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  • «Леванте» – «Эспаньол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 января 2026

«Леванте» – «Эспаньол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 января 2026

11 января, 17:05
Леванте
11.01.2026, воскресенье, 18:15
Испания. Примера, 19 тур
1 : 1
Завершен
Эспаньол
55' И. Лосада
53' К. Ромеро
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
13
Мэтью Райан
ВР
16
Диего Пампин
ЦЗ
2
Матиас Морено
ЦЗ
4
Адриан де ла Фуэнте
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
16
Кервин Арриага
ОП
18
Пабло Мартинес
(К) ЦП
8
Карлос Альварес
АП
26
Карим Тунде
ЦФ
14
Икер Лосада
ЦФ
9
Иван Ромеро
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Эспаньол
13
Марко Дмитрович
ВР
20
Карлос Ромеро
ЛАЗ
6
Леандро Кабрера
(К) ЦЗ
20
Фернандо Калеро
ЦЗ
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
23
Омар Эль-Хилали
ПЗ
11
Пере Милья
ЛВ
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
24
Тирис Долан
ПВ
17
Жофре Каррерас
ПВ
19
Кике
ЦФ
Главный тренер
Маноло Гонсалес
Леванте
32
Алехандро Примо
ВР
1
Пабло Куньят
ВР
3
Мануэль Санчес
ЛЗ
28
Алан Маттурро
ЦЗ
29
Начо Перес
ПЗ
27
Пако Кортес
ЛВ
6
Ориоль Рей
ОП
12
Унаи Венцедор
ЦП
8
Йон-Андер Оласагасти
ЦП
19
Карлос Эспи
ЦФ
21
Карл Этта-Эйонг
ЦФ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Эспаньол
1
Анхель Фортуньо
ВР
30
Поль Тристан
ВР
12
Хосе Салинас
ЦЗ
12
Мигель Рубио
ЦЗ
16
Клеменс Ридель
ЦЗ
22
Рубен Санчес
ПЗ
7
Хави Пуадо
ЛВ
11
Рамон Террац
ОП
18
Чарльз Пикель
ОП
23
Антониу Рока
ПВ
9
Роберто Фернандес
ЦФ
4-1-1-1-3
13
Райан
16
Пампин
2
Морено
4
де ла Фуэнте
22
Тольян
16
Арриага
18
Мартинес
8
Альварес
9
Ромеро
14
Лосада
26
Тунде
4-1-1-3-1
13
Дмитрович
23
Эль-Хилали
20
Калеро
4
Гонсалес
6
Кабрера
20
Ромеро
8
Экспозито
17
Каррерас
24
Долан
11
Милья
19
Кике
16
Арриага
12
Венцедор
12
Венцедор
16
Арриага
8
Альварес
8
Оласагасти
8
Оласагасти
8
Альварес
14
Лосада
19
Эспи
19
Эспи
14
Лосада
9
Ромеро
21
Этта-Эйонг
21
Этта-Эйонг
9
Ромеро
26
Тунде
25
Моралес
25
Моралес
26
Тунде
17
Каррерас
11
Террац
11
Террац
17
Каррерас
Пуадо
18
Пикель
18
Пикель
Пуадо
11
Милья
7
Пуадо
7
Пуадо
11
Милья
19
Кике
9
Фернандес
9
Фернандес
19
Кике
Остались в запасе
Леванте
Эспаньол
32
Алехандро Примо
ВР
1
Пабло Куньят
ВР
3
Мануэль Санчес
ЛЗ
28
Алан Маттурро
ЦЗ
29
Начо Перес
ПЗ
6
Ориоль Рей
ОП
27
Пако Кортес
ЛВ
Главный тренер
Луиш Каштру
1
Анхель Фортуньо
ВР
30
Поль Тристан
ВР
12
Хосе Салинас
ЦЗ
12
Мигель Рубио
ЦЗ
16
Клеменс Ридель
ЦЗ
22
Рубен Санчес
ПЗ
23
Антониу Рока
ПВ
Главный тренер
Маноло Гонсалес
Остались в запасе
32
Алехандро Примо
ВР
1
Пабло Куньят
ВР
3
Мануэль Санчес
ЛЗ
28
Алан Маттурро
ЦЗ
29
Начо Перес
ПЗ
6
Ориоль Рей
ОП
27
Пако Кортес
ЛВ
Остались в запасе
1
Анхель Фортуньо
ВР
30
Поль Тристан
ВР
12
Хосе Салинас
ЦЗ
12
Мигель Рубио
ЦЗ
16
Клеменс Ридель
ЦЗ
22
Рубен Санчес
ПЗ
23
Антониу Рока
ПВ
Главный тренер
Луиш Каштру
Главный тренер
Маноло Гонсалес
Статистика матча Леванте - Эспаньол
1
Всего ударов по воротам
8
19
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
4
3
Нарушения
10
9
Офсайды
2
2
Количество передач
423
431
Сейвы
2
1
Точность передач %
82
84
Удары мимо ворот
3
10
Блокированные удары
3
6
Удары из пределов штрафной
6
13
Удары из-за пределов штрафной
2
6
xG (ожидаемые голы)
1.11
1.36
xGP (предотвращенные голы)
-0.69
-0.69

Смотреть прямую трансляцию матча «Леванте» против «Эспаньола», 19-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 января в 18:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Леванте» – «Эспаньол»

«Леванте» – «Эспаньол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Эспаньол Леванте
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