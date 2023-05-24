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Эспаньол - Атлетико

24.05.2023, Среда, 00:00 мск Испания. Примера, 36 тур Эспаньол - Атлетико
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Испания. Примера (2022/2023)
13 тур
6 ноября, воскресенье 16:00 Атлетико 1:1 Эспаньол
Испания. Примера (2021/2022)
32 тур
17 апреля, воскресенье 17:15 Атлетико 2:1 Эспаньол
4 тур
12 сентября, воскресенье 15:00 Эспаньол 1:2 Атлетико
Испания. Примера (2019/2020)
26 тур
1 марта, воскресенье 18:00 Эспаньол 1:1 Атлетико
13 тур
10 ноября, воскресенье 18:00 Атлетико 3:1 Эспаньол
Испания. Примера (2018/2019)
36 тур
4 мая, суббота 17:15 Эспаньол 3:0 Атлетико
17 тур
22 декабря, суббота 18:15 Атлетико 1:0 Эспаньол
Испания. Примера (2017/2018)
36 тур
6 мая, воскресенье 17:15 Атлетико 0:2 Эспаньол
17 тур
22 декабря, пятница 23:30 Эспаньол 1:0 Атлетико
Испания. Примера (2016/2017)
33 тур
22 апреля, суббота 21:45 Эспаньол 0:1 Атлетико
14 тур
3 декабря, суббота 22:45 Атлетико 0:0 Эспаньол
Испания. Примера (2015/2016)
32 тур
9 апреля, суббота 19:15 Эспаньол 1:3 Атлетико
13 тур
28 ноября, суббота 20:15 Атлетико 1:0 Эспаньол
Испания. Примера (2014/2015)
27 тур
14 марта, суббота 18:00 Эспаньол 0:0 Атлетико
8 тур
19 октября, воскресенье 14:00 Атлетико 2:0 Эспаньол
Испания. Примера (2013/2014)
28 тур
16 марта, воскресенье 01:00 Атлетико 1:0 Эспаньол
9 тур
19 октября, суббота 23:59 Эспаньол 1:0 Атлетико
Испания. Примера (2012/2013)
25 тур
24 февраля, воскресенье 22:00 Атлетико 1:0 Эспаньол
6 тур
30 сентября, воскресенье 23:30 Эспаньол 0:1 Атлетико
Испания. Примера (2011/2012)
35 тур
22 апреля, воскресенье 20:00 Атлетико 3:1 Эспаньол
16 тур
12 декабря, понедельник 00:30 Эспаньол 4:2 Атлетико
Испания. Примера (2010/2011)
32 тур
17 апреля, воскресенье 23:00 Эспаньол 2:2 Атлетико
13 тур
27 ноября, суббота 23:55 Атлетико 2:3 Эспаньол
Испания. Кубок (2010/2011)
1/8 финала
ответный матч		 6 января, четверг 22:00 Эспаньол 1:1 Атлетико
1/8 финала
ответный матч		 22 декабря, среда 22:00 Атлетико 1:0 Эспаньол
Товарищеские матчи 2010

9 августа, понедельник 00:00 Атлетико 1:1 Эспаньол
Испания. Примера (2009/2010)
31 тур
11 апреля, воскресенье 21:00 Эспаньол 3:0 Атлетико
12 тур
29 ноября, воскресенье 23:00 Атлетико 4:0 Эспаньол
Испания. Примера (2008/2009)
35 тур
10 мая, воскресенье 23:00 Атлетико 3:2 Эспаньол
16 тур
20 декабря, суббота 23:55 Эспаньол 2:3 Атлетико
Испания. Примера (2007/2008)
36 тур
8 мая, четверг 23:00 Эспаньол 0:2 Атлетико
17 тур
23 декабря, воскресенье 19:00 Атлетико 1:2 Эспаньол
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Барселона 25 21 2 2 47:8 +39 65
2. Реал 25 17 5 3 50:19 +31 56
3. Атлетико М 25 14 6 5 39:19 +20 48
4. Реал Сосьедад 25 13 6 6 33:24 +9 45
5. Бетис 25 12 6 7 33:26 +7 42
6. Вильярреал 25 11 5 9 29:24 +5 38
7. Райо Вальекано 25 9 8 8 29:28 +1 35
8. Осасуна 25 9 7 9 22:24 -2 34
9. Атлетик Б 25 9 6 10 33:27 +6 33
10. Мальорка 25 9 5 11 22:26 -4 32
11. Сельта 25 8 7 10 29:34 -5 31
12. Жирона 25 8 6 11 38:39 -1 30
13. Севилья 25 7 7 11 29:40 -11 28
14. Вальядолид 25 8 4 13 19:35 -16 28
15. Эспаньол 25 6 9 10 31:39 -8 27
16. Кадис 25 6 9 10 20:37 -17 27
17. Валенсия 25 7 5 13 28:28 0 26
18. Хетафе 25 6 8 11 25:34 -9 26
19. Альмерия 25 7 4 14 29:44 -15 25
20. Эльче 25 2 7 16 19:49 -30 13
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