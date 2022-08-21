Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Кубань - Алания
Кубань - Алания: обзор матча 21 августа 2022
Кубань
21.08.2022, воскресенье, 20:00
Россия. Первая лига, 6 тур
1 : 2
Завершен
Алания
52'
А. Архипов
18'
А. Эльдарушев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кубань - Алания
Желтая карточка
И. Хомуха
90'
+5
87'
Замена
С. Качмазов
️️️️
А. Засеев
Желтая карточка
И. Безденежных
85'
Замена
И. Безденежных
️️️️
Д. Горовых
85'
75'
Желтая карточка
А. Засеев
Замена
Н. Абдоков
️️️️
А. Архипов
75'
Желтая карточка
Г. Махатадзе
67'
Замена
Д. Ткачук
️️️️
А. Чуканов
64'
60'
Замена
️️️️
А. Эльдарушев
ГОЛ! 1:1!
А. Архипов
52'
46'
Замена
️️️️
А. Мазурин
45'
+1
Желтая карточка
А. Мазурин
21'
Желтая карточка
А. Бутаев
18'
ГОЛ! 0:1!
А. Эльдарушев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань
1
Юрий Нестеренко
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
22
Иван Хомуха
ЦЗ
28
Азат Байрыев
ЦЗ
27
Даниил Горовых
ОП
21
Георгий Махатадзе
ЦП
6
Даниил Родин
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
15
Аркадий Солоп
ПП
9
Илья Мосейчук
ПВ
9
Артем Архипов
ЦФ
Алания
25
Ростислав Солдатенко
ВР
5
Алан Багаев
ЦЗ
15
Хетаг Кочиев
ЦЗ
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
15
Алан Хабалов
ЛВ
87
Андрей Мазурин
ЛВ
13
Азамат Засеев
ОП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
21
Артур Галоян
АП
22
Алан Цараев
ПВ
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
Кубань
1
Сергей Ещенко
ВР
66
Ян Гудков
ЛЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
50
Дмитрий Югалдин
ЦП
87
Игорь Безденежных
ЦП
99
Нури Абдоков
АП
Алания
91
Азамат Томаев
ВР
23
Георгий Натабашвили
ВР
4
Сослан Качмазов
ЛЗ
5
Алексей Татаев
ЦЗ
17
Руслан Дауров
ОП
8
Алан Хугаев
ОП
11
Алан Чочиев
АП
3-1-3-2-1
1
Нестеренко
81
Сидоров
28
Байрыев
22
Хомуха
27
Горовых
21
Махатадзе
6
Родин
15
Солоп
7
Чуканов
9
Мосейчук
9
Архипов
3-1-1-3-2
25
Солдатенко
5
Багаев
15
Кочиев
19
Бутаев
13
Засеев
80
Хосонов
22
Цараев
21
Галоян
87
Мазурин
11
Эльдарушев
15
Хабалов
27
Горовых
87
Безденежных
87
Безденежных
27
Горовых
9
Архипов
99
Абдоков
99
Абдоков
9
Архипов
7
Чуканов
31
Ткачук
31
Ткачук
7
Чуканов
13
Засеев
4
Качмазов
4
Качмазов
13
Засеев
Остались в запасе
Кубань
Алания
1
Сергей Ещенко
ВР
66
Ян Гудков
ЛЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
50
Дмитрий Югалдин
ЦП
91
Азамат Томаев
ВР
23
Георгий Натабашвили
ВР
5
Алексей Татаев
ЦЗ
17
Руслан Дауров
ОП
8
Алан Хугаев
ОП
11
Алан Чочиев
АП
Главный тренер
Заур Тедеев
Остались в запасе
1
Сергей Ещенко
ВР
66
Ян Гудков
ЛЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
50
Дмитрий Югалдин
ЦП
Остались в запасе
91
Азамат Томаев
ВР
23
Георгий Натабашвили
ВР
5
Алексей Татаев
ЦЗ
17
Руслан Дауров
ОП
8
Алан Хугаев
ОП
11
Алан Чочиев
АП
Главный тренер
Заур Тедеев
Статистика матча Кубань - Алания
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Зенит-2
2 : 1
14.06.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Кубань
1 : 0
06.06.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Амкар-Пермь
2 : 2
30.05.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Кубань
1 : 1
24.05.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Динамо Бр
2 : 1
20.05.2026
Кубань
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Алания
4 : 1
15.11.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Алания
0 : 0
08.11.2026
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Вл
3 : 0
31.10.2026
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Алания
2 : 1
24.10.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Алания
3 : 3
18.10.2026
Машук-КМВ
Информация о матче
Главный судья:
Роман Сафьян
(Москва)
Помощники судьи:
Варанцо Петросян (Ростов-на-Дону)
Виктор Медведев (Москва)
Делегат:
Вячеслав Семенов (Санкт-Петербург)
Инспектор:
Андрей Комаров (Волгоград)
Стадион:
Кубань
Новости команд
Все
Кубань
Алания
75 клубов из России утратили профессиональный статус за 10 лет
Вчера, 12:39
6
Все участники группы «Золото» Второй лиги на новый сезон
15 ноября
Экс-игрок «Зенита» и «Динамо» занялся сельским хозяйством: «Иногда в отчаяние впадаешь»
20 октября
2
«Алания» – «Сокол»: кто победит в матче 12 тура Второй лиги А 2026/2027
3 октября
Команда Колыванова спаслась во Второй лиге, проигрывая 2:4 к 93-й минуте
28 сентября
1
75 клубов из России утратили профессиональный статус за 10 лет
Вчера, 12:39
6
«Родина» подписала игрока из молодежки «Краснодара»
31 июля
36-летний экс-игрок сборной России вернулся в родной клуб во Второй лиге
31 июля
«Краснодар» отправил вингера в аренду
6 июля
Экс-игрок сборной России остался без клуба
25 июня
1
Все участники группы «Золото» Второй лиги на новый сезон
15 ноября
Экс-игрок «Зенита» и «Динамо» занялся сельским хозяйством: «Иногда в отчаяние впадаешь»
20 октября
2
«Алания» – «Сокол»: кто победит в матче 12 тура Второй лиги А 2026/2027
3 октября
Команда Колыванова спаслась во Второй лиге, проигрывая 2:4 к 93-й минуте
28 сентября
1
«Волгарь» – «Алания»: кто победит в матче 11 тура Второй лиги А 2026/2027
26 сентября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+