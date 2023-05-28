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Атлетико - Реал Сосьедад

28.05.2023, Воскресенье, 00:00 мск Испания. Примера, 37 тур Атлетико - Реал Сосьедад
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Испания. Примера (2022/2023)
4 тур
3 сентября, суббота 19:30 Реал Сосьедад 1:1 Атлетико
Испания. Примера (2021/2022)
38 тур
22 мая, воскресенье 23:00 Реал Сосьедад 1:2 Атлетико
10 тур
24 октября, воскресенье 22:00 Атлетико 2:2 Реал Сосьедад
Испания. Кубок (2021/2022)
1/8 финала
19 января, среда 23:00 Реал Сосьедад 2:0 Атлетико
Испания. Примера (2020/2021)
36 тур
12 мая, среда 23:00 Атлетико 2:1 Реал Сосьедад
15 тур
22 декабря, вторник 21:45 Реал Сосьедад 0:2 Атлетико
Испания. Примера (2019/2020)
38 тур
19 июля, воскресенье 22:00 Атлетико 1:1 Реал Сосьедад
4 тур
14 сентября, суббота 19:30 Реал Сосьедад 2:0 Атлетико
Испания. Примера (2018/2019)
26 тур
3 марта, воскресенье 20:30 Реал Сосьедад 0:2 Атлетико
10 тур
27 октября, суббота 21:45 Атлетико 2:0 Реал Сосьедад
Испания. Примера (2017/2018)
33 тур
19 апреля, четверг 20:30 Реал Сосьедад 3:0 Атлетико
14 тур
2 декабря, суббота 18:15 Атлетико 2:1 Реал Сосьедад
Испания. Примера (2016/2017)
30 тур
4 апреля, вторник 22:30 Атлетико 1:0 Реал Сосьедад
11 тур
5 ноября, суббота 18:15 Реал Сосьедад 2:0 Атлетико
Испания. Примера (2015/2016)
27 тур
1 марта, вторник 23:00 Атлетико 3:0 Реал Сосьедад
8 тур
18 октября, воскресенье 17:00 Реал Сосьедад 0:2 Атлетико
Испания. Примера (2014/2015)
30 тур
7 апреля, вторник 21:00 Атлетико 2:0 Реал Сосьедад
11 тур
9 ноября, воскресенье 23:00 Реал Сосьедад 2:1 Атлетико
Испания. Примера (2013/2014)
22 тур
2 февраля, воскресенье 22:00 Атлетико 4:0 Реал Сосьедад
3 тур
1 сентября, воскресенье 21:00 Реал Сосьедад 1:2 Атлетико
Испания. Примера (2012/2013)
27 тур
10 марта, воскресенье 23:59 Атлетико 0:1 Реал Сосьедад
8 тур
21 октября, воскресенье 23:30 Реал Сосьедад 0:1 Атлетико
Испания. Примера (2011/2012)
20 тур
2 мая, среда 20:00 Атлетико 1:1 Реал Сосьедад
1 тур
21 января, суббота 23:00 Реал Сосьедад 0:4 Атлетико
Испания. Примера (2010/2011)
31 тур
10 апреля, воскресенье 21:00 Атлетико 3:0 Реал Сосьедад
12 тур
21 ноября, воскресенье 23:00 Реал Сосьедад 2:4 Атлетико
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Барселона 25 21 2 2 47:8 +39 65
2. Реал 25 17 5 3 50:19 +31 56
3. Атлетико М 25 14 6 5 39:19 +20 48
4. Реал Сосьедад 25 13 6 6 33:24 +9 45
5. Бетис 25 12 6 7 33:26 +7 42
6. Вильярреал 25 11 5 9 29:24 +5 38
7. Райо Вальекано 25 9 8 8 29:28 +1 35
8. Осасуна 25 9 7 9 22:24 -2 34
9. Атлетик Б 25 9 6 10 33:27 +6 33
10. Мальорка 25 9 5 11 22:26 -4 32
11. Сельта 25 8 7 10 29:34 -5 31
12. Жирона 25 8 6 11 38:39 -1 30
13. Севилья 25 7 7 11 29:40 -11 28
14. Вальядолид 25 8 4 13 19:35 -16 28
15. Эспаньол 25 6 9 10 31:39 -8 27
16. Кадис 25 6 9 10 20:37 -17 27
17. Валенсия 25 7 5 13 28:28 0 26
18. Хетафе 25 6 8 11 25:34 -9 26
19. Альмерия 25 7 4 14 29:44 -15 25
20. Эльче 25 2 7 16 19:49 -30 13
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