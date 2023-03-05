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Судьи
Главный судья:
Владимир Сельдяков (Балашиха)
Помощники:
Алексей Ермилов (Москва), Виктор Медведев (Москва),
Резервный судья:
Евгений Галимов (Екатеринбург),
Делегат:
Петр Петухов (Москва)
Инспектор:
Сергей Романов (Новосибирск)

Енисей - Волгарь

05.03.2023, Воскресенье, 13:00 мск Красноярск, стадион Манеж "Футбол-Арена "Енисей" Россия. Первая лига, 21 тур Енисей - Волгарь
Россия. Первая лига (2022/2023)
5 тур
14 августа, воскресенье 18:00 Волгарь 2:0 Енисей
Россия. ФНЛ (2021/2022)
26 тур
6 марта, воскресенье 17:00 Волгарь 2:3 Енисей
8 тур
29 августа, воскресенье 13:00 Енисей 2:2 Волгарь
Россия. ФНЛ (2020/2021)
27 тур
27 февраля, суббота 13:00 Енисей 1:4 Волгарь
7 тур
5 сентября, суббота 17:30 Волгарь 1:1 Енисей
Россия. Кубок (2020/2021)
1/64 финала
26 августа, среда 15:00 Енисей 2:1 Волгарь
Россия. ФНЛ (2017/2018)
36 тур
2 мая, среда 13:00 Енисей 2:1 Волгарь
18 тур
14 октября, суббота 16:00 Волгарь 1:2 Енисей
Россия. ФНЛ (2016/2017)
23 тур
19 ноября, суббота 13:00 Енисей 1:0 Волгарь
5 тур
31 июля, воскресенье 18:00 Волгарь 0:0 Енисей
Россия. ФНЛ (2015/2016)
32 тур
18 апреля, понедельник 15:00 Енисей 0:2 Волгарь
14 тур
4 октября, воскресенье 17:00 Волгарь 1:1 Енисей
Россия. ФНЛ (2014/2015)
26 тур
5 апреля, воскресенье 13:00 Енисей 2:3 Волгарь
10 тур
13 сентября, суббота 19:00 Волгарь 0:0 Енисей
Россия. ФНЛ (2012/2013)
24 тур
19 марта, вторник 19:00 Волгарь 1:1 Енисей
8 тур
22 августа, среда 15:00 Енисей 0:0 Волгарь
Россия. ФНЛ (2011/2012), группа B
Второй этап, 39 тур
26 марта, понедельник 15:00 Енисей 2:1 Волгарь
Россия. ФНЛ (2011/2012)
Второй этап, 23 тур
22 августа, понедельник 15:00 Енисей 0:0 Волгарь
Второй этап, 4 тур
18 апреля, понедельник 18:30 Волгарь 1:0 Енисей
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Балтика 22 13 8 1 43:21 +22 47
2. Рубин 22 12 7 3 38:23 +15 43
3. Алания 22 11 7 4 38:24 +14 40
4. Енисей 22 10 8 4 32:24 +8 38
5. Арсенал Т 22 9 6 7 30:28 +2 33
6. СКА-Хабаровск 22 9 6 7 38:26 +12 33
7. Волгарь 22 9 6 7 24:21 +3 33
8. КАМАЗ 22 8 8 6 27:23 +4 32
9. Динамо Мх 22 7 9 6 16:16 0 30
10. Шинник 22 8 5 9 24:25 -1 29
11. Нефтехимик 22 7 7 8 19:20 -1 28
12. Родина 22 7 7 8 24:28 -4 28
13. Акрон 22 5 11 6 21:25 -4 26
14. Велес 22 7 2 13 21:36 -15 23
15. Уфа 22 5 6 11 20:30 -10 21
16. Кубань 22 5 5 12 20:25 -5 20
17. Волга Ул 22 3 7 12 15:30 -15 16
18. Краснодар-2 22 3 5 14 15:40 -25 14
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