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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Блэкпул - Кардифф
Блэкпул - Кардифф: обзор матча 07 апреля 2023
Блэкпул
07.04.2023, пятница, 17:00
Англия. Чемпионшип, 40 тур
1 : 3
Завершен
Кардифф
74'
Д. Боулер
21'
К. Уикхэм
37'
С. Каба
40'
Д. Роллс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Блэкпул - Кардифф
85'
Замена
И. Дэвис
️️️️
С. Каба
85'
Замена
М. Харрис
️️️️
Д. Филоджин
Желтая карточка
К. Коннолли
76'
ГОЛ! 1:3!
Д. Боулер
74'
70'
Замена
Р. Колуилл
️️️️
К. Уикхэм
67'
Желтая карточка
Д. Филоджин
Замена
С. Хэмилтон
️️️️
И. Поведа
66'
65'
Замена
Э. Риномхота
️️️️
Р. Сойерс
Замена
К. Андерсон
️️️️
Ч. Патино
64'
40'
ГОЛ! 0:3!
Д. Роллс
Пас отдал
К. Уикхэм
37'
ГОЛ! 0:2!
С. Каба
Желтая карточка
Ч. Патино
25'
21'
ГОЛ! 0:1!
К. Уикхэм
Пас отдал
М. Ромео
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкпул
12
Крис Максвелл
ВР
2
Доминик Томпсон
ЛЗ
35
Кертис Нельсон
ЦЗ
3
Джеймс Хасбэнд
ЦЗ
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
6
Джордан Лоуренс-Габриэль
ПЗ
17
Морган Роджерс
ЛВ
28
Чарли Патино
ЦП
14
Сонни Кэри
ПВ
11
Джош Боулер
ПВ
99
Иан Поведа
ПВ
Главный тренер
Мик МакКарти
Кардифф
21
Райн Оллсоп
ВР
4
Седрик Кипр
ЦЗ
25
Марк МакГиннес
ЦЗ
2
Малон Ромео
ЦЗ
38
Перри Нг
ПЗ
11
Джейден Филоджин
ЛВ
24
Райан Уинтл
ОП
14
Роман Сойерс
ЦП
32
Джо Роллс
ЦП
9
Сори Каба
ЦФ
29
Коннор Уикхэм
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
Блэкпул
32
Дэниэл Гримшоу
ВР
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
2
Энди Лайонс
ПЗ
22
Си-Джей Хэмилтон
ЛВ
16
Кенни Дугалл
ОП
18
Льюис Фьорини
ЦП
21
Кеши Андерсон
ЦФ
Кардифф
31
Джейк Анвик
ВР
6
Джек Симпсон
ЦЗ
4
Энди Риномхота
ЦП
9
Марк Харрис
ЦП
9
Олувасейи Ожо
ЦП
10
Рубин Колуилл
АП
39
Исаак Дэвис
ПВ
3-2-1-3-1
12
Максвелл
35
Нельсон
3
Хасбэнд
6
Коннолли
2
Томпсон
6
Лоуренс-Габриэль
28
Патино
17
Роджерс
11
Боулер
99
Поведа
14
Кэри
4-1-2-1-2
21
Оллсоп
38
Нг
25
МакГиннес
2
Ромео
4
Кипр
24
Уинтл
14
Сойерс
32
Роллс
11
Филоджин
29
Уикхэм
9
Каба
99
Поведа
22
Хэмилтон
22
Хэмилтон
99
Поведа
28
Патино
21
Андерсон
21
Андерсон
28
Патино
14
Сойерс
4
Риномхота
4
Риномхота
14
Сойерс
11
Филоджин
9
Харрис
9
Харрис
11
Филоджин
29
Уикхэм
10
Колуилл
10
Колуилл
29
Уикхэм
9
Каба
39
Дэвис
39
Дэвис
9
Каба
Остались в запасе
Блэкпул
Кардифф
32
Дэниэл Гримшоу
ВР
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
2
Энди Лайонс
ПЗ
16
Кенни Дугалл
ОП
18
Льюис Фьорини
ЦП
Главный тренер
Мик МакКарти
31
Джейк Анвик
ВР
6
Джек Симпсон
ЦЗ
9
Олувасейи Ожо
ЦП
Главный тренер
Сабри Лямуши
Остались в запасе
32
Дэниэл Гримшоу
ВР
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
2
Энди Лайонс
ПЗ
16
Кенни Дугалл
ОП
18
Льюис Фьорини
ЦП
Остались в запасе
31
Джейк Анвик
ВР
6
Джек Симпсон
ЦЗ
9
Олувасейи Ожо
ЦП
Главный тренер
Мик МакКарти
Главный тренер
Сабри Лямуши
Статистика матча Блэкпул - Кардифф
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Блэкпул
Англия. Первая лига, 17 тур
Стивенидж
- : -
28.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
1 : 0
14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 13 тур
Блэкпул
1 : 4
24.10.2026
Мэнсфилд Таун
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Стадион:
Блумфилд Роад
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