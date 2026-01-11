11.01.2026, воскресенье, 18:15
Испания. Примера, 19 тур
Испания. Примера, 19 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Леванте
Леванте
4-1-1-1-3
13
Райан
16
Пампин
2
Морено
4
де ла Фуэнте
22
Тольян
16
Арриага
18
Мартинес
8
Альварес
9
Ромеро
14
Лосада
26
Тунде
4-1-1-3-1
13
Дмитрович
23
Эль-Хилали
20
Калеро
4
Гонсалес
6
Кабрера
20
Ромеро
8
Экспозито
17
Каррерас
24
Долан
11
Милья
19
Кике
16
Арриага
12
Венцедор
12
Венцедор
16
Арриага
8
Альварес
8
Оласагасти
8
Оласагасти
8
Альварес
14
Лосада
19
Эспи
19
Эспи
14
Лосада
9
Ромеро
21
Этта-Эйонг
21
Этта-Эйонг
9
Ромеро
26
Тунде
25
Моралес
25
Моралес
26
Тунде
17
Каррерас
11
Террац
11
Террац
17
Каррерас
Пуадо
18
Пикель
18
Пикель
Пуадо
11
Милья
7
Пуадо
7
Пуадо
11
Милья
19
Кике
9
Фернандес
9
Фернандес
19
Кике
Остались в запасе
Леванте
Эспаньол
32
Алехандро Примо
ВР
1
Пабло Куньят
ВР
3
Мануэль Санчес
ЛЗ
28
Алан Маттурро
ЦЗ
29
Начо Перес
ПЗ
6
Ориоль Рей
ОП
27
Пако Кортес
ЛВ
Главный тренер
Луиш Каштру
1
Анхель Фортуньо
ВР
30
Поль Тристан
ВР
12
Хосе Салинас
ЦЗ
12
Мигель Рубио
ЦЗ
16
Клеменс Ридель
ЦЗ
22
Рубен Санчес
ПЗ
23
Антониу Рока
ПВ
Главный тренер
Маноло Гонсалес
Остались в запасе
32
Алехандро Примо
ВР
1
Пабло Куньят
ВР
3
Мануэль Санчес
ЛЗ
28
Алан Маттурро
ЦЗ
29
Начо Перес
ПЗ
6
Ориоль Рей
ОП
27
Пако Кортес
ЛВ
Остались в запасе
1
Анхель Фортуньо
ВР
30
Поль Тристан
ВР
12
Хосе Салинас
ЦЗ
12
Мигель Рубио
ЦЗ
16
Клеменс Ридель
ЦЗ
22
Рубен Санчес
ПЗ
23
Антониу Рока
ПВ
Главный тренер
Луиш Каштру
Главный тренер
Маноло Гонсалес
Статистика матча Леванте - Эспаньол
1
Всего ударов по воротам
8
19
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
4
3
Нарушения
10
9
Офсайды
2
2
Количество передач
423
431
Сейвы
2
1
Точность передач %
82
84
Удары мимо ворот
3
10
Блокированные удары
3
6
Удары из пределов штрафной
6
13
Удары из-за пределов штрафной
2
6
xG (ожидаемые голы)
1.11
1.36
xGP (предотвращенные голы)
-0.69
-0.69
Смотреть прямую трансляцию матча «Леванте» против «Эспаньола», 19-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 января в 18:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Леванте» – «Эспаньол»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»