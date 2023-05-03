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Хетафе - Сельта

03.05.2023, Среда, 00:00 мск Испания. Примера, 33 тур Хетафе - Сельта
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Испания. Примера (2022/2023)
11 тур
24 октября, понедельник 22:00 Сельта 1:1 Хетафе
Испания. Примера (2021/2022)
33 тур
20 апреля, среда 21:00 Сельта 0:2 Хетафе
10 тур
25 октября, понедельник 22:00 Хетафе 0:3 Сельта
Испания. Примера (2020/2021)
36 тур
12 мая, среда 21:00 Сельта 1:0 Хетафе
15 тур
23 декабря, среда 19:30 Хетафе 1:1 Сельта
Испания. Примера (2019/2020)
27 тур
7 марта, суббота 23:00 Хетафе 0:0 Сельта
12 тур
3 ноября, воскресенье 20:30 Сельта 0:1 Хетафе
Испания. Примера (2018/2019)
23 тур
9 февраля, суббота 15:00 Хетафе 3:1 Сельта
7 тур
1 октября, понедельник 22:00 Сельта 1:1 Хетафе
Испания. Примера (2017/2018)
24 тур
19 февраля, понедельник 23:00 Хетафе 3:0 Сельта
5 тур
21 сентября, четверг 22:00 Сельта 1:1 Хетафе
Испания. Примера (2015/2016)
26 тур
27 февраля, суббота 20:15 Хетафе 0:1 Сельта
7 тур
2 октября, пятница 21:30 Сельта 0:0 Хетафе
Испания. Примера (2014/2015)
20 тур
26 января, понедельник 22:45 Хетафе 2:1 Сельта
1 тур
24 августа, воскресенье 23:00 Сельта 3:1 Хетафе
Испания. Примера (2013/2014)
25 тур
22 февраля, суббота 21:00 Сельта 1:1 Хетафе
6 тур
26 сентября, четверг 23:59 Хетафе 2:0 Сельта
Испания. Примера (2012/2013)
24 тур
16 февраля, суббота 19:00 Хетафе 3:1 Сельта
5 тур
22 сентября, суббота 20:00 Сельта 2:1 Хетафе
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Барселона 25 21 2 2 47:8 +39 65
2. Реал 25 17 5 3 50:19 +31 56
3. Атлетико М 25 14 6 5 39:19 +20 48
4. Реал Сосьедад 25 13 6 6 33:24 +9 45
5. Бетис 25 12 6 7 33:26 +7 42
6. Вильярреал 25 11 5 9 29:24 +5 38
7. Райо Вальекано 25 9 8 8 29:28 +1 35
8. Осасуна 25 9 7 9 22:24 -2 34
9. Атлетик Б 25 9 6 10 33:27 +6 33
10. Мальорка 25 9 5 11 22:26 -4 32
11. Сельта 25 8 7 10 29:34 -5 31
12. Жирона 25 8 6 11 38:39 -1 30
13. Севилья 25 7 7 11 29:40 -11 28
14. Вальядолид 25 8 4 13 19:35 -16 28
15. Эспаньол 25 6 9 10 31:39 -8 27
16. Кадис 25 6 9 10 20:37 -17 27
17. Валенсия 25 7 5 13 28:28 0 26
18. Хетафе 25 6 8 11 25:34 -9 26
19. Альмерия 25 7 4 14 29:44 -15 25
20. Эльче 25 2 7 16 19:49 -30 13
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