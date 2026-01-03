Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Эспаньол» – «Барселона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 января 2026

«Эспаньол» – «Барселона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 января 2026

3 января, 21:50
Эспаньол
03.01.2026, суббота, 23:00
Испания. Примера, 18 тур
0 : 2
Завершен
Барселона
86' Д. Ольмо 90' Р. Левандовски
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
13
Марко Дмитрович
ВР
20
Карлос Ромеро
ЛАЗ
20
Фернандо Калеро
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
23
Омар Эль-Хилали
ПЗ
11
Пере Милья
ЛВ
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
10
Поль Лосано
ЦП
24
Тирис Долан
ПВ
9
Роберто Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Маноло Гонсалес
Барселона
1
Жоан Гарсия
ВР
18
Жерар Мартин
ЛЗ
3
Алекс Бальде
ЛЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
5
Пау Кубарси
ЦЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
21
Френки де Йонг
ЦП
9
Ферран Торрес
ПВ
10
Ламин Ямаль
ПВ
11
Рафинья
ПВ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Эспаньол
1
Анхель Фортуньо
ВР
16
Клеменс Ридель
ЦЗ
12
Хосе Салинас
ЦЗ
12
Мигель Рубио
ЦЗ
22
Рубен Санчес
ПЗ
7
Хави Пуадо
ЛВ
15
Лука Колеошо
ЛВ
11
Рамон Террац
ОП
28
F. Gomez
ЦП
23
Антониу Рока
ПВ
17
Жофре Каррерас
ПВ
19
Кике
ЦФ
Барселона
13
Войцех Щесны
ВР
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
21
Жофре Торрентс
ЛЗ
22
Марк Берналь
ОП
6
Марк Касадо
ОП
8
Педри
ЦП
7
Фермин Лопес
ЦП
16
Томми Маркес
ЦП
27
Дро Фернандес
АП
20
Дани Ольмо
АП
19
Руни Барджи
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
4-1-2-2-1
13
Дмитрович
20
Калеро
6
Кабрера
4
Гонсалес
23
Эль-Хилали
20
Ромеро
8
Экспозито
10
Лосано
11
Милья
24
Долан
9
Фернандес
3-2-1-3-1
1
Гарсия
23
Кунде
5
Кубарси
24
Гарсия
18
Мартин
3
Бальде
21
де Йонг
11
Рафинья
10
Ямаль
9
Рэшфорд
9
Торрес
24
Долан
11
Террац
11
Террац
24
Долан
11
Милья
7
Пуадо
7
Пуадо
11
Милья
8
Экспозито
17
Каррерас
17
Каррерас
8
Экспозито
9
Фернандес
19
Кике
19
Кике
9
Фернандес
18
Мартин
8
Педри
8
Педри
18
Мартин
9
Рэшфорд
7
Лопес
7
Лопес
9
Рэшфорд
11
Рафинья
20
Ольмо
20
Ольмо
11
Рафинья
9
Торрес
9
Левандовски
9
Левандовски
9
Торрес
Остались в запасе
Эспаньол
Барселона
1
Анхель Фортуньо
ВР
16
Клеменс Ридель
ЦЗ
12
Хосе Салинас
ЦЗ
12
Мигель Рубио
ЦЗ
22
Рубен Санчес
ПЗ
28
F. Gomez
ЦП
15
Лука Колеошо
ЛВ
23
Антониу Рока
ПВ
Главный тренер
Маноло Гонсалес
13
Войцех Щесны
ВР
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
21
Жофре Торрентс
ЛЗ
22
Марк Берналь
ОП
6
Марк Касадо
ОП
16
Томми Маркес
ЦП
27
Дро Фернандес
АП
19
Руни Барджи
ПВ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Остались в запасе
1
Анхель Фортуньо
ВР
16
Клеменс Ридель
ЦЗ
12
Хосе Салинас
ЦЗ
12
Мигель Рубио
ЦЗ
22
Рубен Санчес
ПЗ
28
F. Gomez
ЦП
15
Лука Колеошо
ЛВ
23
Антониу Рока
ПВ
Остались в запасе
13
Войцех Щесны
ВР
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
21
Жофре Торрентс
ЛЗ
22
Марк Берналь
ОП
6
Марк Касадо
ОП
16
Томми Маркес
ЦП
27
Дро Фернандес
АП
19
Руни Барджи
ПВ
Главный тренер
Маноло Гонсалес
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Статистика матча Эспаньол - Барселона
1
Всего ударов по воротам
14
15
Удары в створ
7
6
Владение мячом %
31
69
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
5
7
Нарушения
10
14
Офсайды
4
2
Количество передач
250
559
Сейвы
4
6
Точность передач %
72
88
Удары мимо ворот
1
5
Блокированные удары
6
4
Удары из пределов штрафной
12
11
Удары из-за пределов штрафной
2
4
xG (ожидаемые голы)
1.43
1.67
xGP (предотвращенные голы)
1.73
1.73

Смотреть прямую трансляцию матча «Эспаньол» против «Барселоны», 18-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 января в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Эспаньол» – «Барселона»

«Эспаньол» – «Барселона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Барселона Эспаньол
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Байдачный сделал выбор между Дзюбой и Мостовым
15:56
1
Стало известно, кто выберет нового тренера для «Локомотива»
15:39
2
«Будет еще одно унижение»: прогноз Гурцкая на матч «Краснодар» – ЦСКА
15:29
5
Реакция Семака на слова Карпина про Глушенкова
15:15
1
Генич двумя словами описал уход Роналду из сборной Португалии
14:55
1
«Локомотив» рассматривает пять тренеров на замену Галактионову
14:42
6
Карпин прокомментировал возвращение Глебова и Ланговича в сборную России
14:16
1
Радимов эмоционально высказался об уходе Роналду из сборной Португалии
13:55
2
Карпин объяснил отсутствие Соболева в составе сборной России
13:26
11
Батраков стал самым популярным российским футболистом в инстаграме*
13:19
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+