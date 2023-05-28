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Валенсия - Эспаньол

28.05.2023, Воскресенье, 00:00 мск Испания. Примера, 37 тур Валенсия - Эспаньол
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Испания. Примера (2022/2023)
7 тур
2 октября, воскресенье 15:00 Эспаньол 2:2 Валенсия
Испания. Примера (2021/2022)
37 тур
14 мая, суббота 19:30 Эспаньол 1:1 Валенсия
19 тур
31 декабря, пятница 18:15 Валенсия 1:2 Эспаньол
Испания. Примера (2019/2020)
37 тур
16 июля, четверг 22:00 Валенсия 1:0 Эспаньол
12 тур
2 ноября, суббота 15:00 Эспаньол 1:2 Валенсия
Испания. Примера (2018/2019)
24 тур
17 февраля, воскресенье 18:15 Валенсия 0:0 Эспаньол
2 тур
26 августа, воскресенье 19:15 Эспаньол 2:0 Валенсия
Испания. Примера (2017/2018)
31 тур
8 апреля, воскресенье 21:45 Валенсия 1:0 Эспаньол
12 тур
19 ноября, воскресенье 18:15 Эспаньол 0:2 Валенсия
Испания. Примера (2016/2017)
37 тур
13 мая, суббота 17:00 Эспаньол 0:1 Валенсия
18 тур
15 января, воскресенье 14:00 Валенсия 2:1 Эспаньол
Испания. Примера (2015/2016)
24 тур
13 февраля, суббота 22:30 Валенсия 2:1 Эспаньол
5 тур
22 сентября, вторник 21:00 Эспаньол 1:0 Валенсия
Испания. Примера (2014/2015)
22 тур
8 февраля, воскресенье 21:00 Эспаньол 1:2 Валенсия
3 тур
14 сентября, воскресенье 19:00 Валенсия 3:1 Эспаньол
Испания. Кубок (2014/2015)
1/8 финала
ответный матч		 13 января, вторник 22:00 Эспаньол 2:0 Валенсия
Испания. Кубок (2014/2015)
1/8 финала
первый матч		 7 января, среда 23:59 Валенсия 2:1 Эспаньол
Испания. Примера (2013/2014)
21 тур
25 января, суббота 23:00 Валенсия 2:2 Эспаньол
2 тур
24 августа, суббота 23:00 Эспаньол 3:1 Валенсия
Испания. Примера (2012/2013)
31 тур
13 апреля, суббота 22:00 Эспаньол 3:3 Валенсия
12 тур
17 ноября, суббота 21:00 Валенсия 2:1 Эспаньол
Испания. Примера (2011/2012)
34 тур
15 апреля, воскресенье 14:00 Эспаньол 4:0 Валенсия
15 тур
4 декабря, воскресенье 01:00 Валенсия 2:1 Эспаньол
Испания. Примера (2010/2011)
36 тур
11 мая, среда 23:00 Эспаньол 2:2 Валенсия
17 тур
2 января, воскресенье 23:55 Валенсия 2:1 Эспаньол
Испания. Примера (2009/2010)
35 тур
1 мая, суббота 22:00 Эспаньол 0:2 Валенсия
16 тур
2 января, суббота 20:00 Валенсия 1:0 Эспаньол
Испания. Примера (2008/2009)
34 тур
3 мая, воскресенье 21:00 Эспаньол 3:0 Валенсия
15 тур
13 декабря, суббота 22:00 Валенсия 2:1 Эспаньол
Испания. Примера (2007/2008)
26 тур
1 марта, суббота 23:55 Эспаньол 2:0 Валенсия
7 тур
6 октября, суббота 23:55 Валенсия 1:2 Эспаньол
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Барселона 25 21 2 2 47:8 +39 65
2. Реал 25 17 5 3 50:19 +31 56
3. Атлетико М 25 14 6 5 39:19 +20 48
4. Реал Сосьедад 25 13 6 6 33:24 +9 45
5. Бетис 25 12 6 7 33:26 +7 42
6. Вильярреал 25 11 5 9 29:24 +5 38
7. Райо Вальекано 25 9 8 8 29:28 +1 35
8. Осасуна 25 9 7 9 22:24 -2 34
9. Атлетик Б 25 9 6 10 33:27 +6 33
10. Мальорка 25 9 5 11 22:26 -4 32
11. Сельта 25 8 7 10 29:34 -5 31
12. Жирона 25 8 6 11 38:39 -1 30
13. Севилья 25 7 7 11 29:40 -11 28
14. Вальядолид 25 8 4 13 19:35 -16 28
15. Эспаньол 25 6 9 10 31:39 -8 27
16. Кадис 25 6 9 10 20:37 -17 27
17. Валенсия 25 7 5 13 28:28 0 26
18. Хетафе 25 6 8 11 25:34 -9 26
19. Альмерия 25 7 4 14 29:44 -15 25
20. Эльче 25 2 7 16 19:49 -30 13
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