сентября, воскресенье 17:00 Сампдория 0:0 Удинезе
Италия. Кубок (2010/2011)
1/8 финала
19 января, среда 19:30 Сампдория 2:2
(5:4)п		 Удинезе
Италия. Серия А (2009/2010)
21 тур
24 января, воскресенье 17:00 Удинезе 2:3 Сампдория
2 тур
30 августа, воскресенье 22:45 Сампдория 3:1 Удинезе
Италия. Серия А (2008/2009)
37 тур
24 мая, воскресенье 17:00 Сампдория 2:2 Удинезе
18 тур
11 января, воскресенье 17:00 Удинезе 1:1 Сампдория
Италия. Кубок (2008/2009)
1/4 финала
21 января, среда 20:00 Удинезе 1:1
(1:4)п		 Сампдория
Италия. Серия А (2007/2008)
34 тур
20 апреля, воскресенье 17:00 Сампдория 3:0 Удинезе
15 тур
9 декабря, воскресенье 17:00 Удинезе 3:2 Сампдория
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Наполи 26 22 2 2 60:16 +44 68
2. Интер 26 16 2 8 47:30 +17 50
3. Лацио 26 14 7 5 41:19 +22 49
4. Милан 26 14 6 6 43:33 +10 48
5. Рома 26 14 5 7 35:25 +10 47
6. Аталанта 26 12 6 8 42:30 +12 42
7. Ювентус * 26 16 5 5 44:22 +22 38
8. Торино 26 10 7 9 29:29 0 37
9. Болонья 26 10 6 10 31:34 -3 36
10. Удинезе 26 8 11 7 34:30 +4 35
11. Фиорентина 26 9 7 10 31:31 0 34
12. Монца 26 9 6 11 31:36 -5 33
13. Сассуоло 26 9 6 11 34:40 -6 33
14. Эмполи 26 6 10 10 23:34 -11 28
15. Лечче 26 6 9 11 24:31 -7 27
16. Салернитана 26 6 8 12 29:45 -16 26
17. Специя 26 5 9 12 23:42 -19 24
18. Верона 26 4 7 15 21:38 -17 19
19. Сампдория 26 2 6 18 13:43 -30 12
20. Кремонезе 26 1 9 16 21:48 -27 12
* - Ювентус: снято 15
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