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Мальорка - Реал

05.02.2023, Воскресенье, 16:00 мск Пальма де Мальорка, стадион Иберостар Эстадио Трансляция: Okko Спорт Испания. Примера, 20 тур Мальорка - Реал
Испания. Примера (2022/2023)
5 тур
11 сентября, воскресенье 15:00 Реал 4:1 Мальорка
Испания. Примера (2021/2022)
28 тур
14 марта, понедельник 23:00 Мальорка 0:3 Реал
6 тур
22 сентября, среда 23:00 Реал 6:1 Мальорка
Испания. Примера (2019/2020)
31 тур
24 июня, среда 23:00 Реал 2:0 Мальорка
9 тур
19 октября, суббота 22:00 Мальорка 1:0 Реал
Испания. Примера (2012/2013)
28 тур
16 марта, суббота 23:00 Реал 5:2 Мальорка
9 тур
29 октября, понедельник 00:30 Мальорка 0:5 Реал
Испания. Примера (2011/2012)
38 тур
13 мая, воскресенье 22:00 Реал 4:1 Мальорка
19 тур
14 января, суббота 23:00 Мальорка 1:2 Реал
Испания. Примера (2010/2011)
20 тур
23 января, воскресенье 21:00 Реал 1:0 Мальорка
1 тур
29 августа, воскресенье 23:00 Мальорка 0:0 Реал
Испания. Примера (2009/2010)
36 тур
5 мая, среда 23:55 Мальорка 1:4 Реал
17 тур
10 января, воскресенье 21:00 Реал 2:0 Мальорка
Испания. Примера (2008/2009)
37 тур
24 мая, воскресенье 23:00 Реал 1:3 Мальорка
18 тур
11 января, воскресенье 19:00 Мальорка 0:3 Реал
Испания. Примера (2007/2008)
31 тур
5 апреля, суббота 23:55 Мальорка 1:1 Реал
12 тур
11 ноября, воскресенье 21:00 Реал 4:3 Мальорка
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Барселона 25 21 2 2 47:8 +39 65
2. Реал 25 17 5 3 50:19 +31 56
3. Атлетико М 25 14 6 5 39:19 +20 48
4. Реал Сосьедад 25 13 6 6 33:24 +9 45
5. Бетис 25 12 6 7 33:26 +7 42
6. Вильярреал 25 11 5 9 29:24 +5 38
7. Райо Вальекано 25 9 8 8 29:28 +1 35
8. Осасуна 25 9 7 9 22:24 -2 34
9. Атлетик Б 25 9 6 10 33:27 +6 33
10. Мальорка 25 9 5 11 22:26 -4 32
11. Сельта 25 8 7 10 29:34 -5 31
12. Жирона 25 8 6 11 38:39 -1 30
13. Севилья 25 7 7 11 29:40 -11 28
14. Вальядолид 25 8 4 13 19:35 -16 28
15. Эспаньол 25 6 9 10 31:39 -8 27
16. Кадис 25 6 9 10 20:37 -17 27
17. Валенсия 25 7 5 13 28:28 0 26
18. Хетафе 25 6 8 11 25:34 -9 26
19. Альмерия 25 7 4 14 29:44 -15 25
20. Эльче 25 2 7 16 19:49 -30 13
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