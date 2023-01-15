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Сассуоло - Лацио

15.01.2023, Воскресенье, 14:30 мск Италия. Серия А, 18 тур Сассуоло - Лацио
Италия. Серия А (2021/2022)
31 тур
2 апреля, суббота 19:00 Лацио 2:1 Сассуоло
17 тур
12 декабря, воскресенье 20:00 Сассуоло 2:1 Лацио
Италия. Серия А (2020/2021)
38 тур
23 мая, воскресенье 21:45 Сассуоло 2:0 Лацио
19 тур
24 января, воскресенье 20:00 Лацио 2:1 Сассуоло
Италия. Серия А (2019/2020)
32 тур
11 июля, суббота 18:15 Лацио 1:2 Сассуоло
13 тур
24 ноября, воскресенье 17:00 Сассуоло 1:2 Лацио
Италия. Серия А (2018/2019)
31 тур
7 апреля, воскресенье 19:00 Лацио 2:2 Сассуоло
12 тур
11 ноября, воскресенье 20:00 Сассуоло 1:1 Лацио
Италия. Серия А (2017/2018)
26 тур
25 февраля, воскресенье 17:00 Сассуоло 0:3 Лацио
7 тур
1 октября, воскресенье 16:00 Лацио 6:1 Сассуоло
Италия. Серия А (2016/2017)
30 тур
1 апреля, суббота 19:00 Сассуоло 1:2 Лацио
11 тур
30 октября, воскресенье 17:00 Лацио 2:1 Сассуоло
Италия. Серия А (2015/2016)
27 тур
29 февраля, понедельник 21:00 Лацио 0:2 Сассуоло
8 тур
18 октября, воскресенье 16:00 Сассуоло 2:1 Лацио
Италия. Серия А (2014/2015)
25 тур
1 марта, воскресенье 17:00 Сассуоло 0:3 Лацио
6 тур
5 октября, воскресенье 17:00 Лацио 3:2 Сассуоло
Италия. Серия А (2013/2014)
25 тур
23 февраля, воскресенье 23:45 Лацио 3:2 Сассуоло
6 тур
29 сентября, воскресенье 17:00 Сассуоло 2:2 Лацио
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Наполи 26 22 2 2 60:16 +44 68
2. Интер 26 16 2 8 47:30 +17 50
3. Лацио 26 14 7 5 41:19 +22 49
4. Милан 26 14 6 6 43:33 +10 48
5. Рома 26 14 5 7 35:25 +10 47
6. Аталанта 26 12 6 8 42:30 +12 42
7. Ювентус * 26 16 5 5 44:22 +22 38
8. Торино 26 10 7 9 29:29 0 37
9. Болонья 26 10 6 10 31:34 -3 36
10. Удинезе 26 8 11 7 34:30 +4 35
11. Фиорентина 26 9 7 10 31:31 0 34
12. Монца 26 9 6 11 31:36 -5 33
13. Сассуоло 26 9 6 11 34:40 -6 33
14. Эмполи 26 6 10 10 23:34 -11 28
15. Лечче 26 6 9 11 24:31 -7 27
16. Салернитана 26 6 8 12 29:45 -16 26
17. Специя 26 5 9 12 23:42 -19 24
18. Верона 26 4 7 15 21:38 -17 19
19. Сампдория 26 2 6 18 13:43 -30 12
20. Кремонезе 26 1 9 16 21:48 -27 12
* - Ювентус: снято 15
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