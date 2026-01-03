03.01.2026, суббота, 23:00
Испания. Примера, 18 тур
Испания. Примера, 18 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Эспаньол
Эспаньол
4-1-2-2-1
13
Дмитрович
20
Калеро
6
Кабрера
4
Гонсалес
23
Эль-Хилали
20
Ромеро
8
Экспозито
10
Лосано
11
Милья
24
Долан
9
Фернандес
3-2-1-3-1
1
Гарсия
23
Кунде
5
Кубарси
24
Гарсия
18
Мартин
3
Бальде
21
де Йонг
11
Рафинья
10
Ямаль
9
Рэшфорд
9
Торрес
24
Долан
11
Террац
11
Террац
24
Долан
11
Милья
7
Пуадо
7
Пуадо
11
Милья
8
Экспозито
17
Каррерас
17
Каррерас
8
Экспозито
9
Фернандес
19
Кике
19
Кике
9
Фернандес
18
Мартин
8
Педри
8
Педри
18
Мартин
9
Рэшфорд
7
Лопес
7
Лопес
9
Рэшфорд
11
Рафинья
20
Ольмо
20
Ольмо
11
Рафинья
9
Торрес
9
Левандовски
9
Левандовски
9
Торрес
Остались в запасе
Эспаньол
Барселона
1
Анхель Фортуньо
ВР
16
Клеменс Ридель
ЦЗ
12
Хосе Салинас
ЦЗ
12
Мигель Рубио
ЦЗ
22
Рубен Санчес
ПЗ
28
F. Gomez
ЦП
15
Лука Колеошо
ЛВ
23
Антониу Рока
ПВ
Главный тренер
Маноло Гонсалес
13
Войцех Щесны
ВР
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
21
Жофре Торрентс
ЛЗ
22
Марк Берналь
ОП
6
Марк Касадо
ОП
16
Томми Маркес
ЦП
27
Дро Фернандес
АП
19
Руни Барджи
ПВ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Остались в запасе
1
Анхель Фортуньо
ВР
16
Клеменс Ридель
ЦЗ
12
Хосе Салинас
ЦЗ
12
Мигель Рубио
ЦЗ
22
Рубен Санчес
ПЗ
28
F. Gomez
ЦП
15
Лука Колеошо
ЛВ
23
Антониу Рока
ПВ
Остались в запасе
13
Войцех Щесны
ВР
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
21
Жофре Торрентс
ЛЗ
22
Марк Берналь
ОП
6
Марк Касадо
ОП
16
Томми Маркес
ЦП
27
Дро Фернандес
АП
19
Руни Барджи
ПВ
Главный тренер
Маноло Гонсалес
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Статистика матча Эспаньол - Барселона
1
Всего ударов по воротам
14
15
Удары в створ
7
6
Владение мячом %
31
69
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
5
7
Нарушения
10
14
Офсайды
4
2
Количество передач
250
559
Сейвы
4
6
Точность передач %
72
88
Удары мимо ворот
1
5
Блокированные удары
6
4
Удары из пределов штрафной
12
11
Удары из-за пределов штрафной
2
4
xG (ожидаемые голы)
1.43
1.67
xGP (предотвращенные голы)
1.73
1.73
Смотреть прямую трансляцию матча «Эспаньол» против «Барселоны», 18-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 января в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Эспаньол» – «Барселона»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»