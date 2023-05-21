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Райо Вальекано - Эспаньол

21.05.2023, Воскресенье, 00:00 мск Испания. Примера, 35 тур Райо Вальекано - Эспаньол
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Испания. Примера (2022/2023)
2 тур
19 августа, пятница 21:00 Эспаньол 0:2 Райо Вальекано
Испания. Примера (2021/2022)
33 тур
21 апреля, четверг 20:00 Эспаньол 0:1 Райо Вальекано
16 тур
5 декабря, воскресенье 16:00 Райо Вальекано 1:0 Эспаньол
Испания. Примера (2018/2019)
23 тур
9 февраля, суббота 20:30 Эспаньол 2:1 Райо Вальекано
7 тур
28 сентября, пятница 22:00 Райо Вальекано 2:2 Эспаньол
Испания. Примера (2015/2016)
28 тур
7 марта, понедельник 22:30 Эспаньол 2:1 Райо Вальекано
9 тур
23 октября, пятница 21:30 Райо Вальекано 3:0 Эспаньол
Испания. Примера (2014/2015)
35 тур
3 мая, воскресенье 13:00 Эспаньол 1:1 Райо Вальекано
16 тур
20 декабря, суббота 23:59 Райо Вальекано 1:3 Эспаньол
Испания. Примера (2013/2014)
33 тур
13 апреля, воскресенье 23:00 Эспаньол 2:2 Райо Вальекано
14 тур
24 ноября, воскресенье 20:00 Райо Вальекано 1:4 Эспаньол
Испания. Примера (2012/2013)
27 тур
9 марта, суббота 19:00 Райо Вальекано 2:0 Эспаньол
8 тур
21 октября, воскресенье 18:00 Эспаньол 3:2 Райо Вальекано
Испания. Примера (2011/2012)
27 тур
11 марта, воскресенье 15:00 Эспаньол 5:1 Райо Вальекано
8 тур
16 октября, воскресенье 14:00 Райо Вальекано 0:1 Эспаньол
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Барселона 25 21 2 2 47:8 +39 65
2. Реал 25 17 5 3 50:19 +31 56
3. Атлетико М 25 14 6 5 39:19 +20 48
4. Реал Сосьедад 25 13 6 6 33:24 +9 45
5. Бетис 25 12 6 7 33:26 +7 42
6. Вильярреал 25 11 5 9 29:24 +5 38
7. Райо Вальекано 25 9 8 8 29:28 +1 35
8. Осасуна 25 9 7 9 22:24 -2 34
9. Атлетик Б 25 9 6 10 33:27 +6 33
10. Мальорка 25 9 5 11 22:26 -4 32
11. Сельта 25 8 7 10 29:34 -5 31
12. Жирона 25 8 6 11 38:39 -1 30
13. Севилья 25 7 7 11 29:40 -11 28
14. Вальядолид 25 8 4 13 19:35 -16 28
15. Эспаньол 25 6 9 10 31:39 -8 27
16. Кадис 25 6 9 10 20:37 -17 27
17. Валенсия 25 7 5 13 28:28 0 26
18. Хетафе 25 6 8 11 25:34 -9 26
19. Альмерия 25 7 4 14 29:44 -15 25
20. Эльче 25 2 7 16 19:49 -30 13
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