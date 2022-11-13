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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Кубань - Нефтехимик
Кубань - Нефтехимик: обзор матча 13 ноября 2022
Кубань
13.11.2022, воскресенье, 16:00
Россия. Первая лига, 18 тур
0 : 1
Завершен
Нефтехимик
76'
Ф. Дворецков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кубань - Нефтехимик
Замена
Д. Югалдин
️️️️
А. Щеткин
81'
76'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Дворецков
76'
Замена
И. Школик
️️️️
Р. Денисов
Замена
М. Лаук
️️️️
А. Чуканов
70'
Замена
А. Рыбин
️️️️
Н. Абдоков
70'
Вторая желтая
М. Сидоров
64'
55'
Замена
П. Котов
️️️️
М. Ситдиков
Замена
И. Мосейчук
️️️️
Я. Гудков
46'
Желтая карточка
А. Чуканов
32'
19'
Желтая карточка
М. Ситдиков
Желтая карточка
М. Сидоров
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань
1
Юрий Нестеренко
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
66
Ян Гудков
ЛЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
22
Иван Хомуха
ЦЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
6
Даниил Родин
ЦП
87
Игорь Безденежных
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
99
Нури Абдоков
АП
99
Алексей Щеткин
ЦФ
Нефтехимик
96
Игорь Обухов
ВР
21
Алексей Бердников
ЦЗ
16
Максим Шоркин
ЦЗ
12
Максим Ширяев
ЦЗ
5
Владимир Москвичев
ОП
16
Роман Денисов
ОП
2
Давид Хубаев
ЦП
2
Марат Ситдиков
ЦП
22
Филипп Дворецков
ЦП
14
Максим Барсов
ЦФ
9
Артем Котик
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Кубань
1
Сергей Ещенко
ВР
61
Илья Голосов
ЛЗ
22
Алексей Рыбин
ПЗ
10
Максим Лаук
ЛВ
13
Илья Кубышкин
ОП
50
Дмитрий Югалдин
ЦП
15
Аркадий Солоп
ПП
9
Илья Мосейчук
ПВ
Нефтехимик
1
Андрей Голубев
ВР
17
Павел Котов
ЛЗ
5
Богдан Зорин
ЦЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
83
Максим Лайкин
ОП
20
Игорь Школик
ЦП
4-2-3-1
1
Нестеренко
66
Гудков
30
Таказов
22
Хомуха
81
Сидоров
6
Родин
87
Безденежных
31
Ткачук
99
Абдоков
7
Чуканов
99
Щеткин
3-2-3-2
96
Обухов
21
Бердников
16
Шоркин
12
Ширяев
5
Москвичев
16
Денисов
2
Хубаев
2
Ситдиков
22
Дворецков
9
Котик
14
Барсов
99
Абдоков
22
Рыбин
22
Рыбин
99
Абдоков
99
Щеткин
50
Югалдин
50
Югалдин
99
Щеткин
7
Чуканов
10
Лаук
10
Лаук
7
Чуканов
66
Гудков
9
Мосейчук
9
Мосейчук
66
Гудков
2
Ситдиков
17
Котов
17
Котов
2
Ситдиков
16
Денисов
20
Школик
20
Школик
16
Денисов
Остались в запасе
Кубань
Нефтехимик
1
Сергей Ещенко
ВР
61
Илья Голосов
ЛЗ
13
Илья Кубышкин
ОП
15
Аркадий Солоп
ПП
1
Андрей Голубев
ВР
5
Богдан Зорин
ЦЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
83
Максим Лайкин
ОП
Главный тренер
Кирилл Новиков
Остались в запасе
1
Сергей Ещенко
ВР
61
Илья Голосов
ЛЗ
13
Илья Кубышкин
ОП
15
Аркадий Солоп
ПП
Остались в запасе
1
Андрей Голубев
ВР
5
Богдан Зорин
ЦЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
83
Максим Лайкин
ОП
Главный тренер
Кирилл Новиков
Статистика матча Кубань - Нефтехимик
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Зенит-2
2 : 1
14.06.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Кубань
1 : 0
06.06.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Амкар-Пермь
2 : 2
30.05.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Кубань
1 : 1
24.05.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Динамо Бр
2 : 1
20.05.2026
Кубань
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Нефтехимик
- : -
29.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
2 : 1
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Информация о матче
Главный судья:
Александр Машлякевич
(Москва)
Помощники судьи:
Дмитрий Чельцов (Москва)
Степан Щербаков (Омск)
Резервный судья:
Игорь Холин (Майкоп)
Делегат:
Сергей Змиевский (Москва)
Инспектор:
Андрей Комаров (Волгоград)
Стадион:
Кубань
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