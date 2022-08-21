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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Волга - Рубин
Волга - Рубин: обзор матча 21 августа 2022
Волга
21.08.2022, воскресенье, 12:45
Россия. Первая лига, 6 тур
1 : 2
Завершен
Рубин
25'
Ч. Магомадов (П)
12'
Л. Мусаев
90+2'
Д. Фамейе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Волга - Рубин
90'
+4
Замена
А. Аднан
️️️️
Д. Фамейе
90'
+2
ГОЛ! 1:2!
Д. Фамейе
Желтая карточка
Т. Джикия
82'
82'
Желтая карточка
В. Лисакович
Замена
Р. Махмутов
️️️️
Д. Рахманов
78'
68'
Желтая карточка
Д. Кабутов
Замена
Т. Джикия
️️️️
Д. Ефремов
61'
55'
Замена
О. Иванов
️️️️
В. Чуперка
55'
Замена
И. Горбунов
️️️️
А. Грицаенко
Желтая карточка
К. Морозов
54'
53'
Желтая карточка
В. Чуперка
46'
Замена
Д. Кузнецов
️️️️
Л. Фаттахов
46'
Замена
Д. Кабутов
️️️️
С. Бакаев
45'
+2
Желтая карточка
А. Мартынович
Желтая карточка
Д. Ефремов
45'
+1
Вторая желтая
А. Сапета
37'
32'
Желтая карточка
Л. Мусаев
Желтая карточка
А. Сапета
32'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Ч. Магомадов
25'
12'
ГОЛ! 0:1!
Л. Мусаев
9'
Желтая карточка
С. Бакаев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волга
1
Семен Морозов
ВР
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
23
Астемир Абазов
ЛЗ
30
Айдар Хабибуллин
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
5
Кирилл Морозов
ОП
41
Александр Сапета
ЦП
22
Дмитрий Рахманов
ЦП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
8
Денис Рахманов
ПВ
7
Даниил Арсентьев
ЦФ
Главный тренер
Ринат Аитов
Рубин
99
Юрий Дюпин
ВР
71
Илья Самошников
ЛЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
38
Леон Мусаев
ЦП
92
Валерий Чуперка
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
7
Ленар Фаттахов
ПВ
7
Джоэл Фамейе
ЦФ
99
Виталий Лисакович
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Волга
60
Владислав Полетаев
ВР
5
Илья Максименков
ЦЗ
23
Антон Кротов
ЦП
23
Руслан Махмутов
ЦП
87
Герман Паскин
АП
9
Билал Билалов
ЦФ
13
Алексей Цыганцов
ЦФ
22
Георгий Уридия
ЦФ
89
Темур Джикия
ЦФ
99
Иван Сергеев
ЦФ
Рубин
31
Александр Беленов
ВР
98
Артем Исмагилов
ВР
6
Али Аднан
ЛЗ
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
6
Марат Апшацев
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
22
Кирилл Косарев
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Морозов
23
Абазов
95
Магомадов
30
Хабибуллин
5
Кутин
5
Морозов
41
Сапета
22
Рахманов
22
Ефремов
8
Рахманов
7
Арсентьев
3-3-2-2
99
Дюпин
14
Мартынович
27
Грицаенко
71
Самошников
38
Мусаев
92
Чуперка
21
Зотов
7
Фаттахов
17
Бакаев
99
Лисакович
7
Фамейе
8
Рахманов
23
Махмутов
23
Махмутов
8
Рахманов
22
Ефремов
89
Джикия
89
Джикия
22
Ефремов
27
Грицаенко
17
Горбунов
17
Горбунов
27
Грицаенко
17
Бакаев
70
Кабутов
70
Кабутов
17
Бакаев
7
Фамейе
6
Аднан
6
Аднан
7
Фамейе
92
Чуперка
19
Иванов
19
Иванов
92
Чуперка
7
Фаттахов
44
Кузнецов
44
Кузнецов
7
Фаттахов
Остались в запасе
Волга
Рубин
60
Владислав Полетаев
ВР
5
Илья Максименков
ЦЗ
23
Антон Кротов
ЦП
87
Герман Паскин
АП
9
Билал Билалов
ЦФ
13
Алексей Цыганцов
ЦФ
22
Георгий Уридия
ЦФ
99
Иван Сергеев
ЦФ
Главный тренер
Ринат Аитов
31
Александр Беленов
ВР
98
Артем Исмагилов
ВР
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
6
Марат Апшацев
ЦП
22
Кирилл Косарев
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Остались в запасе
60
Владислав Полетаев
ВР
5
Илья Максименков
ЦЗ
23
Антон Кротов
ЦП
87
Герман Паскин
АП
9
Билал Билалов
ЦФ
13
Алексей Цыганцов
ЦФ
22
Георгий Уридия
ЦФ
99
Иван Сергеев
ЦФ
Остались в запасе
31
Александр Беленов
ВР
98
Артем Исмагилов
ВР
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
6
Марат Апшацев
ЦП
22
Кирилл Косарев
ЦФ
Главный тренер
Ринат Аитов
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча Волга - Рубин
4
1
6
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
6
Матчи команд
Волга
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Ленинградец
- : -
29.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. Кубок, Финал
Волга
5 : 1
05.11.2026
Чертаново
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Волга
1 : 1
31.10.2026
Текстильщик
Рубин
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
- : -
28.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
1 : 1
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Низовцев
(Нижний Новгород)
Помощники судьи:
Рустам Равилов (Саранск)
Евгений Булатов (Каменск-Уральский)
Делегат:
Евгений Летин (Московская область)
Инспектор:
Лев Антонов (Владимир)
Стадион:
Труд
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